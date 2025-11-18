  1. SPIDER'S WEB
  2. Technologie

Największa taka inwestycja w Polsce. Widziałem PGE Nowy Rybnik od środka

Lokowanie produktu: PGE S.A.

Wjeżdżając do Rybnika drogą wojewódzką 920, na tle przepięknego Jeziora Rybnickiego, niemal na jednym planie można zobaczyć przeszłość i przyszłość polskiej energetyki. I nawet bez okazywania specjalnej przepustki i przechodzenia przez bramę elektrowni, można już dostrzec, że ta przyszłość jest naprawdę blisko.

Piotr Barycki
Największa taka inwestycja w Polsce. Widziałem PGE Nowy Rybnik od środka

Ta przyszłość to oczywiście powstający, rekordowy w skali kraju i wyjątkowy w skali całej Europy blok gazowo-parowy PGE Nowy Rybnik, który już niedługo będzie w stanie zaspokoić zapotrzebowanie energetyczne blisko 2 mln gospodarstw domowych. Jednocześnie generując nie tylko nieporównywalnie mniej zanieczyszczeń niż bloki węglowe, ale też tworząc nowe miejsca pracy.

PGE Nowy Rybnik - ta budowa żyje całą dobę.

Intensywność prac - niezbędną przy tak gigantycznym, wartym miliardy złotych przedsięwzięciu - widać niemal na każdym kroku, i to zarówno na papierze, jak i fizycznie na miejscu. W szczytowych momentach na budowie pracuje nawet ponad 1200 osób, a praca wre na każdym poziomie - i poniżej gruntu, i kilkadziesiąt metrów ponad nim, a nawet... na wodzie i pod wodą.

Co istotne, w ramach inwestycji zadbano nie tylko o bezpieczeństwo ludzi, ale i środowisko naturalne. Przy budowie bloku uwzględniono m.in. montaż specjalistycznych sit i barier, dzięki czemu urządzenia nie będą stanowiły zagrożenia dla ryb zamieszkujących Zalew Rybnicki. 

Pompownia wody chłodzącej i ujęcie.

Realizacja nie zwalnia nawet teraz, późną jesienią. Prace budowlane przerywane są jedynie na noc, a także podczas regularnych kontroli dotychczasowych postępów.

Postępy widać przy tym gołym okiem - i to z daleka.

W budowie jest m.in. pompownia wody chłodzącej wraz z ujęciem, stacja rozprężania i sprężania gazu, a także stacja uzdatniania wody, ale najważniejszy obiekt już teraz wyrasta wysoko ponad linię otaczających teren drzew. To oczywiście sam ogromny budynek główny elektrowni gazowo-parowej.

W lutym tego roku odbył się skomplikowany proces dostarczenia oraz montażu serca elektrowni, czyli 390-tonowej turbiny gazowej - jednej z największych w Europie. Zanim dotarła do Rybnika, musiała pokonać ponad 500 km, najpierw drogą wodną, a potem drogą lądową, co w jednym i drugim przypadku było sporym wyzwaniem logistycznym.

Obiekt główny, widok od strony Jeziora Rybnickiego.

Na drugim etapie niezbędne było m.in. demontowanie znaków drogowych i sygnalizacji świetlnej, przeprowadzenie analizy nośności mostów i wiaduktów, a także odpowiednie zabezpieczenie trasy przez policję. Turbina znajduje się na miejscu od kilku miesięcy, a obecnie trwają intensywne prace nad całą infrastrukturą towarzyszącą. Niemal pusta jeszcze kilka miesięcy temu hala z dnia na dzień zapełnia się niezbędnym osprzętem.

Ostatecznie, kiedy PGE Nowy Rybnik rozpocznie działalność, nowy blok zapewni moc około 880 MW, przy sprawności na poziomie ok. 64 proc. Oba te wyniki są rekordowe w skali naszego kraju.

Potężnej turbiny oczywiście z zewnątrz nie widać – natomiast widać już najwyższy element całej inwestycji, czyli mierzący 75 metrów i ważący 160 ton komin, który góruje nad całą inwestycją.

75-metrowy komin zamontowany na obiekcie głównym.

Na nowej elektrowni skorzystają wszyscy

Prace na budowie Elektrowni PGE Nowy Rybnik osiągnęły już ponad 70% zaawansowania. Blok gazowo-parowy, który ma zostać oddany do użytku na przełomie 2026 i 2027 roku - ma kluczowe znaczenie zarówno dla całego kraju, jak i dla lokalnej społeczności. Z jednej strony - będzie w stanie zabezpieczyć energetycznie miliony polskich domów. Z drugiej strony - zrobi to w sposób zrównoważony i ekologiczny, minimalizując emisję CO2 i niemal do zera redukując emisję pyłów.

Nowa elektrownia to też nowe miejsca pracy - zarówno podczas budowy, jak i już po jej uruchomieniu.

Rybnik wchodzi w nową erę – czas zacząć przyzwyczajać się do nowej rzeczywistości i nowego symbolu tego miejsca – nowoczesnego bloku gazowo-parowego, który wyznacza kierunek przyszłości.  

Piotr Barycki
18.11.2025 09:00
Lokowanie produktu: PGE S.A.
Tagi: EnergetykaPrąd elektryczny
Najnowsze
9:00
Największa taka inwestycja w Polsce. Widziałem PGE Nowy Rybnik od środka
Aktualizacja: 2025-11-18T09:00:12+01:00
8:08
iPhone bez przycisków będzie dziwny. Bez etui nie podchodź
Aktualizacja: 2025-11-18T08:08:21+01:00
7:28
Elon Musk i szef Fortnite’a mają dwie prośby do Microsoftu. Obie są absolutnie słuszne
Aktualizacja: 2025-11-18T07:28:32+01:00
6:15
Łodzie podwodne dla Polski. Włosi oferują robiący wrażenie bonus
Aktualizacja: 2025-11-18T06:15:00+01:00
6:12
Samsung Galaxy S26 kontra iPhone 17. Przewaga widoczna gołym okiem
Aktualizacja: 2025-11-18T06:12:00+01:00
6:11
Chcą szpitali pod ziemią. "Potrzeba jest pilna"
Aktualizacja: 2025-11-18T06:11:00+01:00
6:03
Przerzucamy nasze Homary do Finlandii. "Pierwsza taka akcja w historii"
Aktualizacja: 2025-11-18T06:03:00+01:00
6:00
Polska rakieta odlicza dni do startu. Misja zapowiada się imponująco
Aktualizacja: 2025-11-18T06:00:00+01:00
21:31
Abonament, który rozbija bank. Ja się pytam: po co przepłacać?
Aktualizacja: 2025-11-17T21:31:18+01:00
21:03
Ostatni moment na kupno karty graficznej. Robi się naprawdę nieprzyjemnie
Aktualizacja: 2025-11-17T21:03:30+01:00
20:36
Windows pod ostrzałem. Szef Microsoftu próbuje gasić pożar
Aktualizacja: 2025-11-17T20:36:17+01:00
20:13
Światłowód wreszcie za sensowną kasę. Brałbym w ciemno
Aktualizacja: 2025-11-17T20:13:44+01:00
19:56
Wpadł jeden z najgroźniejszych cyberterrorystów. Brawura go zgubiła
Aktualizacja: 2025-11-17T19:56:02+01:00
19:13
Apple porzuca legendarne komputery. Bolesny cios dla użytkowników
Aktualizacja: 2025-11-17T19:13:56+01:00
18:51
Boeing szkoli pilotów na grze Xboxa. Większy sens niż myślisz
Aktualizacja: 2025-11-17T18:51:51+01:00
