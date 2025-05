Legendarny twórca gier spisał testament. Przyszłość tytułów na pendrivie

Hideo Kojima to jeden z najwybitniejszych i najbardziej znanych projektantów gier. Japończyk brał udział w tworzeniu tytułów takich jak Death Stranding, całej serii Metal Gear, Policenauts, Snatcher czy Zone of the Enders oraz jest laureatem licznych nagród, w tym Brytyjskiej Akademii Filmowej za całokształt twórczości. Jednak 62-lat Kojima wciąż jest człowiekiem takim jak my i przewiduje, że jego czas na odejście z branży gier nastąpi wkrótce.