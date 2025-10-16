Polski Perun leci po raz trzeci w kosmos. To już nie przelewki

Ładowanie...

Polska rakieta suborbitalna Perun wraca na poligon. Trzeci lot testowy, zaplanowany na jesień 2025 r., ma potwierdzić gotowość technologii SpaceForest do wejścia na europejski rynek kosmiczny. Start odbędzie się z poligonu wojskowego w Ustce, a na pokładzie znajdą się eksperymenty naukowe oraz ładunki badawcze.

Polska w kosmosie nie żartuje

Perun, czyli pierwszy w pełni polski, wielokrotnego użytku pojazd suborbitalny, przygotowuje się do trzeciego testu lotnego. Rakieta wystartuje z Centralnego Poligonu Sił Powietrznych w Ustce. Będzie to nie tylko sprawdzian technologii stworzonej przez gdyńską firmę SpaceForest, ale też ważny krok w stronę komercjalizacji krajowych kompetencji kosmicznych. Lot odbędzie się w ramach programu Boost!, realizowanego we współpracy z Europejską Agencją Kosmiczną.

W czasie misji przetestowane zostaną m.in. systemy wektorowania ciągu, awaryjne procedury przerwania misji, a także wytrzymałość elektroniki klasy kosmicznej. Na pokładzie znajdą się też unikalne ładunki badawcze – od żywych kultur bakterii i komórek kostnych po testy nasion i eksperymenty z kombuchą. Część eksperymentów przygotowano we współpracy z uczelniami i partnerami naukowymi z Polski i zagranicy.

Europejski kontekst, lokalna technologia

Choć Perun startuje z Polski, projekt zyskuje coraz bardziej europejski wymiar. SpaceForest podpisało już umowy z Atlantic Spaceport Consortium w Portugalii i EuroSpaceport w Danii. Ta ostatnia inicjatywa to mobilny port kosmiczny na wodach Unii Europejskiej, który ma uniezależnić europejskie starty rakiet od stałej infrastruktury lądowej. Perun jest jedną z pierwszych konstrukcji, które mogą skorzystać z takiego rozwiązania.

Za napęd rakiety odpowiada silnik SF-1000, który osiąga całkowity impuls 1211 kNs i impuls właściwy (ISP) na poziomie 212,6 sek. Połączenie nowoczesnych systemów sterowania i wysokiej jakości komponentów czyni z Peruna technologię zdolną do rywalizacji z europejskimi konkurentami w segmencie suborbitalnym.

Ustka jako polskie okno na kosmos

Poligon w Ustce staje się naturalnym miejscem rozwoju krajowego kosmodromu. Bliskość morza, dedykowana strefa bezpieczeństwa oraz wsparcie wojska umożliwiają bezpieczne testy i odzyskiwanie rakiety z Bałtyku. To niezwykle ważny atut w kontekście przyszłych misji naukowych, edukacyjnych i komercyjnych.

Lot będzie też pierwszym krokiem w realizacji kontraktu Boost!, czyli programu ESA mającego na celu rozwój europejskich technologii kosmicznych. Przewidziano 4 etapy, z których każdy będzie coraz bliższy operacyjnym misjom z komercyjnymi ładunkami. Chociaż firma nie podała jeszcze oficjalnej daty startu, to redakcja Space24 nieoficjalnie dowiedziała się, że start planowany jest za około 2-4 tygodnie.

Marcin Kusz 16.10.2025 06:04

