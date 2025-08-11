REKLAMA
Jaki pionowy odkurzacz Dreame wybrać? Przegląd wszystkich rozwiązań

Jaki odkurzacz pionowy Dreame kupić, gdy wybór jest tak duży? W tym poradniku zaprezentuję najważniejsze różnice między seriami popularnej marki i podpowiem, na co zwrócić uwagę podczas zakupów.

Rafał Gdak
Dreame ma naprawdę bogatą ofertę odkurzaczy pionowych, w dodatku poszczególne serie są wciąż ulepszane. Podczas zakupów warto zadać sobie dwa pytania. Co ma potrafić odkurzacz – bo wbrew pozorom już dawno nie chodzi tylko o odkurzanie? Oraz: ile pieniędzy chcemy wydać?

Jaki odkurzacz pionowy Dreame wybrać i co się kryje za oznaczeniami?

Każda seria odkurzaczy pionowych marki oznaczona jest inną literą alfabetu. I tak, najbardziej zawansowane są modele linii Z. W chwili, gdy ten tekst powstaje, sztandarowym przedstawicielem serii są modele Z30, które występują w czterech wersjach (o tym za chwilę). Dreame sprzedaje również modele Z20 w dwóch wersjach. Następnie mamy – można rzec – pośrednią serię oznaczoną literą R. Tutaj najmocniejszym modelem jest R20 Ultra. Wśród tegorocznych nowości znajdziemy też tanie modele z serii T z odkurzaczem T30 na czele.

Niektóre modele Z i R oprócz liczby w nazwie mają coś jeszcze. Chodzi o dwa rodzaje: AquaCycle i Station. Pierwszy oznacza obecność dodatkowego akcesorium do mycia podłóg. To specjalna głowica posiadająca dwa zbiorniki – na czystą wodę, którą jest nawilżana szczotka rolkowa i brudną, która jest odprowadzana. Odkurzacze oznaczone AquaCycle posiadają oczywiście również szereg akcesoriów do pracy na sucho, takich jak szczotka uniwersalna czy szczelinowa 2 w 1. Liczbą końcówek jest zależna od modelu.

Drugie oznaczenie, które napotkacie to Station. Oznacza ono specjalną stację bazową, w której zamontowany jest worek o pojemności 3 litrów. Działa to tak, że po odstawieniu odkurzacza na stację, naciskacie przycisk i zawartość pojemnika na kurz jest odsysana do worka. Innymi słowy nie musicie brudzić rąk, a konserwacja sprowadza się do wymiany worka raz na kilka miesięcy. Sam posiadam nabyty kilka lat temu model Z10 Station i chwalę sobie fakt, że nie muszę każdorazowo po zakończeniu sprzątania opróżniać samodzielnie pojemnika.

Tyle teorii. Jeżeli wydała się nieco skomplikowana, przejdziemy do praktyki, czyli porównania poszczególnych modeli, co ułatwi decyzję.

Seria Dreame Z

Zacznijmy od sztandarowych odkurzaczy z serii Z30. Mamy tu do wyboru 3 modele. Najmocniejszym z nich jest Dreame Z30 Station, czyli odkurzacz z dedykowaną stacją odsysającą nieczystości po zakończeniu sprzątania. Stacja ma oczywiście również funkcję ładowania. 3-litrowy worek wymieniamy raz na kilka miesięcy. Wraz z odkurzaczem otrzymujemy cały szereg akcesoriów. Oprócz uniwersalnej szczotki OmniBrush z poświetleniem, mamy tu mini-elektroszczotkę do tapicerki, obrotową szczotkę pędzelkową, ssawkę 2 w 1, miękką szczotkę i specjalne narzędzie do usuwania sierści zwierząt. Z takim zestawem gruntownie posprzątamy dom na sucho, a po zakończeniu pracy nawet nie ubrudzimy sobie rąk.

Jeżeli oczekujemy nie tylko odkurzania, do dyspozycji mamy model Dreame Z30 Aquacycle. To urządzenie również ma ogromną moc ssania (rzędu 28 000 Pa). Jak sama nazwa wskazuje, otrzymujemy tu opisaną powyżej głowicę mopującą AquaCycle do mycia podłóg. Zestaw, który otrzymujemy jest podobny do wyżej opisanego, chociaż nieidentyczny. Oprócz głowicy AquaCycle Dreame oferuje szczotkę wielopowierzchniową z podświetleniem, podświetlaną szczotkę z miękkim wałkiem. Reszta akcesoriów jest taka sama jak w modelu Station. Kupując ten odkurzacz mamy sprzęt do wszystkiego i nie potrzebujemy już mopa w domu.

Z kolei model Dreame Z30 Ultra ma identyczne parametry jak Z30 Station z tą różnicą, że zestaw jest pozbawiony stacji opróżniającej. To wybór dla tych, którzy oczekują, żeby urządzenie spełniało najbardziej podstawową i zgodną z jego nazwą funkcję – odkurzał. Ten robi to bardzo dobrze.

Jeżeli chcemy wydać nieco mniej, a jednocześnie cieszyć się sztandarowym urządzeniem, producent oferuje jeszcze w sprzedaży poprzedni model Dreame Z20 Station o mocy ssania 26 000 Pa i z dedykowaną stacją opróżniająco-ładującą.

Seria Dreame R

Jak już wspomniałem seria R to segment pośredni pomiędzy sztandarowymi urządzeniami a tymi tańszymi. Na uwagę zasługują tutaj dwa modele: Dreame R20 Ultra i R20 Ultra AquaStation. Model R20 (zarówno w wersji z głowicą mopującą jak i bez niej) oferuje większą maksymalną moc ssania 24 000 Pa (200AW). Wyposażono go również w nową szczotkę uniwersalną do dywanów i podłóg twardych, nie ma zatem konieczności wymiany w zależności od podłoża, na którym sprzątamy. Model z głowicą AquaCycle zyskał szczególne ulepszenie w stosunku do odkurza R20 Aqua. Głowicę z dwoma padami mopującymi zastąpiono nową (taką jak w modelu Z30 AquaCycle), która jest znacznie bardziej wydajna.

Dreame R20 Ultra AquaCycle

W przypadku serii R i jej najnowszych przedstawicieli wybór ogranicza się w zasadzie do odpowiedzi na pytanie: czy chcemy, żeby sprzęt jedynie odkurzał czy też również mył podłogę. Oba modele oprócz wspomnianej wielofunkcyjnej szczotki OmniBrush do różnych rodzajów podłóg oferują uwielbianą przeze mnie mini-elektroszczotkę do tapicerki. Przyda się nie tylko w domu, ale możemy ją zabrać również do sprzątania samochodu. W zestawie jest też ssawka szczelinowa 2w1 i miększa szczotka – na przykład do mebli.

Seria T

Seria T jest dla tych klientów, którzy oczekują wydajnego odkurzania, ale nie chcą wydawać dużo pieniędzy. Na uwagę zasługują tutaj model Dreame T30 Flex. Z jednej strony otrzymujemy sprzęt o dużej mocy ssania 24 000 Pa, z drugiej wyróżnikiem tego odkurzacza jest elastyczna rura, którą możemy zgiąć niemal na pół. Dzięki temu rozwiązaniu posprzątamy bez konieczności nadmiernej gimnastyki pod łóżkiem czy w trudniej dostępnych miejscach. W zestawie oprócz szczotki uniwersalnej do dywanów i twardych podłóg (z podświetleniem!), dostaniemy mini-elektroszczotkę, szczelinówkę i szeroką szczotkę (np. do mebli). W ofercie jest również model T30, który nie oferuje już funkcji Flex, czyli zginanej rury.

Który odkurzacz pionowy Dreame wybrać?

Jeżeli masz nieograniczony budżet i chcesz, żeby odkurzacz również miał funkcję mopowania, bierz model Z30 AquaCycle. Jeżeli do mycia podłóg masz inny sprzęt, za to wolisz komfort, kup Z30 Station ze stacją opróżniającą. Jeżeli chcesz wydać nieco mniej, warto rozważyć serię R i modele R20 i R20 Station.

Każdy z opisanych tutaj odkurzaczy pionowych Dreame oferuje efektywne sprzątanie, od naszej decyzji zależy czy chcemy poprzestać na odkurzaniu czy wolimy, by sprzęt miał dodatkowe funkcje.

11.08.2025 06:30
Tagi: DreameOdkurzacze
