Polska rakieta odlicza dni do startu. Misja zapowiada się imponująco

Polska rakieta suborbitalna Perun szykuje się do kolejnego lotu z Ustki. Start ma odbyć się jeszcze tej jesieni, a zespół SpaceForest już rozpoczął końcowe odliczanie. Tym razem na pokładzie znajdzie się pełna przestrzeń ładunkowa, a misja będzie testem nie tylko dla samego systemu, lecz także dla szeregu europejskich i polskich eksperymentów.

Odliczanie rozpoczęte. Start możliwy w każdej chwili

Trzeci testowy lot rakiety Perun jest już niemal gotowy do realizacji. Gdyńska firma SpaceForest ogłosiła, że odlicza dni do startu. Dokładna data zależy od pogody, stanu morza oraz operacyjnych ustaleń z Centralnym Poligonem Sił Powietrznych w Ustce. Mimo to przygotowania są już na ostatniej prostej – zakończono montaż systemów, zintegrowano ładunki i wdrożono procedury bezpieczeństwa.

W tej misji Perun wyniesie w kosmos największy jak dotąd zestaw eksperymentów naukowych i komercyjnych. Przestrzeń ładunkowa została całkowicie wypełniona, co zdaniem zespołu SpaceForest potwierdza rosnące zainteresowanie lotami suborbitalnymi z Polski.

Co poleci na pokładzie Peruna?

Jak czytamy na łamach portalu Space24, podczas tego startu Perun zabierze na wysokość nawet 150 km różnorodne ładunki badawcze i technologiczne. Wśród nich znajdą się eksperymenty biomedyczne, inżynieryjne oraz testy nowych materiałów i elektroniki przeznaczonej do pracy w warunkach mikrograwitacji.

Jednym z projektów jest ThOR, badający wpływ ekstremalnych warunków lotu na mikroorganizmy i komórki biologiczne, w tym przy użyciu zaawansowanej technologii Organ-on-Chip, pozwalającej symulować funkcjonowanie ludzkich narządów. Kolejny to RESQ, który sprawdza, jak zmienia się skuteczność opaski uciskowej w dynamicznych warunkach suborbitalnych. Dodatkowo testowana będzie kosmiczna elektronika opracowana przez SpaceForest, mająca wykazać odporność układów elektronicznych i materiałów konstrukcyjnych na ekstremalne obciążenia.

Część ładunków ma charakter komercyjny – ich szczegóły pozostają tajemnicą, ale wiadomo, że współpracujący partnerzy korzystają z kompleksowego wsparcia zespołu R&D SpaceForest.

Polski projekt, europejski rozmach

Choć Perun powstaje i startuje w Polsce, projekt od dawna wykracza poza granice naszego kraju. SpaceForest ma podpisane umowy m.in. z portugalskim konsorcjum Atlantic Spaceport oraz duńskim EuroSpaceportem, czyli mobilnym portem kosmicznym operującym na wodach UE. To oznacza, że przyszłe misje Peruna mogą być realizowane nie tylko z polskiego wybrzeża, ale też z morskich platform startowych w całej Europie.

Rakieta napędzana jest hybrydowym silnikiem SF-1000, łączącym parafinę jako paliwo z podtlenkiem azotu jako utleniaczem. Ten ekologiczny napęd pozwala osiągać bardzo dobre parametry – całkowity impuls 1211 kNs i ISP na poziomie 212,6 sek. przy jednoczesnym zmniejszeniu ryzyka dla środowiska. Dzięki temu Perun zyskuje przewagę w konkurencyjnym rynku suborbitalnych startów badawczych.

Perun to jeden z najbardziej zaawansowanych projektów rakietowych realizowanych w naszym kraju – łączy badania naukowe, rozwój technologii i współpracę międzynarodową. Kiedy dokładnie wystartuje? Tego jeszcze nie wiadomo. Wiadomo jednak, że odliczanie już trwa. A kiedy rakieta znów wzbije się w niebo znad Ustki, będzie to nie tylko sukces firmy SpaceForest, lecz także symbol rosnących ambicji całego polskiego sektora kosmicznego.

Marcin Kusz 18.11.2025 06:00

