REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Technologie
  3. Sprzęt

Będziesz chciał kupić tablet. W końcu dogoniły smartfony

Jeszcze niedawno panele ciekłokrystaliczne były absolutnym standardem w tabletach. Dziś coraz częściej ustępują miejsca ekranom OLED. To nie jest chwilowy trend.

Maciej Gajewski
tablety LCD kontra OLED
REKLAMA

Według prognoz Omdia do końca przyszłego roku panele OLED wyprą LCD ze średniej i wyższej półki tabletów. Już w bieżącym roku globalna sprzedaż tabletów ma sięgnąć niemal 300 mln sztuk, a coraz większy udział będą stanowiły modele z ekranami organicznymi. To dokładnie ta sama fala, którą kilka lat temu obserwowaliśmy w telefonach - dziś telefon z LCD to technologiczny relikt.

Do przyszłego roku co drugi sprzedawany tablet ma być wyposażony w ekran OLED, a dostawy paneli wzrosną o blisko 40 proc. rok do roku. Napędzają to giganci: Apple, Samsung, Huawei, Xiaomi i Lenovo. Kluczowe są też inwestycje infrastrukturalne - w Chinach i Korei Południowej powstają właśnie ogromne fabryki linii OLED klasy 8.6G, które mają zapewnić masową produkcję.

REKLAMA

Czytaj też:

Dlaczego OLED wygrywa? Technologia i potrzeby użytkowników

OLED ma przewagi, które widać od pierwszego spojrzenia:

  • Nieskończony kontrast i prawdziwa czerń - piksele świecą same, więc czarne fragmenty obrazu są naprawdę czarne. 
  • Szeroka paleta barw i HDR - zgodność z DCI-P3 i Rec.2020 sprawia, że kolory są żywe i naturalne. 
  • Świetne kąty widzenia - obraz pozostaje wyraźny nawet przy dużym odchyleniu. 
  • Błyskawiczny czas reakcji - smużenie praktycznie nie istnieje. 

Do tego dochodzi aspekt zdrowotny. Nowoczesne panele OLED ograniczają emisję światła niebieskiego, a tryby ochrony wzroku stają się standardem. Efekt? Mniejsze zmęczenie oczu podczas czytania czy przeglądania treści wieczorem.

Sprzedaż matryc tabletowych według technologii wyświetlania w latach 2025 i 2026 (w milionach sztuk)

Profesjonaliści - graficy, montażyści, twórcy wideo - już dawno docenili te zalety. Apple, dotąd ostrożne w kwestii wyświetlaczy, już testuje iPady Mini z matrycami OLED od Samsunga. W efekcie nawet klasyczne iPady i MacBooki zaczynają korzystać z paneli OLED, które trafiają do coraz tańszych urządzeń.

LCD jeszcze nie umiera - ma swoje atuty

Choć ofensywa OLED-ów jest bezdyskusyjna to LCD nie zniknie z dnia na dzień. Wciąż ma przewagi:

  • Wyższa jasność - w pełnym słońcu LCD bywa bardziej czytelny. 
  • Brak problemu wypalania - statyczne elementy interfejsu nie grożą wypaleniem pikseli. 
  • Niższa cena - tablety LCD pozostają najtańszą opcją dla podstawowych zastosowań. 

Dla wielu użytkowników - szczególnie tych, którzy czytają długie teksty lub pracują biurowo - matowe matryce LCD nadal są wygodniejsze. A jeśli chodzi o komfort wielogodzinnego czytania to żaden OLED nie przebije ekranów E-Ink.

Zdrowie oczu na pierwszym planie

Producenci coraz częściej chwalą się certyfikatami TÜV Rheinland, które potwierdzają niski poziom emisji niebieskiego światła. OLED dzięki możliwości wygaszania pojedynczych pikseli sprawia, że nocne korzystanie z tabletu jest mniej męczące. 

iPad Pro z M4 - pierwszy iPad z OLED-em

Jednak dla najbardziej wymagających czytelników najlepszym rozwiązaniem pozostają urządzenia z ekranami E-Ink. Niestety w świecie tabletów to wciąż nisza - najczęściej pod postacią hybrydowych czytników. Jeśli więc planujesz nocne maratony literackie to lepiej sięgnąć po dedykowany e-czytnik niż tablet.

REKLAMA

OLED dla mas, LCD w odwrocie

Na podium wciąż króluje Apple, które nadaje ton całej branży. Samsung mocno inwestuje w OLED w segmencie premium, ale w średniej półce coraz odważniej konkurują Xiaomi, Huawei i Lenovo. To właśnie te marki notują dziś spektakularne wzrosty - sięgające nawet 40 proc. rok do roku. Kluczem jest atrakcyjny stosunek ceny do możliwości oraz ekrany wysokiej jakości, które dbają o komfort oczu.

Rok 2026 będzie symboliczną granicą. Tablety LCD nie znikną całkowicie, ale pozostaną głównie w niedrogich konstrukcjach i zastosowaniach przemysłowych. OLED stanie się standardem - także w urządzeniach dla każdego. To oznacza lepszą jakość obrazu, HDR, szerokie palety barw i większy komfort wieczornego korzystania. Jeśli więc planujesz zakup tabletu na lata - OLED to wybór na przyszłość. To zmiana, którą odczujemy nie tylko w jakości obrazu, ale też w zdrowiu naszych oczu. A choć E-Ink pozostaje niszowy, dla miłośników książek nadal jest bezkonkurencyjny.

REKLAMA
Maciej Gajewski
24.11.2025 18:26
Tagi: Tablety
Najnowsze
17:55
Europa buduje armię robotów. Polska będzie w tym pomagać
Aktualizacja: 2025-11-24T17:55:19+01:00
17:47
Zegarki Mibro GS są niedrogie nie tylko w czarny piątek. A zaskakują
Aktualizacja: 2025-11-24T17:47:12+01:00
17:41
Nie czekaj na nowego taniego iPhone'a. Już teraz jest coś lepszego
Aktualizacja: 2025-11-24T17:41:54+01:00
17:16
Kartę graficzną kup teraz. Producent zapowiada podwyżki
Aktualizacja: 2025-11-24T17:16:14+01:00
16:55
Widziałem narodziny centrum danych. Tym razem sieć wytrzymała
Aktualizacja: 2025-11-24T16:55:32+01:00
16:26
OnePlus 15R to smartfon, na który czekasz. Lepszego nie potrzebujesz
Aktualizacja: 2025-11-24T16:26:05+01:00
15:53
OLED z przełomowymi nowościami. TCL rzuca wyzwanie
Aktualizacja: 2025-11-24T15:53:59+01:00
15:34
Najlepsze telewizory do 3500 zł - ranking na listopad 2025
Aktualizacja: 2025-11-24T15:34:44+01:00
15:22
Polska zbrojeniówka z wielkim sukcesem. Nowa rakieta poleciała na wysokość 65 km
Aktualizacja: 2025-11-24T15:22:04+01:00
14:51
Windows 11 jest zepsuty od miesięcy. Microsoft potwierdza
Aktualizacja: 2025-11-24T14:51:43+01:00
14:23
Black Week 2025. Najlepsze promocje na smartfony i inne gadżety
Aktualizacja: 2025-11-24T14:23:54+01:00
13:53
Black Friday: najlepsze promocje na produkty Apple. Sprawdzamy
Aktualizacja: 2025-11-24T13:53:53+01:00
13:40
Lidl z promocją jakiej nie było. Konkurent Thermomixa w świetnej cenie
Aktualizacja: 2025-11-24T13:40:24+01:00
13:22
W Polsce powstaje podziemny szpital na wypadek wojny. Szykujemy się na najgorsze
Aktualizacja: 2025-11-24T13:22:48+01:00
12:28
PKP Intercity mówi, czy bilety zdrożeją. Nowy rok, nowe podwyżki?
Aktualizacja: 2025-11-24T12:28:28+01:00
11:53
Postawili paczkomat na Polanie Jakuszyckiej. W internecie furia
Aktualizacja: 2025-11-24T11:53:42+01:00
11:28
Znaleźli sposób na zagłuszanie Starlinka. Elon Musk ma potężny problem
Aktualizacja: 2025-11-24T11:28:23+01:00
10:49
Kometa 3l/Atlas - o co chodzi z gościem spoza Układu Słonecznego? Cała wiedza
Aktualizacja: 2025-11-24T10:49:01+01:00
9:21
iPhone przestaje być ekskluzywny. Android wjeżdża na pełnej
Aktualizacja: 2025-11-24T09:21:08+01:00
9:03
MediaMarkt odpala Black Week. Najlepsze promocje wystartowały
Aktualizacja: 2025-11-24T09:03:15+01:00
9:01
Test SodaStream Mix. Pierwszy saturator, który gazuje wszystko. Nawet sok i drinki
Aktualizacja: 2025-11-24T09:01:43+01:00
8:40
Huawei Pura 80 Pro - recenzja. Może i tańszy, ale nie gorszy
Aktualizacja: 2025-11-24T08:40:41+01:00
8:03
Meta ukrywała dowody. Grube ustalenia z procesu pogrążają Facebooka i Instagrama
Aktualizacja: 2025-11-24T08:03:20+01:00
7:42
Najlepsze oferty VPN na Black Friday 2025. Sprawdzamy, gdzie jest najtaniej
Aktualizacja: 2025-11-24T07:42:30+01:00
6:24
Apple kuli ogon. Nowy system naprawi szkody iOS-a 26
Aktualizacja: 2025-11-24T06:24:06+01:00
6:21
Księżyc poszedł w odstawkę, teraz rządzi niebo. Kolejna taka akcja w 2043 roku
Aktualizacja: 2025-11-24T06:21:54+01:00
6:16
Widziałem, jak w Chinach rozwiązali problem rozładowanych smartfonów. Szokująco proste
Aktualizacja: 2025-11-24T06:16:52+01:00
6:15
ESA tnie koszty i czas. Europejski sprint na Księżyc właśnie się rozpoczął
Aktualizacja: 2025-11-24T06:15:00+01:00
6:00
Polowanie na wybuchające czarne dziury. LHAASO szykuje kolejną rundę
Aktualizacja: 2025-11-24T06:00:00+01:00
16:40
Robimy za dużo zdjęć, więc stają się bezwartościowe. A co, jeśli jest odwrotnie?
Aktualizacja: 2025-11-23T16:40:00+01:00
16:30
Czy kaucja na małpki ma sens? Wyszedłem z domu i od razu poznałem odpowiedź 
Aktualizacja: 2025-11-23T16:30:00+01:00
16:20
Część do robota za 60 tys. zł? Wojsko wydrukuje ją sobie za 3 zł. Rewolucja w armii jest faktem
Aktualizacja: 2025-11-23T16:20:00+01:00
16:10
Szef Airbusa wzywa do budowy taktycznej broni jądrowej dla Europy. I całego mnóstwa rakiet
Aktualizacja: 2025-11-23T16:10:00+01:00
16:00
Straciliśmy czas. Wszystko nam się miesza
Aktualizacja: 2025-11-23T16:00:00+01:00
11:54
Niezwykła nowa anomalia komety 3I/Atlas. "Przypadek? Nie sądzę"
Aktualizacja: 2025-11-23T11:54:53+01:00
7:50
Słuchawki, o których śniłeś. Jeden klik i chrapania brak
Aktualizacja: 2025-11-23T07:50:00+01:00
7:40
Planeta, która zderzyła się z Ziemią. Wiemy, skąd przyszła
Aktualizacja: 2025-11-23T07:40:00+01:00
7:30
Soundcore Boom 3i - recenzja. W wodzie nie robi boom, ale pływa
Aktualizacja: 2025-11-23T07:30:00+01:00
7:20
Specjalny tunel dla nerwów. Polacy rozwiązali potężny problem
Aktualizacja: 2025-11-23T07:20:00+01:00
7:12
Potężna symulacja Drogi Mlecznej. Zbudowali ją cząstka po cząstce
Aktualizacja: 2025-11-23T07:12:00+01:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA