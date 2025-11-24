Będziesz chciał kupić tablet. W końcu dogoniły smartfony

Ładowanie...

Według prognoz Omdia do końca przyszłego roku panele OLED wyprą LCD ze średniej i wyższej półki tabletów. Już w bieżącym roku globalna sprzedaż tabletów ma sięgnąć niemal 300 mln sztuk, a coraz większy udział będą stanowiły modele z ekranami organicznymi. To dokładnie ta sama fala, którą kilka lat temu obserwowaliśmy w telefonach - dziś telefon z LCD to technologiczny relikt.

Do przyszłego roku co drugi sprzedawany tablet ma być wyposażony w ekran OLED, a dostawy paneli wzrosną o blisko 40 proc. rok do roku. Napędzają to giganci: Apple, Samsung, Huawei, Xiaomi i Lenovo. Kluczowe są też inwestycje infrastrukturalne - w Chinach i Korei Południowej powstają właśnie ogromne fabryki linii OLED klasy 8.6G, które mają zapewnić masową produkcję.

Dlaczego OLED wygrywa? Technologia i potrzeby użytkowników

OLED ma przewagi, które widać od pierwszego spojrzenia:

Nieskończony kontrast i prawdziwa czerń - piksele świecą same, więc czarne fragmenty obrazu są naprawdę czarne.

Szeroka paleta barw i HDR - zgodność z DCI-P3 i Rec.2020 sprawia, że kolory są żywe i naturalne.

Świetne kąty widzenia - obraz pozostaje wyraźny nawet przy dużym odchyleniu.

Błyskawiczny czas reakcji - smużenie praktycznie nie istnieje.

Do tego dochodzi aspekt zdrowotny. Nowoczesne panele OLED ograniczają emisję światła niebieskiego, a tryby ochrony wzroku stają się standardem. Efekt? Mniejsze zmęczenie oczu podczas czytania czy przeglądania treści wieczorem.

Sprzedaż matryc tabletowych według technologii wyświetlania w latach 2025 i 2026 (w milionach sztuk)

Profesjonaliści - graficy, montażyści, twórcy wideo - już dawno docenili te zalety. Apple, dotąd ostrożne w kwestii wyświetlaczy, już testuje iPady Mini z matrycami OLED od Samsunga. W efekcie nawet klasyczne iPady i MacBooki zaczynają korzystać z paneli OLED, które trafiają do coraz tańszych urządzeń.

LCD jeszcze nie umiera - ma swoje atuty

Choć ofensywa OLED-ów jest bezdyskusyjna to LCD nie zniknie z dnia na dzień. Wciąż ma przewagi:

Wyższa jasność - w pełnym słońcu LCD bywa bardziej czytelny.

Brak problemu wypalania - statyczne elementy interfejsu nie grożą wypaleniem pikseli.

Niższa cena - tablety LCD pozostają najtańszą opcją dla podstawowych zastosowań.

Dla wielu użytkowników - szczególnie tych, którzy czytają długie teksty lub pracują biurowo - matowe matryce LCD nadal są wygodniejsze. A jeśli chodzi o komfort wielogodzinnego czytania to żaden OLED nie przebije ekranów E-Ink.

Zdrowie oczu na pierwszym planie

Producenci coraz częściej chwalą się certyfikatami TÜV Rheinland, które potwierdzają niski poziom emisji niebieskiego światła. OLED dzięki możliwości wygaszania pojedynczych pikseli sprawia, że nocne korzystanie z tabletu jest mniej męczące.

iPad Pro z M4 - pierwszy iPad z OLED-em

Jednak dla najbardziej wymagających czytelników najlepszym rozwiązaniem pozostają urządzenia z ekranami E-Ink. Niestety w świecie tabletów to wciąż nisza - najczęściej pod postacią hybrydowych czytników. Jeśli więc planujesz nocne maratony literackie to lepiej sięgnąć po dedykowany e-czytnik niż tablet.

OLED dla mas, LCD w odwrocie

Na podium wciąż króluje Apple, które nadaje ton całej branży. Samsung mocno inwestuje w OLED w segmencie premium, ale w średniej półce coraz odważniej konkurują Xiaomi, Huawei i Lenovo. To właśnie te marki notują dziś spektakularne wzrosty - sięgające nawet 40 proc. rok do roku. Kluczem jest atrakcyjny stosunek ceny do możliwości oraz ekrany wysokiej jakości, które dbają o komfort oczu.

Rok 2026 będzie symboliczną granicą. Tablety LCD nie znikną całkowicie, ale pozostaną głównie w niedrogich konstrukcjach i zastosowaniach przemysłowych. OLED stanie się standardem - także w urządzeniach dla każdego. To oznacza lepszą jakość obrazu, HDR, szerokie palety barw i większy komfort wieczornego korzystania. Jeśli więc planujesz zakup tabletu na lata - OLED to wybór na przyszłość. To zmiana, którą odczujemy nie tylko w jakości obrazu, ale też w zdrowiu naszych oczu. A choć E-Ink pozostaje niszowy, dla miłośników książek nadal jest bezkonkurencyjny.

Maciej Gajewski 24.11.2025 18:26

