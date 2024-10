Jest nowy Mac mini. Ta cena pozytywnie zwala z nóg

Poprzednik miał do dyspozycji 8 GB RAM, co w dzisiejszych czasach nie jest wystarczającą wartością - no chyba że wykonuje się wyłącznie proste zadania typu przeglądanie internetu. Zwiększając domyślną wartość RAM w komputerach, Apple przyznał, że 8 GB w macOS nie jest równoznaczne z 16 GB w Windowsie, co firma sugerowała jeszcze kilka miesięcy temu. W dalszym ciągu mamy tutaj jednak tylko 256 GB przestrzeni na dane SSD i dopłata do bardziej przyszłościowej wersji 512 GB to kwestia 1000 zł - w takim wariancie komputer kosztuje 3999 zł. Jeśli 16 GB RAM to dla kogoś za mało, to w cenie 4999 zł można kupić Maca mini 24 GB RAM i 512 GB SSD.