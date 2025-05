Recenzja MSI Vector A18 HX – ten laptop RTX 5080 zawstydza maszyny droższe o 10 000 zł

Do tego ekran jest przyjemnie jasny, wyświetlając treści w około 500 nitach. To odczuwalnie więcej niż oferują topowe panele OLED. Co za tym idzie, laptop uruchomiony w dobrze nasłonecznionym pomieszczeniu jak najbardziej spisze się poprawnie. Szkoda tylko, że MSI nie zdecydowało się na matrycę Mini LED, gwarantującą świetny kontrast oraz solidne czernie. Rozumiem jednak, że producent robił co mógł, by zachować laptop RTX 5080 w znośnej cenie.