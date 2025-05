SteamOS zamiast Windows. Już możesz pobrać system dla graczy

Choć nie jest to jeszcze pełne otwarcie na komputery stacjonarne, to pierwszy krok w kierunku ogólnego dostępu do tego co dotychczas było zarezerwowane wyłącznie dla handheldów z Bellevue. SteamOS 3.7 wprowadza oficjalną obsługę dla Lenovo Legion Go S oraz rozszerzoną kompatybilność z innymi urządzeniami z chipsetami AMD, otwierając drzwi do nowej ery gamingu na Linuksie.