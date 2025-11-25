Smartfon i stacjonarka w jednym. Maxcom MS601 - test smartfona ze stacją

Ładowanie...

Ja to nie lubię nosić telefonu przy sobie. To mi spadnie, to dzwoni w sklepie i nie umiem wyłączyć – przypominam sobie słowa dziadka. Jego smartfon prawie nigdy nie opuszczał domu. Dziadzio nawet z ogrodu wracał do środka, prowadząc wszystkie rozmowy z kuchni albo salonu. Przyzwyczajenie do stacjonarnych telefonów tak na niego wpłynęło, że mobilność współczesnych smartfonów to dla niego bardziej wada niż zaleta.

Co innego ojciec. Jak na osobę w jego wieku, to prawdziwa technologiczna bestia. Opłaca rachunki przez Internet, ogląda świadomie zasubskrybowane kanały YouTube na telefonie, odkrywa nowe miejsca z Google Maps, także kulinarne. Niestety, ciężka praca fizyczna odbiła się na jego zdrowiu i dłoniach. Interfejs współczesnego Androida bywa dla niego zbyt drobny i precyzyjny. Spracowane palce tęsknią do prostych przycisków fizycznych.

Maxcom MS601 to telefon dla seniora rozwiązujący oba te problemy – jest wygodnym smartfonem, ale też alternatywą dla telefonu stacjonarnego.

Jak na telefon za 499 złotych, MS601 został wydany bardzo obficie. W pudełku znajdziemy nie tylko smartfon, dokumentację oraz przewód ładujący, ale również ogumione etui chroniące przed upadkami oraz plastikową stację dokującą, z ogumionymi nóżkami stabilizującymi. Właśnie ów stacja sprawia, że ze smartfonu można korzystać jak z telefonu stacjonarnego, osadzając go w kieszeni ładującej po każdym telefonie albo przeczytanej wiadomości.

Dużą zaletą stacji jest zasilanie naciskowe, przy pomocy dwóch wystających pinów. Dzięki temu rozwiązaniu nie trzeba męczyć się z odpowiednim wpięciem smartfonu. Po prostu usadzamy go w dopasowanej kieszonce, a grawitacja robi resztę. Oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie, aby telefon ładować również klasycznie, kablem USB-C dołączonym do zestawu. Albo jakimkolwiek innym, z szuflady.

Dzięki stacji zasilającej Maxcom MS601 trafia w gusta tych seniorów, którzy preferują telefony stacjonarne nad komórki. Odkładając smartfon do stacji po każdym telefonie mamy pewność, że urządzenie zawsze będzie naładowane, z kolei nasz bliski pod ręką. Koniec zwalania winy na rozładowaną baterię. Będąc przy niej, akumulator ma pojemność 4000 mAh, co z nawiązką wystarcza na pełen dzień typowego użytkowania.

Podstawka ma jeszcze jedną praktyczną funkcję – zamienia telefon Maxcom MS601 w multimedialny zegar z alarmami.

Telefon osadzony w stacji ładującej zmienia rotację na poziomą. Użytkownik może tak skonfigurować ekran, aby ten był stale włączony, pełniąc rolę cyfrowego zegara. Jeden rzut oka i wiadomo, która godzina. Widzimy też, czy ktoś z bliskich przysłał SMS-a albo MMS-a. Stacja przydaje się także podczas oglądania filmów, seriali i wideo na YouTube, albo podczas korzystania z urządzenia jak z radioodbiornika.

W parze z funkcją zegara multimedialnego idzie systemowy wygaszacz ekranu, automatycznie aktywowany po zadokowaniu. Wygaszacz może pokazywać datę, godzinę oraz alarmy, jak również kreacje kolorystyczne albo pokaz zdjęć. Tą ostatnią funkcję docenią osoby z pokaźną kolekcją cyfrowych fotografii, swoich oraz przysyłanych przez rodzinę i bliskich.

Inni seniorzy docenią przyciski fizyczne oraz interfejs Androida dopasowany do osób starszych.

Szczerze i bez cienia przesady – jestem wielkim zwolennikiem nakładki na Androida 14, którą serwuje Maxcom. Jest bardzo prosta, niezwykle czytelna oraz intuicyjna. Dodawanie kolejnych aplikacji do ekranu głównego działa jak bajka, a lista sześciu ulubionych kontaktów po przesunięciu ekranu głównego w lewo to świetny pomysł.

Do tego kafle i ikony są wielkie, nie sposób wcisnąć coś przypadkiem. Docenią to użytkownicy tacy jak mój ojciec, dla których standardowy układ Androida wymaga zbyt wielkiej precyzji. Na Maxcom MS601 nie ma mowy o przypadkowym uruchomieniu jakiejś aplikacji. Nawet gdyby do tego doszło, fizyczne przyciski pozwalają przenieść użytkownika w bezpieczne miejsce ekranu głównego.

No właśnie – przyciski. Są trzy, umieszczone pod ekranem. Pierwszy od połączeń telefonicznych, drugi prowadzi do ekranu głównego, trzeci cofa. Dla starszych użytkowników zwłaszcza ten ostatni będzie przydatny. Wielu seniorów nie wie, jak cofnąć się o jeden krok i bardzo często ucieka do menu głównego. Przycisk ze strzałką przywraca im poczucie kontroli, łatwe do zgubienia w dobie aplikacji ze złożonym interfejsem oraz wieloma funkcjami.

Warto dodać, że wciskając fizyczny przycisk Home przez kilka sekund, użytkownik aktywuje Asystenta Google. Wielu seniorów stroni od tego typu rozwiązań, ale Asystent porozumiewa się w języku polskim, także bez problemu można go zapytać o godzinę i pogodę, zlecić ustawienie alarmu albo poprosić o przetłumaczenie słowa na język angielski. Przytrzymanie dowolnego w dwóch pozostałych przycisków aktywuje z kolei listę otwartych aplikacji.

Oczywiście prostota nakładki systemowej ma także swoje negatywne konsekwencje. Na przykład takie, że na Maxcom MS601 nie skorzystamy z widgetów czy reaktywnych motywów graficznych. Przypuszczam jednak, że z perspektywy większości seniorów ma do drugorzędne znaczenie. Albo nie ma go wcale.

Osobnym przyciskiem jest duży SOS, umieszczony na matowych pleckach urządzenia

SOS to przycisk służący do wzywania pomocy oraz nawiązywania kontaktu z osobą wskazaną pod numerem alarmowym. Po jego dłuższym wciśnięciu taka osoba dostaje automatyczną wiadomość SMS z prośbą o kontakt, a smartfon wykonuje telefon pod wskazany numer. Treść wiadomości możemy swobodnie edytować, aby nie brzmiała dla bliskich jak spam czy próba oszustwa.

Przycisk alarmowy działa po odblokowaniu telefonu, po przytrzymaniu go przez kilka sekund. Co za tym idzie, nie musimy się obawiać, że zostanie aktywowany przypadkiem, podczas noszenia komórki w kieszeni albo wrzucenia jej do plecaka. Jeśli chcemy, funkcję SOS możemy też całkowicie wyłączyć. Szkoda tylko, że nie mamy wtedy możliwości przypisania pod przycisk jakiegoś skrótu, na przykład latarki.

Funkcja SOS to rozwiązanie dla osób z problemami i chorobami, których stan może się gwałtownie pogorszyć. Dzięki jednemu przyciskowi błyskawicznie skontaktują się z bliskim, bez konieczności szukania go w książce adresowej albo wystukiwania wiadomości na cyfrowej klawiaturze. Jeżeli nie posiadamy wskazanego bliskiego, Maxcom MS601 będzie dzwonił w takiej sytuacji pod numer alarmowy.

Główne wady urządzenia za 499 zł to aparat oraz wydajność.

W przystępnej cenie 499 złotych, smartfon musi oferować kompromisowe rozwiązania. Jak aparaty – główny 8 Mpx oraz selfie 5 Mpx – które nie powalają jakością. Są wystarczające do rodzinnej wideo-rozmowy na WhatsAppie albo uwiecznienia zdjęcia do wysłania wnuczkowi, ale daleko im do jakości oferowanej przez popularne modele z niskiej oraz średniej półki.

Z 4 GB RAM, Maxcom MS601 nie jest też wydajnościową bestią. Od czasu do czasu interfejs robi się ociężały, a niektórym aplikacjom brakuje responsywności. Czuć to na przykład podczas korzystania z Google Maps. Popularny program działa poprawnie i bez problemu możemy z niego korzystać jak z nawigacji samochodowej, ale młodsi, bardziej wymagający użytkownicy poczuliby różnicę względem droższych modeli ze średniej półki.

Za to już sam ekran, w tej kategorii cenowej, jest jak najbardziej wystarczający. Mówimy o sześciocalowym panelu IPS, wyświetlającym treści w rozdzielczości 1440 na 720 pikseli. Sześć cali to już solidna wartość, pozwalająca nie tylko przeczytać SMS-a, ale też obejrzeć filmik z napisami na YouTube, a także przeczytać artykuł na ulubionej stronie internetowej. W czytaniu pomaga systemowa wielkość fontów, domyślnie ustawiona na maksymalny poziom.

Ekran: 6 cali, IPS, 1440 na 720 pikseli

Pojemność: 64 GB, możliwe microSD

RAM: 4 GB

Układ: MediaTek MT6761

Aparaty: główny 8 Mpx, selfie 5 Mpx

Akumulator: 4000 mAh

System: Android 14

Maxcom MS601 to udane połączenie starego z nowym. Wszystkie aplikacje smartfonu plus filozofia telefonu stacjonarnego.

Dzięki Androidowi 14, na urządzeniu można zainstalować wszystkie popularne aplikacje, od Spotify po Messengera. ChatGPT, WhatsApp, Instagram, Candy Crush – jeśli senior jest otwarty na popularne rozwiązania do komunikacji oraz rozrywki, z tym telefonem nie będzie cyfrowo wykluczony. Za to uproszczony i czytelny interfejs nakładki systemowej zachęca do korzystania z urządzenia.

Stacja dokująca, fizyczne przyciski do nawigacji w systemie, spory ekran, Android 14 z toną aplikacji, interfejs dopasowany do potrzeb starszego użytkownika oraz przycisk SOS – wszystko to funkcje, dzięki którym Maxcom skutecznie miesza stare z nowym. Respektuje przyzwyczajenia oraz preferencje seniorów, jednocześnie nie zamykając ich w kokonie rozwiązań sprzed dekad. Podoba mi się takie podejście, firma z Tychów od 25 lat produkuje rozmaite rozwiązania dla seniorów i to procentuje, co widać na przykładzie dopasowanego interfejsu czy fizycznych przycisków.

Zwolennicy tradycyjnych rozwiązań, dla których telefon służy głównie do dzwonienia, mogą zamienić Maxcom MS601 w hybrydę komórki oraz telefonu stacjonarnego. Pomaga w tym stacja dokująca, stanowiąca dużą wartość dodaną. To ona wyróżnia ten model na tle innych smartfonów dla seniora i sprawia, że Maxcom MS601 trafi w gusta szerokiego grona seniorów o zróżnicowanych preferencjach.

Szymon Radzewicz 25.11.2025 13:31