18:16
Amazon zaostrza kontrolę nad sprzętem. "Kupujesz, my decydujemy"
Aktualizacja: 2025-11-17T18:16:53+01:00
17:51
Koniec z cwaniactwem. Tak Windowsa już nie aktywujesz
Aktualizacja: 2025-11-17T17:51:09+01:00
17:30
PKP Intercity tnie ceny biletów. Aż głupio nie jechać
Aktualizacja: 2025-11-17T17:30:19+01:00
17:02
Glovo dowozi iPhone'y jak pizzę. Czekasz godzinę, masz telefon
Aktualizacja: 2025-11-17T17:02:21+01:00
16:00
Szykują serwerownie w kosmosie. Ziemi zwyczajnie kończy się prąd
Aktualizacja: 2025-11-17T16:00:05+01:00
15:06
Nowa apka od Apple’a. Już nie przegapisz gola na iPhonie
Aktualizacja: 2025-11-17T15:06:58+01:00
13:30
iPhone 17 Pro tyle powinien kosztować od początku. Gruba promocja
Aktualizacja: 2025-11-17T13:30:57+01:00
13:09
10 lat, 50 miast i 8 gigabitów. Dlaczego warto teraz wybrać Światłowód od Orange?
Aktualizacja: 2025-11-17T13:09:44+01:00
12:58
Messenger informuje o zrzutach ekranu? Internet zachłysnął się półprawdą
Aktualizacja: 2025-11-17T12:58:41+01:00
12:23
Większe pakiety i dwa nowe kraje w Strefie UE. Podziękujesz operatorowi
Aktualizacja: 2025-11-17T12:23:06+01:00
12:10
Zobaczysz kometę 3I/Atlas na żywo. Szykuje się niesamowita transmisja
Aktualizacja: 2025-11-17T12:10:42+01:00
11:26
UE chce skanować komunikatory. Polska: "Nie zgodzimy się na inwigilację"
Aktualizacja: 2025-11-17T11:26:39+01:00
10:52
LOT zniechęcał do reklamacji. Doigrał się
Aktualizacja: 2025-11-17T10:52:52+01:00
10:01
Wojna dotarła do Polski. Wysadzono tory, służby szukają sabotażystów
Aktualizacja: 2025-11-17T10:01:07+01:00
9:00
Tim Cook na wylocie. W Apple'u gorączkowo szykują sukcesję
Aktualizacja: 2025-11-17T09:00:08+01:00
8:39
Topowe urządzenia Dreame w promocji na Black Friday. Grzech nie brać
Aktualizacja: 2025-11-17T08:39:03+01:00
8:29
Polskie lotnisko sparaliżowane. Cisną bekę, że lepiej je zamknąć na jesień i zimę
Aktualizacja: 2025-11-17T08:29:05+01:00
7:32
Kampania Call of Duty Black Ops 7 jest tragiczna. Wziąłem urlop na poratowanie zdrowia
Aktualizacja: 2025-11-17T07:32:21+01:00
7:00
Polski Fiat 126p nowym Hot Wheelsem. Zmiażdżył konkurencję
Aktualizacja: 2025-11-17T07:00:19+01:00
6:20
Nowo odkryta supernowa zaskakuje kształtem. Wygląda jak oliwka
Aktualizacja: 2025-11-17T06:20:32+01:00
6:19
OpenAI ma model dla wojska. W USA już z niego korzystają
Aktualizacja: 2025-11-17T06:19:58+01:00
6:19
Najpierw śmieci, potem start. Nowa technologia tnie emisję CO2
Aktualizacja: 2025-11-17T06:19:11+01:00
6:15
Leki będą w nas pływać. "To przyszłość medycyny"
Aktualizacja: 2025-11-17T06:15:00+01:00
6:00
Budujemy własny komputer Steam. Ile to będzie kosztować?
Aktualizacja: 2025-11-17T06:00:00+01:00
19:15
Lotnisko postawiło kontener. Pasażerowie drwią: "przecież ze starą drukarką nie lecę"
Aktualizacja: 2025-11-16T19:15:00+01:00