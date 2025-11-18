REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Nauka
  3. Kosmos

Polska rakieta odlicza dni do startu. Misja zapowiada się imponująco

Polska rakieta Perun gotowa do lotu. To już trzeci test, tym razem z pełnym zestawem ładunków badawczych i komercyjnych.

Marcin Kusz
Perun znów poleci w kosmos. Wypełniony po brzegi ładunkami
REKLAMA

Polska rakieta suborbitalna Perun szykuje się do kolejnego lotu z Ustki. Start ma odbyć się jeszcze tej jesieni, a zespół SpaceForest już rozpoczął końcowe odliczanie. Tym razem na pokładzie znajdzie się pełna przestrzeń ładunkowa, a misja będzie testem nie tylko dla samego systemu, lecz także dla szeregu europejskich i polskich eksperymentów.

REKLAMA

Odliczanie rozpoczęte. Start możliwy w każdej chwili

Trzeci testowy lot rakiety Perun jest już niemal gotowy do realizacji. Gdyńska firma SpaceForest ogłosiła, że odlicza dni do startu. Dokładna data zależy od pogody, stanu morza oraz operacyjnych ustaleń z Centralnym Poligonem Sił Powietrznych w Ustce. Mimo to przygotowania są już na ostatniej prostej – zakończono montaż systemów, zintegrowano ładunki i wdrożono procedury bezpieczeństwa.

W tej misji Perun wyniesie w kosmos największy jak dotąd zestaw eksperymentów naukowych i komercyjnych. Przestrzeń ładunkowa została całkowicie wypełniona, co zdaniem zespołu SpaceForest potwierdza rosnące zainteresowanie lotami suborbitalnymi z Polski.

Co poleci na pokładzie Peruna?

Jak czytamy na łamach portalu Space24, podczas tego startu Perun zabierze na wysokość nawet 150 km różnorodne ładunki badawcze i technologiczne. Wśród nich znajdą się eksperymenty biomedyczne, inżynieryjne oraz testy nowych materiałów i elektroniki przeznaczonej do pracy w warunkach mikrograwitacji.

Jednym z projektów jest ThOR, badający wpływ ekstremalnych warunków lotu na mikroorganizmy i komórki biologiczne, w tym przy użyciu zaawansowanej technologii Organ-on-Chip, pozwalającej symulować funkcjonowanie ludzkich narządów. Kolejny to RESQ, który sprawdza, jak zmienia się skuteczność opaski uciskowej w dynamicznych warunkach suborbitalnych. Dodatkowo testowana będzie kosmiczna elektronika opracowana przez SpaceForest, mająca wykazać odporność układów elektronicznych i materiałów konstrukcyjnych na ekstremalne obciążenia.

Część ładunków ma charakter komercyjny – ich szczegóły pozostają tajemnicą, ale wiadomo, że współpracujący partnerzy korzystają z kompleksowego wsparcia zespołu R&D SpaceForest.

Polski projekt, europejski rozmach

Choć Perun powstaje i startuje w Polsce, projekt od dawna wykracza poza granice naszego kraju. SpaceForest ma podpisane umowy m.in. z portugalskim konsorcjum Atlantic Spaceport oraz duńskim EuroSpaceportem, czyli mobilnym portem kosmicznym operującym na wodach UE. To oznacza, że przyszłe misje Peruna mogą być realizowane nie tylko z polskiego wybrzeża, ale też z morskich platform startowych w całej Europie.

Rakieta napędzana jest hybrydowym silnikiem SF-1000, łączącym parafinę jako paliwo z podtlenkiem azotu jako utleniaczem. Ten ekologiczny napęd pozwala osiągać bardzo dobre parametry – całkowity impuls 1211 kNs i ISP na poziomie 212,6 sek. przy jednoczesnym zmniejszeniu ryzyka dla środowiska. Dzięki temu Perun zyskuje przewagę w konkurencyjnym rynku suborbitalnych startów badawczych.

Przeczytaj także:

REKLAMA

Perun to jeden z najbardziej zaawansowanych projektów rakietowych realizowanych w naszym kraju – łączy badania naukowe, rozwój technologii i współpracę międzynarodową. Kiedy dokładnie wystartuje? Tego jeszcze nie wiadomo. Wiadomo jednak, że odliczanie już trwa. A kiedy rakieta znów wzbije się w niebo znad Ustki, będzie to nie tylko sukces firmy SpaceForest, lecz także symbol rosnących ambicji całego polskiego sektora kosmicznego.

REKLAMA
Marcin Kusz
18.11.2025 06:00
Tagi: ESAloty orbitalneRakieta Perun
Najnowsze
21:31
Abonament, który rozbija bank. Ja się pytam: po co przepłacać?
Aktualizacja: 2025-11-17T21:31:18+01:00
21:03
Ostatni moment na kupno karty graficznej. Robi się naprawdę nieprzyjemnie
Aktualizacja: 2025-11-17T21:03:30+01:00
20:36
Windows pod ostrzałem. Szef Microsoftu próbuje gasić pożar
Aktualizacja: 2025-11-17T20:36:17+01:00
20:13
Światłowód wreszcie za sensowną kasę. Brałbym w ciemno
Aktualizacja: 2025-11-17T20:13:44+01:00
19:56
Wpadł jeden z najgroźniejszych cyberterrorystów. Brawura go zgubiła
Aktualizacja: 2025-11-17T19:56:02+01:00
19:13
Apple porzuca legendarne komputery. Bolesny cios dla użytkowników
Aktualizacja: 2025-11-17T19:13:56+01:00
18:51
Boeing szkoli pilotów na grze Xboxa. Większy sens niż myślisz
Aktualizacja: 2025-11-17T18:51:51+01:00
18:16
Amazon zaostrza kontrolę nad sprzętem. "Kupujesz, my decydujemy"
Aktualizacja: 2025-11-17T18:16:53+01:00
17:51
Koniec z cwaniactwem. Tak Windowsa już nie aktywujesz
Aktualizacja: 2025-11-17T17:51:09+01:00
17:30
PKP Intercity tnie ceny biletów. Aż głupio nie jechać
Aktualizacja: 2025-11-17T17:30:19+01:00
17:02
Glovo dowozi iPhone'y jak pizzę. Czekasz godzinę, masz telefon
Aktualizacja: 2025-11-17T17:02:21+01:00
16:00
Szykują serwerownie w kosmosie. Ziemi zwyczajnie kończy się prąd
Aktualizacja: 2025-11-17T16:00:05+01:00
15:06
Nowa apka od Apple’a. Już nie przegapisz gola na iPhonie
Aktualizacja: 2025-11-17T15:06:58+01:00
13:30
iPhone 17 Pro tyle powinien kosztować od początku. Gruba promocja
Aktualizacja: 2025-11-17T13:30:57+01:00
13:09
10 lat, 50 miast i 8 gigabitów. Dlaczego warto teraz wybrać Światłowód od Orange?
Aktualizacja: 2025-11-17T13:09:44+01:00
12:58
Messenger informuje o zrzutach ekranu? Internet zachłysnął się półprawdą
Aktualizacja: 2025-11-17T12:58:41+01:00
12:23
Większe pakiety i dwa nowe kraje w Strefie UE. Podziękujesz operatorowi
Aktualizacja: 2025-11-17T12:23:06+01:00
12:10
Zobaczysz kometę 3I/Atlas na żywo. Szykuje się niesamowita transmisja
Aktualizacja: 2025-11-17T12:10:42+01:00
11:26
UE chce skanować komunikatory. Polska: "Nie zgodzimy się na inwigilację"
Aktualizacja: 2025-11-17T11:26:39+01:00
10:52
LOT zniechęcał do reklamacji. Doigrał się
Aktualizacja: 2025-11-17T10:52:52+01:00
10:01
Wojna dotarła do Polski. Wysadzono tory, służby szukają sabotażystów
Aktualizacja: 2025-11-17T10:01:07+01:00
9:00
Tim Cook na wylocie. W Apple'u gorączkowo szykują sukcesję
Aktualizacja: 2025-11-17T09:00:08+01:00
8:39
Topowe urządzenia Dreame w promocji na Black Friday. Grzech nie brać
Aktualizacja: 2025-11-17T08:39:03+01:00
8:29
Polskie lotnisko sparaliżowane. Cisną bekę, że lepiej je zamknąć na jesień i zimę
Aktualizacja: 2025-11-17T08:29:05+01:00
7:32
Kampania Call of Duty Black Ops 7 jest tragiczna. Wziąłem urlop na poratowanie zdrowia
Aktualizacja: 2025-11-17T07:32:21+01:00
7:00
Polski Fiat 126p nowym Hot Wheelsem. Zmiażdżył konkurencję
Aktualizacja: 2025-11-17T07:00:19+01:00
6:20
Nowo odkryta supernowa zaskakuje kształtem. Wygląda jak oliwka
Aktualizacja: 2025-11-17T06:20:32+01:00
6:19
OpenAI ma model dla wojska. W USA już z niego korzystają
Aktualizacja: 2025-11-17T06:19:58+01:00
6:19
Najpierw śmieci, potem start. Nowa technologia tnie emisję CO2
Aktualizacja: 2025-11-17T06:19:11+01:00
6:15
Leki będą w nas pływać. "To przyszłość medycyny"
Aktualizacja: 2025-11-17T06:15:00+01:00
6:00
Budujemy własny komputer Steam. Ile to będzie kosztować?
Aktualizacja: 2025-11-17T06:00:00+01:00
19:15
Lotnisko postawiło kontener. Pasażerowie drwią: "przecież ze starą drukarką nie lecę"
Aktualizacja: 2025-11-16T19:15:00+01:00
18:45
To nic, że chcą nas oszukać. Gorzej, że nas nie słuchają
Aktualizacja: 2025-11-16T18:45:00+01:00
17:37
Cristiano Ronaldo sprzedaje hot-doga. Tak realizujemy fantazję o sprawiedliwości
Aktualizacja: 2025-11-16T17:37:57+01:00
16:10
Pentagon z własnym Amazonem dla łowców dronów. "Będzie nawet sekcja komentarzy"
Aktualizacja: 2025-11-16T16:10:00+01:00
16:00
Polska armia robi historyczny krok. Pomaga nam Elon Musk
Aktualizacja: 2025-11-16T16:00:00+01:00
13:30
Amerykański Stratofortress krąży nad Europą. “Próba uderzeniowa na Wschód”
Aktualizacja: 2025-11-16T13:30:00+01:00
11:01
Kometa 3I/Atlas z kolejną - 12 już - anomalią. NASA opublikuje szczegółowe zdjęcia
Aktualizacja: 2025-11-16T11:01:35+01:00
7:50
mObywatelowi brakuje tylko jednej rzeczy. Mają ją w USA
Aktualizacja: 2025-11-16T07:50:00+01:00
7:40
Skończą się koncerty autobusowych DJ-ów. Miasto w końcu mówi dość
Aktualizacja: 2025-11-16T07:40:00+01:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA