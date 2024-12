Ten komputer postawisz w lato przy oknie. iMac z Apple M4 - recenzja

iMac to kultowa już linia komputerów w ofercie firmy z Cupertino. Maszyny z tej rodziny nazywane są all-in-one’ami, gdyż wszystkie podzespoły potrzebne do działania umieszczone są w obudowie skrywającej również wyświetlacz… no dobra, w tym przypadku poza jednym, ale do tego jeszcze wrócimy.