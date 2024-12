Idealne jabłka na prezent. Zobacz, jakie sprzęty Apple'a warto kupić na Święta 2024

Jeśli chcesz sprezentować bliskiej osobie smartfon z iOS-em, to iPhone 16 Pro Max będzie prawdopodobnie najlepszym możliwym wyborem. To tu trafił najszybszy mobilny procesor Apple’a i ma wszechstronny aparat z 5-krotnym zoomem. Do tego dochodzą większy niż kiedykolwiek wyświetlacz o przekątnej 6,9-cala, port USB-C działający w standardzie USB 3. Urządzenie oferuje też świetny czas pracy na jednym ładowaniu. Nie ma zadań, z jakimi by sobie nie poradził, a do tego potrafi odpalać gry z kategorii AAA ze śledzeniem promieni.