Mac mini z guzikiem Turbo. Aż mi się łezka w oku zakręciła

Podobnie jak w przypadku MacBooków Pro (które swoją drogą mogą korzystać z trybu WYSOKA WYDAJNOŚĆ nawet z dala od gniazdka), w Maku mini można go włączyć w Ustawieniach. Po jednorazowej zmianie pojawi się nowy wirtualny guzik na pasku menu do zmiany ustawień tej funkcji. Można też go dodać do Centrum Sterowania.