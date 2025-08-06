REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Nauka
  3. Kosmos

Polska rakieta Perun zaraz podbije kosmos. Przeszliśmy finalny test

Pierwszy lot rodzimej rakiety kosmicznej Perun coraz bliżej. Właśnie się dowiedzieliśmy, że testy silnika SF-1000 zakończyły się pełnym sukcesem. Już tej jesieni możemy być świadkami historycznego wydarzenia dla krajowego sektora kosmicznego.

Marcin Kusz
Polska rakieta Perun z silnikiem SF-1000 gotowa do lotu suborbitalnego
REKLAMA

Gdyńska firma SpaceForest ogłosiła właśnie zakończenie testów kwalifikacyjnych silnika rakietowego SF-1000, który ma napędzić suborbitalną rakietę Perun. Próby obejmowały m.in. testy mechaniczne, termiczne, ciśnieniowe oraz wibracyjne. Udało się uzyskać stabilną pracę silnika przez pełne 46 sek., maksymalny ciąg na poziomie 4000 kg i pełną gotowość do startu misji.

REKLAMA

Jak czytamy w oficjalnym komunikacie firmy, podczas testów sprawdzono także działanie systemu wektorowania ciągu (TVC), czyli jednego z dwóch układów sterujących rakietą, który umożliwia w czasie rzeczywistym na precyzyjne korygowanie toru lotu. To bardzo ważna funkcjonalność, szczególnie w kontekście startów z nietypowych lokalizacji, np. z platform morskich.

Start z Ustki coraz bliżej

Rakieta Perun ma wystartować jesienią br. z Centralnego Poligonu Sił Powietrznych w Ustce. Będzie to pierwszy suborbitalny lot zrealizowany z polskiego terytorium. Obok testowanego modelu kwalifikacyjnego powstał również model lotny, który zostanie zainstalowany w rakiecie. Trafi on bezpośrednio do użytku podczas rzeczywistej misji.

Za kulisami projektu Perun stoi ambitna, międzynarodowa współpraca wielu podmiotów. SpaceForest podpisało już umowy z Atlantic Spaceport Consortium w Portugalii oraz z EuroSpaceport w Danii. EuroSpaceport to koncepcja mobilnego portu kosmicznego na wodach UE. Rozwiązanie ma uniezależnić starty rakiet od stałych instalacji lądowych i otworzyć drogę do bardziej elastycznych i częstszych misji kosmicznych. Projekt objęty jest patronatem Europejskiej Agencji Kosmicznej, która nie tylko udzieliła mu wsparcia merytorycznego, ale i zaangażowała się finansowo.

Nauka, technologie i otwarta przestrzeń dla eksperymentów

SpaceForest równolegle rozpoczęło również nabór ładunków do przyszłych misji rakietowych, zarówno tych z Polski, jak i zagranicznych. Wśród potencjalnych odbiorców są uczelnie wyższe, instytuty badawcze i startupy. Perun ma szansę stać się mobilną platformą do testowania technologii, eksperymentów naukowych oraz inicjatyw edukacyjnych.

Zobacz także:

Silnik SF-1000 może się pochwalić impulsem całkowitym wynoszącym 1211 kNs i impulsem właściwym (ISP) na poziomie 212,6 sek. W połączeniu z nowoczesną elektroniką sterującą całość prezentuje się jako zaawansowany technologicznie projekt, który nie odstaje od konkurencji obecnej na rynku europejskim.

REKLAMA

Udane testy SF-1000 to duży krok dla polskiego przemysłu kosmicznego. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, jeszcze tej jesieni z Ustki wystartuje pierwsza polska rakieta niosąca ładunki naukowe. Byłoby to wydarzenie, które może otworzyć zupełnie nowy rozdział w krajowej historii eksploracji przestrzeni kosmicznej.

*Źródło zdjęcia wprowadzającego: spaceforest.pl

REKLAMA
Marcin Kusz
06.08.2025 06:23
Tagi: badania naukoweESAposzukiwanie życia w kosmosieRakiety
Najnowsze
16:00
Apple włoży ekran z iPada do iPhone'a. Skorzystasz na tym
Aktualizacja: 2025-08-06T16:00:11+02:00
15:45
Fałszywy listonosz zostawia awizo w telefonie. Poczta Polska ostrzega
Aktualizacja: 2025-08-06T15:45:57+02:00
15:39
AMD ma odpowiedź na GeForce RTX 5060. Mówią, że jest świetna
Aktualizacja: 2025-08-06T15:39:21+02:00
14:51
Schneider OffGrid - energia dla cyfrowych nomadów, twórców i tych szukających oddechu
Aktualizacja: 2025-08-06T14:51:20+02:00
14:30
Tych funkcji nie miał wcześniej żaden zegarek Garmin. Biegacze będą zachwyceni
Aktualizacja: 2025-08-06T14:30:44+02:00
14:04
To koniec dla tych smartfonów Samsunga. Aktualizacji już nie dostaniesz
Aktualizacja: 2025-08-06T14:04:55+02:00
13:07
Carrefour przygotuje cię na blackout i wojnę. Otworzył specjalny dział
Aktualizacja: 2025-08-06T13:07:01+02:00
12:41
Microsoft zrobił klapki, które wyglądają jak pulpit z 2001 roku. Kolejka już się ustawia
Aktualizacja: 2025-08-06T12:41:05+02:00
12:08
Komputer czy tablet dla ucznia i studenta - który sprzęt wybrać?
Aktualizacja: 2025-08-06T12:08:45+02:00
12:04
Kraków pyta o fajerwerki. Trzymam kciuki, żeby udało się je pożegnać
Aktualizacja: 2025-08-06T12:04:08+02:00
11:31
"Tej tragedii można było zapobiec". Raport o Titanie szokuje
Aktualizacja: 2025-08-06T11:31:25+02:00
11:02
Nowy chiński niewidzialny myśliwiec. Tajemnicze zdjęcie budzi wiele pytań
Aktualizacja: 2025-08-06T11:02:34+02:00
10:05
Radość Brzoski to moje piekło. Automaty paczkowe zepsuły mój świat
Aktualizacja: 2025-08-06T10:05:23+02:00
9:07
Darmowe zakupy w Żabce co tydzień? Ta promocja to czyste złoto - oto jak odebrać
Aktualizacja: 2025-08-06T09:07:15+02:00
9:00
"Wyrzuć plastik, włącz myślenie". Mobile Vikings chce końca ery plastiku w Polsce
Aktualizacja: 2025-08-06T09:00:41+02:00
8:35
Premier ma władzę, ale to ChatGPT wydaje opinie. Obywatele są wściekli
Aktualizacja: 2025-08-06T08:35:04+02:00
8:14
Google nauczył się opowiadać bajki dzieciom. Sprawdziłem to
Aktualizacja: 2025-08-06T08:14:00+02:00
7:39
Jak odblokować komputer nie znając hasła? Nie panikuj, jest na to sposób
Aktualizacja: 2025-08-06T07:39:31+02:00
7:00
Po co kupować dwa odkurzacze, jak można mieć jeden. Dreame R20 Ultra AquaCycle - recenzja
Aktualizacja: 2025-08-06T07:00:00+02:00
6:34
Rosja mogła testować nową broń jądrową. USA podrywa "niuchacza"
Aktualizacja: 2025-08-06T06:34:00+02:00
6:23
Polska rakieta Perun zaraz podbije kosmos. Przeszliśmy finalny test
Aktualizacja: 2025-08-06T06:23:00+02:00
6:12
W końcu mamy broń przeciw wiecznym chemikaliom w ludzkim ciele
Aktualizacja: 2025-08-06T06:12:00+02:00
6:01
W Gdańsku mają broń na drony. To elektromagnetyczna tarcza
Aktualizacja: 2025-08-06T06:01:00+02:00
21:00
Posiadacze smartfonów Samsunga z powodami do radości. Zaraz wielka aktualizacja
Aktualizacja: 2025-08-05T21:00:19+02:00
20:48
Wielka zmiana na WhatsApp. Zadziała bez konta i aplikacji
Aktualizacja: 2025-08-05T20:48:53+02:00
20:05
Rusza pierwsze Mortal Kombat czatbotów. Google robi turniej
Aktualizacja: 2025-08-05T20:05:31+02:00
19:50
Składana hybryda iPada i MacBooka opóźniona. Nie składa mi się ta wizja
Aktualizacja: 2025-08-05T19:50:53+02:00
19:18
Marie Curie NIE Skłodowska. Rząd zawalczy o polskość banknotu
Aktualizacja: 2025-08-05T19:18:22+02:00
18:55
iPhone 17 trafi do nas wcześniej. Telekomy puściły farbę
Aktualizacja: 2025-08-05T18:55:27+02:00
18:37
Microsoft ma unikalną tapetę Windows na 50-lecie. Jak na stypę
Aktualizacja: 2025-08-05T18:37:56+02:00
18:26
Do Polski dotarły ostateczne maszyny budowlane. Zrobią nam Tarczę Wschód
Aktualizacja: 2025-08-05T18:26:00+02:00
17:57
Ludzkość właśnie odkryła nowego gada morskiego. Leżał... w muzeum
Aktualizacja: 2025-08-05T17:57:05+02:00
17:16
Twój hotel pisze na Booking i chce przelew. Skuteczność oszustów przeraża
Aktualizacja: 2025-08-05T17:16:31+02:00
16:37
Tak będzie wyglądał Windows 2030. Nie wszystkim się spodoba
Aktualizacja: 2025-08-05T16:37:30+02:00
16:23
Jeśli liczysz, że ChatGPT to chwilowa moda, mam potwornie złe dane
Aktualizacja: 2025-08-05T16:23:22+02:00
16:01
Telewizory Samsunga dostaną darmowe turbodoładowanie. Zazdroszczę
Aktualizacja: 2025-08-05T16:01:48+02:00
15:48
Polacy mają dosyć symboli rozwoju. "Dziś 654 osoby, jutro 12500"
Aktualizacja: 2025-08-05T15:48:02+02:00
15:15
Zrobili ChatGPT dla katolików. Wyjaśnia, z czego się spowiadać
Aktualizacja: 2025-08-05T15:15:24+02:00
14:56
W Lidlu kasa sama rozpozna produkty. Ułatwienie czy brak zaufania?
Aktualizacja: 2025-08-05T14:56:33+02:00
13:25
Popularny bot kradł na masową skalę. Zastawili pułapkę, by to udowodnić
Aktualizacja: 2025-08-05T13:25:23+02:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA