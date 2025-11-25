REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Technologie
  3. Zakupy

Amazon odpalił promocje na Kindle i inne sprzęty przed Black Friday. Co bierzesz?

Black Friday 2025 już tuż-tuż, ale na Amazonie rozpoczął się już Black Week. Jeżeli czekałeś na zakup najnowszych modeli czytnika Kindle, kontrolera Luna lub głośników Echo, to teraz jest ku temu najlepsza okazja.

Malwina Kuśmierek
amazon kindle 2025 black friday promocja
REKLAMA

Poza Amazon Prime Day, trwający obecnie Black Friday to najlepszy czas w roku na zakup czytnika Kindle oraz innych sprzętów w ofercie Amazonu. Są nimi głośniki Echo, kontrolery Luna i przystawki do telewizora Fire TV Stick. W tym artykule przybliżymy ci zarówno promocje na produkty własne Amazonu, jak i ich specyfikę. Jeżeli szukasz dobrych ofert na elektronikę (i nie tylko) innych marek na Amazonie, to znajdziesz je w naszej strefie Black Friday 2025.

REKLAMA

Black Friday na Spider’s Web 🖤 Promocje widać czarno na białym

Zobacz to! Uruchomiliśmy specjalną strefę Black Friday 2025 z najlepszymi promocjami i zestawieniami okazji, które warto zgarnąć. Do tego prowadzimy live bloga z ofertami, gdzie wrzucamy najciekawsze hity sprzedażowe i kody rabatowe.

ktory czytnik e-bookow 2025 1 amazon kindle 11
Amazon Kindle 11

Nowy Kindle 16 GB za 409,99 zł (taniej o 21 proc.)

Kindle (16 GB) to najlżejszy i najbardziej kompaktowy model najnowszej serii czytników e-booków Kindle od Amazonu. Urządzenie wyposażono w 6-calowy wyświetlacz z e-papieru (300 ppi), który zapewnia komfortowe czytanie nawet w jasnym świetle. W porównaniu do poprzednika, nowy Kindle jest nie tylko jaśniejszy, ale i szybszy.

Czytnik od Amazonu może pochwalić się długim czasem działania na jednym ładowaniu, sięgającym do sześciu tygodni, co jest zasługą e-papierowego wyświetlacza oraz pojemnego akumulatora. Kindle 11. generacji zapewnia też 16 GB wbudowanej pamięci, pozwalające na przechowywanie tysięcy książek, czasopism i komiksów.

SPRAWDŹ OFERTĘ
Amazon
Nowy Kindle 16 GB
Amazon
ktory czytnik e-bookow 2025 2 kindle paperwhite
Amazon Kindle Paperwhite

Nowy Kindle Paperwhite 16 GB za 599,99 zł (taniej o 25 proc.)

Kindle Paperwhite to sztandarowy czytnik e-booków od Amazonu, który cechuje się świetnym stosunkiem ceny do jakości. To, co odróżnia model Kindle Paperwhite od podstawowego Kindle’a to zastosowanie większego, 7-calowego ekranu z e-papieru oraz większego akumulatora pozwalającego na nawet 12 tygodni pracy na jednym ładowaniu.

Ekran w modelu Paperwhite jest zespolony z ramką, co poprawia wrażenie obcowania z książką - jeszcze lepiej imituje papier. W tym modelu znajdziesz także regulowane podświetlenie w ciepłym kolorze, pozwalające na ograniczenie zmęczenia oczu oraz wodoodporność klasy IPX8 skutecznie chroniące urządzenie przed negatywnymi skutkami kontaktu z wodą w codziennych warunkach.

SPRAWDŹ OFERTĘ
Amazon
Nowy Kindle Paperwhite 16 GB
Amazon
kindle paperwhite signature edition 2025 black friday
Kindle Paperwhite Signature Edition

Nowy Kindle Paperwhite Signature Edition 32 GB za 679,99 zł (taniej o 23 proc.)

Nowy Kindle Paperwhite Signature Edition to droższy i lepiej wyposażony wariant tego bestsellerowego czytnika e-booków marki Amazon. Oprócz wszystkich funkcji podstawowego Kindle’a oraz tych dodatkowych dostępnych w modelu Paperwhite, w wersji Signature Edition znajdziemy kilka funkcji nieobecnych w pozostałych dwóch modelach.

A za co dopłacamy? Przede wszystkim za możliwość ładowania bezprzewodowego, automatyczną regulacja doświetlenia panelu w zależności od warunków oświetleniowych oraz dwa razy więcej pamięci na książki w porównaniu do tańszych modeli. Nowy Kindle Paperwhite Signature Edition to bez dwóch zdań świetny wybór.

SPRAWDŹ OFERTĘ
Amazon
Nowy Kindle Paperwhite Signature Edition 32 GB (malinowy)
Amazon
Amazon
Nowy Kindle Paperwhite Signature Edition 32 GB (zielony)
Amazon
Amazon
Nowy Kindle Paperwhite Signature Edition 32 GB (czarny)
Amazon
Kontroler bezprzewodowy Amazon Luna
Kontroler bezprzewodowy Amazon Luna

Bezprzewodowy kontroler do serwisu Amazon Luna za 169,99 zł (taniej o 43 proc.)

Kontroler do serwisu Luna to zaawansowany kontroler do gier zaprojektowany z myślą o graczach, oferujący precyzyjne sterowanie i wygodę użytkowania. Wyposażony w ergonomiczne uchwyty i responsywne przyciski, zapewnia komfort nawet podczas długich sesji gamingowych. Dzięki bezprzewodowej łączności Bluetooth, kontroler można łatwo sparować z różnymi urządzeniami.

Wbudowany akumulator o długiej żywotności pozwala na wiele godzin nieprzerwanej rozgrywki. Choć kontroler został stworzony z myślą o grze na platformie chmurowej Amazon Luna - dostępnej w ramach abonamentu Amazon Prime - to kontroler można z powodzeniem sparować z systemem Windows lub Android poprzez Bluetooth i grać w gry z innych źródeł niż streaming Amazonu.

SPRAWDŹ OFERTĘ
Amazon
Bezprzewodowy kontroler do serwisu Amazon Luna
Amazon
Echo Dot 5. generacji
Echo Dot 5. generacji

Głośnik Echo Dot 5. generacji za 169,99 (taniej o 48 proc.)

Echo Dot to kompaktowy inteligentny głośnik, który łączy się z asystentem głosowym Alexa, umożliwiając sterowanie urządzeniami domowymi, odtwarzanie muzyki i uzyskiwanie informacji za pomocą poleceń głosowych. Dzięki niewielkim rozmiarom i eleganckiemu designowi, Echo Dot doskonale wpasowuje się w każde wnętrze. Urządzenie oferuje wysoką jakość dźwięku, a także możliwość połączenia z większymi głośnikami przez Bluetooth lub kabel audio. Wbudowany mikrofon pozwala na precyzyjne rozpoznawanie poleceń, nawet w hałaśliwym otoczeniu. Echo Dot to rozwiązanie dla osób szukających funkcjonalnego i stylowego głośnika stanowiącego centrum inteligentnego domu.

SPRAWDŹ OFERTĘ
Amazon
Głośnik Amazon Echo Dot 5. generacji
Amazon
Echo 4. generacji
Echo 4. generacji

Głośnik Echo 4. generacji za 399,99 zł (taniej o 30 proc.)

Amazon Echo 4. generacji to inteligentny głośnik, który oferuje doskonałą jakość dźwięku dzięki neodymowemu głośnikowi niskotonowemu o średnicy 3 cali oraz dwóm 0,8-calowym głośnikom wysokotonowym. W porównaniu do Echo 5. generacji, Echo 4. generacji wyróżnia się posiadaniem wbudowanego hubu Zigbee, który umożliwia łatwe zarządzanie urządzeniami inteligentnego domu. Tak jak w piątej generacji urządzenia, tak i tu nie zabrakło wsparcia dla asystenta głosowego Alexa pozwalającego na sterowanie inteligentnym domem i innymi urządzeniami w domu jedynie za pomocą głosu.

SPRAWDŹ OFERTĘ
Amazon
Głośnik Amazon Echo 4. generacji
Amazon
Echo Pop
Echo Pop

Głośnik Echo Pop za 149,99 zł (taniej o 44 proc.)

Głośnik Echo Pop to najmłodszy, ale i najbardziej kompaktowy członek rodziny Amazon Echo. Urządzenie stworzone zostało z myślą o umieszczeniu w mniejszych pomieszczeniach, stanowiąc np. centrum multimedialne w sypialni lub kompaktowego asystenta w domowym biurze. Głośnik dzięki wbudowanemu asystentowi Alexa umożliwia sterowanie muzyką za pomocą głosu, odtwarzanie audiobooków i podcastów oraz kontrolowanie kompatybilnych urządzeń inteligentnego domu. Echo Pop oferuje również funkcje takie jak ustawianie minutników, sprawdzanie pogody czy odpowiadanie na pytania użytkownika.

SPRAWDŹ OFERTĘ
Amazon
Głośnik Amazon Echo Pop
Amazon
Kabel Amazon Basics
Kabel Amazon Basics
REKLAMA

Kabel Amazon Basics USB-C na USB-A 3.1 Gen 2 za 21,24 zł (taniej o 46 proc.)

Kabel Amazon Basics USB-C do USB-A 3.1 Gen 2 to 90 centymetrowy biały kabel przeznaczony do przesyłania danych z prędkością do 10 Gb/s. Jest kompatybilny z szeroką gamą urządzeń, w tym Apple iPhone 17, iPad, Samsung Galaxy, a także z większością innych tabletów oraz laptopów - które często mają w zestawie kable służące jedynie do ładowania. Kabel od Amazonu posiada certyfikat USB-IF, gwarantujący spełnianie najwyższych standardów wydajności i bezpieczeństwa. Ponadto kabel obsługuje ładowanie z mocą do 15 W.

SPRAWDŹ OFERTĘ
Amazon
Kabel Amazon Basics USB-C na USB-A 3.1 Gen 2
Amazon
REKLAMA
Malwina Kuśmierek
25.11.2025 09:36
Tagi: AmazonAmazon EchoBlack FridayKindle
Najnowsze
9:56
Black Friday: LEGO przecenione jak nigdy. Ja już zapełniam koszyk
Aktualizacja: 2025-11-25T09:56:41+01:00
9:39
UOKiK bierze się za Apple'a. Mówi, że firma ściemnia i udaje, że chroni klientów
Aktualizacja: 2025-11-25T09:39:31+01:00
9:36
Amazon odpalił promocje na Kindle i inne sprzęty przed Black Friday. Co bierzesz?
Aktualizacja: 2025-11-25T09:36:04+01:00
9:22
Tarcza drążąca tunel stoi, a ściany pękają. Jest tak źle, że Łódź prosi o pomoc
Aktualizacja: 2025-11-25T09:22:17+01:00
9:02
Black Friday: najlepsze promocje na laptopy. Szykuj portfel
Aktualizacja: 2025-11-25T09:02:18+01:00
8:51
Świąteczne porządki z Roborockiem - najlepsze promocje na Black Friday
Aktualizacja: 2025-11-25T08:51:34+01:00
8:35
ChatGPT ma nową funkcję zakupową. Dni samodzielnego myślenia policzone
Aktualizacja: 2025-11-25T08:35:19+01:00
8:28
Black Week 2025. Najlepsze promocje na smartfony i inne gadżety
Aktualizacja: 2025-11-25T08:28:25+01:00
7:59
Kolej, wodociągi i sieci zagrożone jak nigdy dotąd. Powstaje nowa jednostka
Aktualizacja: 2025-11-25T07:59:42+01:00
7:33
Spotify Wrapped 2025 tuż za rogiem. Jest prawdopodobna data premiery
Aktualizacja: 2025-11-25T07:33:05+01:00
7:00
Black Weeks w pełni. Allegro ma promocje, które trudno przebić
Aktualizacja: 2025-11-25T07:00:00+01:00
6:09
Kula, która widzi duchy. Neutrina podają pierwsze sekrety
Aktualizacja: 2025-11-25T06:09:42+01:00
6:09
Mózg ma wgrany BIOS. Ogromny potencjał dla medycyny i neurologii
Aktualizacja: 2025-11-25T06:09:14+01:00
6:00
Niewidzialna burza uderzyła w Ziemię. Ciche erupcje mieszają w pogodzie
Aktualizacja: 2025-11-25T06:00:00+01:00
5:46
Grawitacja nie działa jak trzeba. Mają odważną teorię
Aktualizacja: 2025-11-25T05:46:00+01:00
21:57
Google ze świetną nowością. Osiem razy szybsze prognozy
Aktualizacja: 2025-11-24T21:57:08+01:00
21:51
Valve gasi entuzjazm graczy. Steam Machine będzie drogi
Aktualizacja: 2025-11-24T21:51:27+01:00
18:52
Twórcy ChatGPT z pierwszym urządzeniem. Jest prototyp
Aktualizacja: 2025-11-24T18:52:49+01:00
18:26
Będziesz chciał kupić tablet. W końcu dogoniły smartfony
Aktualizacja: 2025-11-24T18:26:33+01:00
17:55
Europa buduje armię robotów. Polska będzie w tym pomagać
Aktualizacja: 2025-11-24T17:55:19+01:00
17:47
Zegarki Mibro GS są niedrogie nie tylko w czarny piątek. A zaskakują
Aktualizacja: 2025-11-24T17:47:12+01:00
17:41
Nie czekaj na nowego taniego iPhone'a. Już teraz jest coś lepszego
Aktualizacja: 2025-11-24T17:41:54+01:00
17:16
Kartę graficzną kup teraz. Producent zapowiada podwyżki
Aktualizacja: 2025-11-24T17:16:14+01:00
16:55
Widziałem narodziny centrum danych. Tym razem sieć wytrzymała
Aktualizacja: 2025-11-24T16:55:32+01:00
16:26
OnePlus 15R to smartfon, na który czekasz. Lepszego nie potrzebujesz
Aktualizacja: 2025-11-24T16:26:05+01:00
15:53
OLED z przełomowymi nowościami. TCL rzuca wyzwanie
Aktualizacja: 2025-11-24T15:53:59+01:00
15:34
Najlepsze telewizory do 3500 zł - ranking na listopad 2025
Aktualizacja: 2025-11-24T15:34:44+01:00
15:22
Polska zbrojeniówka z wielkim sukcesem. Nowa rakieta poleciała na wysokość 65 km
Aktualizacja: 2025-11-24T15:22:04+01:00
14:51
Windows 11 jest zepsuty od miesięcy. Microsoft potwierdza
Aktualizacja: 2025-11-24T14:51:43+01:00
13:53
Black Friday: najlepsze promocje na produkty Apple. Sprawdzamy
Aktualizacja: 2025-11-24T13:53:53+01:00
13:40
Lidl z promocją jakiej nie było. Konkurent Thermomixa w świetnej cenie
Aktualizacja: 2025-11-24T13:40:24+01:00
13:22
W Polsce powstaje podziemny szpital na wypadek wojny. Szykujemy się na najgorsze
Aktualizacja: 2025-11-24T13:22:48+01:00
12:28
PKP Intercity mówi, czy bilety zdrożeją. Nowy rok, nowe podwyżki?
Aktualizacja: 2025-11-24T12:28:28+01:00
11:53
Postawili paczkomat na Polanie Jakuszyckiej. W internecie furia
Aktualizacja: 2025-11-24T11:53:42+01:00
11:28
Znaleźli sposób na zagłuszanie Starlinka. Elon Musk ma potężny problem
Aktualizacja: 2025-11-24T11:28:23+01:00
10:49
Kometa 3l/Atlas - o co chodzi z gościem spoza Układu Słonecznego? Cała wiedza
Aktualizacja: 2025-11-24T10:49:01+01:00
9:21
iPhone przestaje być ekskluzywny. Android wjeżdża na pełnej
Aktualizacja: 2025-11-24T09:21:08+01:00
9:03
MediaMarkt odpala Black Week. Najlepsze promocje wystartowały
Aktualizacja: 2025-11-24T09:03:15+01:00
9:01
Test SodaStream Mix. Pierwszy saturator, który gazuje wszystko. Nawet sok i drinki
Aktualizacja: 2025-11-24T09:01:43+01:00
8:40
Huawei Pura 80 Pro - recenzja. Może i tańszy, ale nie gorszy
Aktualizacja: 2025-11-24T08:40:41+01:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA