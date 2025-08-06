Polska rakieta Perun zaraz podbije kosmos. Przeszliśmy finalny test

Ładowanie...

Gdyńska firma SpaceForest ogłosiła właśnie zakończenie testów kwalifikacyjnych silnika rakietowego SF-1000, który ma napędzić suborbitalną rakietę Perun. Próby obejmowały m.in. testy mechaniczne, termiczne, ciśnieniowe oraz wibracyjne. Udało się uzyskać stabilną pracę silnika przez pełne 46 sek., maksymalny ciąg na poziomie 4000 kg i pełną gotowość do startu misji.

Jak czytamy w oficjalnym komunikacie firmy, podczas testów sprawdzono także działanie systemu wektorowania ciągu (TVC), czyli jednego z dwóch układów sterujących rakietą, który umożliwia w czasie rzeczywistym na precyzyjne korygowanie toru lotu. To bardzo ważna funkcjonalność, szczególnie w kontekście startów z nietypowych lokalizacji, np. z platform morskich.

Start z Ustki coraz bliżej

Rakieta Perun ma wystartować jesienią br. z Centralnego Poligonu Sił Powietrznych w Ustce. Będzie to pierwszy suborbitalny lot zrealizowany z polskiego terytorium. Obok testowanego modelu kwalifikacyjnego powstał również model lotny, który zostanie zainstalowany w rakiecie. Trafi on bezpośrednio do użytku podczas rzeczywistej misji.

Za kulisami projektu Perun stoi ambitna, międzynarodowa współpraca wielu podmiotów. SpaceForest podpisało już umowy z Atlantic Spaceport Consortium w Portugalii oraz z EuroSpaceport w Danii. EuroSpaceport to koncepcja mobilnego portu kosmicznego na wodach UE. Rozwiązanie ma uniezależnić starty rakiet od stałych instalacji lądowych i otworzyć drogę do bardziej elastycznych i częstszych misji kosmicznych. Projekt objęty jest patronatem Europejskiej Agencji Kosmicznej, która nie tylko udzieliła mu wsparcia merytorycznego, ale i zaangażowała się finansowo.

Nauka, technologie i otwarta przestrzeń dla eksperymentów

SpaceForest równolegle rozpoczęło również nabór ładunków do przyszłych misji rakietowych, zarówno tych z Polski, jak i zagranicznych. Wśród potencjalnych odbiorców są uczelnie wyższe, instytuty badawcze i startupy. Perun ma szansę stać się mobilną platformą do testowania technologii, eksperymentów naukowych oraz inicjatyw edukacyjnych.

Silnik SF-1000 może się pochwalić impulsem całkowitym wynoszącym 1211 kNs i impulsem właściwym (ISP) na poziomie 212,6 sek. W połączeniu z nowoczesną elektroniką sterującą całość prezentuje się jako zaawansowany technologicznie projekt, który nie odstaje od konkurencji obecnej na rynku europejskim.

Udane testy SF-1000 to duży krok dla polskiego przemysłu kosmicznego. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, jeszcze tej jesieni z Ustki wystartuje pierwsza polska rakieta niosąca ładunki naukowe. Byłoby to wydarzenie, które może otworzyć zupełnie nowy rozdział w krajowej historii eksploracji przestrzeni kosmicznej.

*Źródło zdjęcia wprowadzającego: spaceforest.pl

Marcin Kusz 06.08.2025 06:23

