Mac Studio z M2 Ultra - czy naprawdę jest taki szybki? Oto porównanie z innymi komputerami

W komputerze nie zabrakło licznych portów, w tym dwóch złącz USB-C* i slotu na karty pamięci SDXC (UHS-II) umieszczonych na froncie. To miła odmiana względem Maka mini, w którym dostęp do gniazd był utrudniony i wymagał grzebania z tyłu obudowy. Do pełni szczęścia brakuje tylko dostępu do USB-A z przodu komputera, no ale to komputer stacjonarny - można zamontować przejściówkę na stałe.