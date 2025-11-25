Black Friday: najlepsze promocje na laptopy. Szykuj portfel

Ładowanie...

Ledwie co zmieniliśmy kartę w kalendarzu, a za oknem już śnieg, a niedługo pojawią się przystrojone choinki. A to oznacza jedno: kupowanie prezentów. Doskonale zdajemy sobie sprawę, że nie każdy Mikołaj szuka budżetowych oraz pomysłowych prezentów i istnieją Mikołajowie twardo obstający przy jednym: pod choinką znajdzie się laptop. Nie klocki Lego i nie smartwatch. Laptop.



Na Spider's Web służymy pomocom Mikołajom z takim gestem i podpowiadamy, jakie laptopy powinno się rozważyć, kupując prezent na święta. Nasze propozycje obejmują nie tylko wszystkie półki cenowe, ale i typy użytkownika - coś do codziennych zastosowań, coś do nauki i pracy, coś do rozrywki i coś dla graczy. Przygotowaliśmy listę ofert z przecenami z okazji Black Week i Black Friday 2025.

Black Friday na Spider’s Web 🖤 Promocje widać czarno na białym

REKLAMA

Zobacz to! Uruchomiliśmy specjalną strefę Black Friday 2025 z najlepszymi promocjami i zestawieniami okazji, które warto zgarnąć. Do tego prowadzimy live bloga z ofertami, gdzie wrzucamy najciekawsze hity sprzedażowe i kody rabatowe.

MSI Thin 15 B12UC-2211PL - 2499 zł (taniej o 500,99 zł)

Przystępną cenowo propozycją jest MSI Thin 15 B12UC-2211PL. To tani laptop kierowany do graczy, którym wystarczy możliwość odpalania na nowocześnie wyglądającym sprzęcie tych nieco starszych tytułów w rozdzielczości Full HD. Komputer wyposażono w procesor Intel Core i5-12450H, który ma do dyspozycji 16 GB RAM-u typu DDR4 (3200 MHz). Gry i inne dane można przechowywać w nim na dysku typu SSD PCIe NVMe 4.0 o pojemności 512 GB. Za generowanie obrazu na 15,6-calowej matrycy odświeżanej w aż 144 Hz odpowiada układ graficzny NVIDIA GeForce RTX 3050.

SPRAWDŹ OFERTĘ MSI Thin 15 B12UC-2211PL Media Expert

Lenovo LOQ 15IRX10 - 4399 zł (taniej o 300 zł)

Lenovo LOQ 15IRX10 to ciekawy laptop o naprawdę niezłych parametrach. Wyposażony został w procesor Intel Core i7-13650HXoraz aż 24 GB pamięci operacyjnej DDR5 (4800 MHz). Te parametry w połączeniu z układem graficznym NVIDIA GeForce RTX 5050 zapewniają świetne wrażenia podczas uruchamiania gier wideo. Te wyglądają ślicznie na 15,6-calowej matrycy LCD IPS o rozdzielczości Full HD, która odświeżana jest w 144 Hz.

SPRAWDŹ OFERTĘ Lenovo LOQ 15IRX10 Media Expert

ASUS TUF Gaming A15 FA507NVR-R7161W - 4999,99 zł (taniej o 199,01 zł)

ASUS TUF Gaming A15 FA507NVR-R7161W to świetna propozycja dla osób szukających prezentu dla graczy, który jednocześnie nie nadwyręży zbytnio portfela. Dzięki zastosowaniu procesora AMD Ryzen 7 7435HS, 16 GB pamięci RAM DDR5 (4800 MHz) i dysku SSD PCIe NVMe 4.0 o pojemności 1000 GB wraz kartą graficzną NVIDIA GeForce RTX 4060, laptop zapewni długie godziny pozytywnych wrażeń. A to wszystko na 15,6-calowym wyświetlaczu IPS z częstotliwością odświeżania 144 Hz. Laptop został zaprojektowany z myślą zarówno o grach, jak i produktywności.

SPRAWDŹ OFERTĘ ASUS TUF Gaming A15 FA507NVR-R7161W Media Expert

HP Omen 16-WF1182NW - 5299 zł (taniej o 200,99 zł)

HP Omen 16-WF1182NW to laptop, który sprawdzi się idealnie dla osób używających notebooka głównie w domu za sprawą jego gabarytów - ma ogromny, bo aż 16,1-calowy wyświetlacz Full HD. Dzięki temu mamy sporo miejsca na okna aplikacji, a gry wyglądają na nim świetnie. W obudowie o solidnych rozmiarach udało się zmieścić naprawdę mocne podzespoły na czele z procesorem Intel Core i7-14700HX. Do tego w specyfikacji znalazły się SSD o pojemności 512 GB oraz 16 GB pamięci operacyjnej typu DDR5 (5600 MHz). Gracze z pewnością docenią zaś układ graficzny, którym jest NVIDIA GeForce RTX 4070

SPRAWDŹ OFERTĘ HP Omen 16-WF1182NW Media Expert

MacBook Pro (2025) z Apple M5, 14” - 6999 zł (500 zł taniej)

Najnowszy model komputera marki Apple ledwie co trafił do sprzedaży, a już teraz można nabyć go ze zniżką. MacBook Pro (2025) z chipem Apple M5 wyposażony jest w 14,2-calowy wyświetlacz Liquid Retina z małym wcięciem na kamerę internetową. W tej cenie mamy do czynienia z konfiguracją wyposażoną w SSD o pojemności 512 GB i 16 GB pamięci operacyjnej. Laptop posiada porty MagSafe, USB-C, HDMI i slot na kartę microSDXC.

REKLAMA

Obecnie na zakupie komputera MacBook Pro (2025) z Apple M5 w wersji 14” możesz zaoszczędzić 500 zł dzięki promocji w sklepie Morele.

REKLAMA

Ładowanie...