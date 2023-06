Tak wygląda WWDC od środka. Byłem na konferencji Apple'a - co mnie najbardziej zaskoczyło?

Przyzwyczailiśmy się do tego, że Telefon to dziś jedynie jedna z wielu aplikacji w telefonie komórkowym, a wiele osób nie trzyma jej nawet w Docku, bo urządzenie mobilne służy im przede wszystkim do korzystania z internetu. Apple zaskoczył powrotem do korzeni i przeprojektował w iOS 17 aplikację do dzwonienia, dodając do niej liczne nowe funkcje. To samo tyczy się Face Time’a, który dostał funkcję poczty głosowej wzbogaconej o wideo.