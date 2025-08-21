/
Konsola Steam złapana w sieci. Zbyt mocna, by działała mobilnie

Do sieci wyciekły informacje dotyczące nowego sprzętu twórców Steam. Może to być zupełnie nowa konsola, inna niż Steam Deck. Dużo szybsza i lepsza.

Albert Żurek
Steam Deck będzie miał młodszego lepszego brata
Od dłuższego czasu krążą nieoficjalne doniesienia, że Valve (twórcy platformy z grami Steam) mają tworzyć nowy sprzęt bazujący na autorskim systemie SteamOS. Urządzenie nosi nazwę Fremont i najprawdopodobniej nie będzie to nowy Steam Deck. Tylko coś zupełnie innego, jeszcze szybszego i wydajniejszego.

Steam Deck już nie wystarcza. Valve tworzy coś potężniejszego

Steam Deck to niewątpliwie rewolucyjny sprzęt, który zapoczątkował erę popularyzacji handheldów PC. Sprzęt jest na rynku od niemal trzech lat i w tym czasie co najwyżej otrzymał jedno większe odświeżenie wprowadzające ekran OLED. Wydajność obu urządzeń dziś może nie wystarczać - od tego czasu wyszło wiele nowych układów CPU i GPU dedykowanych dla mniejszych sprzętów oferujących większą płynność w grach.

Twórcy Steama o tym wiedzą, dlatego pracują nad zupełnie nowym, tajemniczym sprzętem. Mówi się, że będzie to pełnoprawna konsola lub komputer gamingowy. Do sieci trafiły informacje, że rozwiązanie ma bazować na układach firmy AMD. Test ujawnił, iż urządzenie działa pod kontrolą procesora AMD Hawk Point 2 nazwanego "AMD Custom CPU 1772" wykorzystującego architekturę Zen 4 (znaną z procesorów AMD Ryzen 7000) i RDNA 3 (z kart graficznych RX 7000).

Nie są to zatem możliwie najświeższe komponenty - już teraz istnieją procesory Ryzen 9000 z Zen 5 i karty graficzne RX 9000 z RDNA 4. W teście jednak nie wspomniano o użyciu zintegrowanej karty graficznej z serii Radeon 700M. Producent najwyraźniej dezaktywował ją, aby przekazać pałeczkę potężniejszemu, dedykowanemu układowi graficznemu Radeon RX 7600. Oprogramowanie wykryło stacjonarną wersję układu, co sugeruje, iż będzie to najprawdopodobniej nieprzenośna konsola, odmienna od Steam Decka.

Gdyby producent zdecydował się na implementację takiej karty graficznej do kompaktowego, przenośnego urządzenia, sprzęt oferowałby naprawdę bardzo słabe czasy pracy na baterii. Wynika to z faktu, że dedykowane karty graficzne pobierają znacznie więcej mocy w odróżnieniu od procesorów ze zintegrowanymi układami GPU. Zwykły Radeon RX 7600 konsumuje ponad 150 W. Tymczasem czip w Steam Decku pobiera maksymalnie 15 W, a i tak przy najwyższym obciążeniu sprzęt działa ok. 3 godz.

Obecnie informacje sugerują, że nadchodzący, tajemniczy sprzęt powinien być ok. dwa razy szybszy od Steam Decka. Różnica zatem będzie widoczna, ale czy wyniki pasują do gamingowego komputera? Zdecydowanie nie. Znawcy porównują sprzęt do komputera do gier wyposażonego w połączenie procesora i3-13100F oraz karty graficznej RX 7600. Takie połączenie można kupić za ok. 2500 zł i powiedzmy sobie, nie będzie to demon prędkości. 

Musimy pamiętać, że to najprawdopodobniej inżynieryjne egzemplarze. Nie pozostaje nam więc czekać na dalsze kroki Valve. Być może się mylę i twórcy Steama stworzą nowy hit pokroju Steam Decka?

Albert Żurek
21.08.2025 20:22
Tagi: AMDKonsole do gierSteam
