Gemini 3 już jest, dla każdego. Tak działa "pogromca ChatGPT"

Ładowanie...

Gemini 3 według producenta ma być "kolejnym ogromnym krokiem w stronę AGI". AGI to ogólna sztuczna inteligencja, która hipotetycznie ma dorównać lub nawet przewyższyć człowieka w kontekście zdolności poznawczych. To samo słyszeliśmy podczas premiery ostatniego GPT-5 od OpenAI. Co Google wprowadza wraz z nowym modelem?

REKLAMA

Gemini 3 już tu jest. Potężniejszy oraz bardziej zaawansowany

Od razu zaznaczę, że Gemini 3 jest już dostępny dla wszystkich użytkowników. Nowy model trafił do aplikacji i na stronę internetową Gemini, a także już zasila tryb AI w wyszukiwarce Google. Tak jak w poprzednich wersjach, model dzieli się na dwie wersje: zwykłą oraz Pro. Pierwsza służy szybkim odpowiedziom na mniej skomplikowane tematy, a Pro wykorzystuje się do zaawansowanej matematyki, kodowania i tam, gdzie liczy się jakość, a nie czas odpowiedzi.

Według Google, w Gemini 3 Pro nie widzimy odpowiedzi, którą chcemy zobaczyć, tylko taką, którą powinniśmy zobaczyć. Gigant tym stwierdzeniem sugeruje, że nowy model powinien mniej halucynować i wymyślać niestworzone rzeczy. Bardziej zaawansowana wersja modelu została stworzona, aby rozwiązywać złożone problemy.

Wraz z Gemini 3 Google wprowadza też tryb głębokiego myślenia Deep Think. To ulepszone narzędzie rozumowania, które ma zapewnić możliwie najbardziej precyzyjnej odpowiedzi. Z testów przeprowadzonych przez Google wynika, że narzędzie radzi sobie bardzo dobrze z wykonywaniem zadań krok po kroku.

Gemini 3 oczywiście wspiera tzw. multimodalność, czyli jest w stanie wyciągnąć informacje z wielu źródeł: tekstu, zdjęć, filmów, nagrań głosowych oraz kodu. Model jest w stanie analizować długie nagrania, pismo ręczne i wiele innych.

Gemini 3 cię wyręczy. Mówisz tylko, co ma zrobić

Najważniejszą nowością Gemini 3 nie jest jednak wyższa wydajność. To przede wszystkim funkcje agenta sztucznej inteligencji, które zostały udostępnione dla posiadaczy planu Google AI Ultra. Niestety, to ten najdroższy plan Google, kosztujący ponad 600 zł. Z czasem te funkcje powinny trafić do niższych wersji.

Co potrafią funkcje agenta AI Google? Na przykład można poprosić sztuczną inteligencję, aby zorganizował naszą skrzynkę pocztową na Gmailu. Robimy to bezpośrednio w aplikacji lub na stronie Gemini. Oprogramowanie może też np. wyszukać maile, na które nie odpowiedzieliśmy przez ostatnie kilka dni oraz wysłać automatycznie odpowiedzi. Może też opracować np. plan podróży - oczywiście procesy są pod ścisłą kontrolą użytkownika.

Google twierdzi, że z czasem pojawi się więcej dodatkowych modeli Gemini 3.

REKLAMA

Więcej o sztucznej inteligencji przeczytasz na Spider's Web:

REKLAMA

Albert Żurek 18.11.2025 17:00

Ładowanie...