Najlepsze promocje na smartwatche po Black Friday. Te zegarki kupisz taniej podczas Cyber Monday

Xiaomi Smart Band 8 Pro to nieco bogatsza wersja Mi Band 8. Urządzenie wyposażone jest w duży 1,74-calowy wyświetlacz o wysokiej częstotliwości odświeżania 60 Hz, zapewniający płynny obraz i wyraźne szczegóły. W zegarku znajduje się ponad 150 trybów sportowych, zaawansowane monitorowanie stanu zdrowia i wbudowany system GNSS do precyzyjnego śledzenia. Stylowy design, konfigurowalne tarcze zegarka i wytrzymały pasek z TPU sprawiają, że jest on równie atrakcyjnie wizualny, co praktyczny. Dzięki żywotności baterii do 14 dni jest idealny dla każdego, kto rozpoczyna swoją przygodę z fitnessem lub chce pozostać w kontakcie w podróży. Albo po prostu ekscytuje go możliwość sprawdzania ile kilometrów przejechał na rowerze.