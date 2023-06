Apple proponuje nam przejście do lepszej rzeczywistości. Apple Vision Pro

Gogle oferują funkcjonalność rzeczywistości mieszanej. Oznacza to, że oferują zarówno doświadczenia rzeczywistości mieszanej, jak i wirtualnej. Co ciekawe, można regulować poziom imersji za pomocą dedykowanego pokrętła - a więc płynnie przechodzić z trybu AR do VR, jeśli aplikacja to obsługuje.