Jest nowy Xiaomi Redmi Note 15. Niesamowite, jak ewoluowała ta seria

Ładowanie...

W skład serii wchodzą trzy modele: Redmi Note 15, Redmi Note 15 Pro oraz Redmi Note 15 Pro+. Wszystkie smartfon mogą pochwalić się też naprawdę niezłymi możliwościami technicznymi. Sprawdźmy, co potrafią.

REKLAMA

Xiaomi Redmi Note 15 - podstawowy, ale i tak świetny

Zacznijmy od najbardziej podstawowego Xiaomi Redmi Note 15. To bezpośredni następca niedawno wydanego Redmi Note 14 5G. Czym może pochwalić się ten model? Jego specyfikacja wygląda następująco:

procesor: Snapdragon 6 Gen 3;

pamięć: 6, 8 lub 12 GB RAM LPDDR4X, 128 GB lub 256 GB przestrzeni UFS 2.2;

ekran: zakrzywiony 6,77 cala, OLED, rozdzielczość FullHD+, odświeżanie 120 Hz, jasność szczytowa 3200 nitów;

aparat główny: 50 Mpix, Light Fusion 400, f/1.8;

aparat na przodzie: 8 Mpix;

akumulator: 5800 mAh, ładowanie 45 W po kablu;

łączności: 5G, WiFi 6, Bluetooth 5.1, NFC;

wodoszczelność: IP66;

głośniki stereo: tak;

system: Android 15, HyperOS 2.0.

Mówimy zatem o naprawdę nieźle wyposażonym sprzęcie ze średniej półki cenowej, który jest istotnie lepszy od poprzednika. Przede wszystkim z wyglądu - nowy podstawowy Redmi Note 15 może pochwalić się zakrzywionym po bokach wyświetlaczem, co wygląda dużo bardziej nowocześnie i drogo. Redmi Note 14 5G został wyposażony w płaski ekran.

W nowym modelu zastosowano również lepszy procesor, pojemniejszy akumulator oraz obudowę o większej odporności na wodę. No i ten wygląd - smartfon prezentuje się na znacznie droższego, niż tak naprawdę jest. A ile będzie kosztował? Obecnie jest dostępny tylko w Chinach w cenie zaczynającej się od ok. 600 zł. W Polsce powinniśmy oczekiwać ceny bliższej 900-1000 zł.

Xiaomi Redmi Note 15 Pro i Redmi Note 15 Pro+ - najlepsze Redmi w historii

Oprócz podstawowego modelu pokazano również Redmi Note’a 15 Pro i 15 Pro+. To jeszcze potężniejsze warianty będące przedstawicielami z wyższej średniej półki cenowej. Smartfony mają wiele cech wspólnych i kilka części specyfikacji jest identyczna:

ekran: zakrzywiony AMOLED, 6,83”, rozdzielczość 1280 x 2772 pikseli, 120 Hz, jasność szczytowa 3200 nitów, 12-bitowe kolory, ochrona szkłem Xiaomi Dragon Crystal;

akumulatory: 6500 mAh w globalnej wersji;

wodoszczelność: IP68 i IP69K;

system: Android 15, HyperOS 2.

Gdzie są różnice? W kilku kluczowych aspektach:

aparaty: Redmi Note 15 Pro+ - 50 Mpix główny, teleobiektyw 50 Mpix 2,5-krotne zbliżenie, 8 Mpix szeroki, Redmi Note 15 Pro - główny 50 Mpix, szeroki 8 Mpix;

moc ładowania: Redmi Note 15 Pro + - 100 W po kablu, 15 Pro - 45 W;

procesory: 15 Pro+ - Snapdragon 7s Gen 4, 15 Pro - Dimensity 7400 Ultra.

Oznacza to, że Redmi Note 15 Pro+ będzie trochę szybszy, zapewni lepsze zdjęcia i naładujemy go znacznie szybciej z większą mocą. Oba urządzenia mogą liczyć na podobne czasy pracy na jednym ładowaniu oraz taką samą jakość wyświetlanego obrazu.

Wygląd obu nowych Redmi też jest bardzo podobny. Smartfony wyglądają na propozycje z wyższej półki cenowej, ale wcale nie będą drogie. Redmi Note 15 Pro+ powinien kosztować ok. 2000 zł w Polsce, a model 15 Pro - ok. 1500 zł. To niesamowite, jak seria Redmi Note ewoluowała. Pamiętacie legendarne Redmi Note 7 i 8? Nowe "piętnastki" w ogóle nie przypominają tych urządzeń.

REKLAMA

Więcej o smartfonach przeczytasz na Spider's Web:

REKLAMA

Albert Żurek 22.08.2025 12:41

Ładowanie...