Amazon odpalił promocje na Kindle i inne sprzęty przed Black Friday. Co bierzesz?

Poza Amazon Prime Day, trwający obecnie Black Friday to najlepszy czas w roku na zakup czytnika Kindle oraz innych sprzętów w ofercie Amazonu. Są nimi głośniki Echo, kontrolery Luna i przystawki do telewizora Fire TV Stick. W tym artykule przybliżymy ci zarówno promocje na produkty własne Amazonu, jak i ich specyfikę. Jeżeli szukasz dobrych ofert na elektronikę (i nie tylko) innych marek na Amazonie, to znajdziesz je w naszej strefie Black Friday 2025.

Amazon Kindle 11

Nowy Kindle 16 GB za 409,99 zł (taniej o 21 proc.)

Kindle (16 GB) to najlżejszy i najbardziej kompaktowy model najnowszej serii czytników e-booków Kindle od Amazonu. Urządzenie wyposażono w 6-calowy wyświetlacz z e-papieru (300 ppi), który zapewnia komfortowe czytanie nawet w jasnym świetle. W porównaniu do poprzednika, nowy Kindle jest nie tylko jaśniejszy, ale i szybszy.

Czytnik od Amazonu może pochwalić się długim czasem działania na jednym ładowaniu, sięgającym do sześciu tygodni, co jest zasługą e-papierowego wyświetlacza oraz pojemnego akumulatora. Kindle 11. generacji zapewnia też 16 GB wbudowanej pamięci, pozwalające na przechowywanie tysięcy książek, czasopism i komiksów.

Amazon Kindle Paperwhite

Nowy Kindle Paperwhite 16 GB za 599,99 zł (taniej o 25 proc.)

Kindle Paperwhite to sztandarowy czytnik e-booków od Amazonu, który cechuje się świetnym stosunkiem ceny do jakości. To, co odróżnia model Kindle Paperwhite od podstawowego Kindle’a to zastosowanie większego, 7-calowego ekranu z e-papieru oraz większego akumulatora pozwalającego na nawet 12 tygodni pracy na jednym ładowaniu.

Ekran w modelu Paperwhite jest zespolony z ramką, co poprawia wrażenie obcowania z książką - jeszcze lepiej imituje papier. W tym modelu znajdziesz także regulowane podświetlenie w ciepłym kolorze, pozwalające na ograniczenie zmęczenia oczu oraz wodoodporność klasy IPX8 skutecznie chroniące urządzenie przed negatywnymi skutkami kontaktu z wodą w codziennych warunkach.

Kindle Paperwhite Signature Edition

Nowy Kindle Paperwhite Signature Edition 32 GB za 679,99 zł (taniej o 23 proc.)

Nowy Kindle Paperwhite Signature Edition to droższy i lepiej wyposażony wariant tego bestsellerowego czytnika e-booków marki Amazon. Oprócz wszystkich funkcji podstawowego Kindle’a oraz tych dodatkowych dostępnych w modelu Paperwhite, w wersji Signature Edition znajdziemy kilka funkcji nieobecnych w pozostałych dwóch modelach.

A za co dopłacamy? Przede wszystkim za możliwość ładowania bezprzewodowego, automatyczną regulacja doświetlenia panelu w zależności od warunków oświetleniowych oraz dwa razy więcej pamięci na książki w porównaniu do tańszych modeli. Nowy Kindle Paperwhite Signature Edition to bez dwóch zdań świetny wybór.

Kontroler bezprzewodowy Amazon Luna

Bezprzewodowy kontroler do serwisu Amazon Luna za 169,99 zł (taniej o 43 proc.)

Kontroler do serwisu Luna to zaawansowany kontroler do gier zaprojektowany z myślą o graczach, oferujący precyzyjne sterowanie i wygodę użytkowania. Wyposażony w ergonomiczne uchwyty i responsywne przyciski, zapewnia komfort nawet podczas długich sesji gamingowych. Dzięki bezprzewodowej łączności Bluetooth, kontroler można łatwo sparować z różnymi urządzeniami.

Wbudowany akumulator o długiej żywotności pozwala na wiele godzin nieprzerwanej rozgrywki. Choć kontroler został stworzony z myślą o grze na platformie chmurowej Amazon Luna - dostępnej w ramach abonamentu Amazon Prime - to kontroler można z powodzeniem sparować z systemem Windows lub Android poprzez Bluetooth i grać w gry z innych źródeł niż streaming Amazonu.

Echo Dot 5. generacji

Głośnik Echo Dot 5. generacji za 169,99 (taniej o 48 proc.)

Echo Dot to kompaktowy inteligentny głośnik, który łączy się z asystentem głosowym Alexa, umożliwiając sterowanie urządzeniami domowymi, odtwarzanie muzyki i uzyskiwanie informacji za pomocą poleceń głosowych. Dzięki niewielkim rozmiarom i eleganckiemu designowi, Echo Dot doskonale wpasowuje się w każde wnętrze. Urządzenie oferuje wysoką jakość dźwięku, a także możliwość połączenia z większymi głośnikami przez Bluetooth lub kabel audio. Wbudowany mikrofon pozwala na precyzyjne rozpoznawanie poleceń, nawet w hałaśliwym otoczeniu. Echo Dot to rozwiązanie dla osób szukających funkcjonalnego i stylowego głośnika stanowiącego centrum inteligentnego domu.

Echo 4. generacji

Głośnik Echo 4. generacji za 399,99 zł (taniej o 30 proc.)

Amazon Echo 4. generacji to inteligentny głośnik, który oferuje doskonałą jakość dźwięku dzięki neodymowemu głośnikowi niskotonowemu o średnicy 3 cali oraz dwóm 0,8-calowym głośnikom wysokotonowym. W porównaniu do Echo 5. generacji, Echo 4. generacji wyróżnia się posiadaniem wbudowanego hubu Zigbee, który umożliwia łatwe zarządzanie urządzeniami inteligentnego domu. Tak jak w piątej generacji urządzenia, tak i tu nie zabrakło wsparcia dla asystenta głosowego Alexa pozwalającego na sterowanie inteligentnym domem i innymi urządzeniami w domu jedynie za pomocą głosu.

Echo Pop

Głośnik Echo Pop za 149,99 zł (taniej o 44 proc.)

Głośnik Echo Pop to najmłodszy, ale i najbardziej kompaktowy członek rodziny Amazon Echo. Urządzenie stworzone zostało z myślą o umieszczeniu w mniejszych pomieszczeniach, stanowiąc np. centrum multimedialne w sypialni lub kompaktowego asystenta w domowym biurze. Głośnik dzięki wbudowanemu asystentowi Alexa umożliwia sterowanie muzyką za pomocą głosu, odtwarzanie audiobooków i podcastów oraz kontrolowanie kompatybilnych urządzeń inteligentnego domu. Echo Pop oferuje również funkcje takie jak ustawianie minutników, sprawdzanie pogody czy odpowiadanie na pytania użytkownika.

Kabel Amazon Basics

Kabel Amazon Basics USB-C na USB-A 3.1 Gen 2 za 21,24 zł (taniej o 46 proc.)

Kabel Amazon Basics USB-C do USB-A 3.1 Gen 2 to 90 centymetrowy biały kabel przeznaczony do przesyłania danych z prędkością do 10 Gb/s. Jest kompatybilny z szeroką gamą urządzeń, w tym Apple iPhone 17, iPad, Samsung Galaxy, a także z większością innych tabletów oraz laptopów - które często mają w zestawie kable służące jedynie do ładowania. Kabel od Amazonu posiada certyfikat USB-IF, gwarantujący spełnianie najwyższych standardów wydajności i bezpieczeństwa. Ponadto kabel obsługuje ładowanie z mocą do 15 W.

Malwina Kuśmierek 25.11.2025 09:36

