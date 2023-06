Do nowego Maca Pro podłączymy 6 monitorów. Cena zestawu? Ćwierć miliona złotych

Jeśli chodzi o RAM, to dopłacając 9600 zł dostaniemy 192 GB zunifikowanej pamięci operacyjnej. 1 TB na dysku SSD to zdecydowanie za mało, więc wybierzmy 8 TB SSD, który kosztuje kolejne 13200 zł. Kwota robi się coraz większa, ale potrzebujemy przecież najważniejszej funkcji Maca Pro, czyli kółka za 2400 zł. No i jest to zupełnie najmocniejsza konfiguracja tego komputera, która kosztuje uwaga - 70199 zł.