Apple wyda kosmiczną kasę. Żeby Siri nie była głupia

Po miesiącach pustych obietnic Apple w końcu robi coś konkretnego z Siri. Honor Apple'a będzie ratować Google, które zainkasuje miliard dolarów za każdy rok dostarczania kroplówki zwanej Gemini.

Malwina Kuśmierek
Apple kupuje rozum od Google’a. Siri dostanie mózg Gemini
Nowa ulepszona Siri to obecnie byt mityczny, stojący na tej samej półce co książki o jednorożcach i smokach. Jednak Apple pozostaje nieugięte i drugi rok z rzędu deklaruje, że dowiezie aktualizację. Teraz jestem skłonna w to uwierzyć, a to ze względu na podpisanie paktu z diabłem - czy jak kto woli, Googlem.

Siri nie dogoniła ChatGPT ani Gemini, więc Apple kupuje gotowy mózg od Google’a

Zgodnie z najnowszymi informacjami Bloomberga, Apple finalizuje wartą miliard dolarów rocznie umowę z Google, na mocy której sztuczna inteligencja Gemini stanie się technologicznym sercem nowej wersji Siri. Chodzi o dostęp do niestandardowego modelu o skali 1,2 biliona parametrów, który ma obsługiwać kluczowe funkcje asystenta głosowego - planowanie i podsumowywanie zadań. To ponad ośmiokrotnie więcej niż ma obecnie używany przez firmę model ze 150 miliardami parametrów.

Choć firma z Cupertino rozwija własne rozwiązania i planuje wdrożenie modelu o mocy 1 biliona parametrów już w przyszłym roku, na razie musi sięgnąć po zewnętrzne wsparcie. Testowano różne opcje - w tym ChatGPT od OpenAI i Claude'a od Anthropic - ale to Gemini okazał się najbliższy potrzebom Apple’a.

Nowa Siri, rozwijana pod kryptonimem Linwood i planowana na iOS 26.4, to projekt wewnętrznie prowadzony przez Mike’a Rockwella (twórcę Vision Pro) oraz Craiga Federighiego. Systemy Gemini będą działać na serwerach Private Cloud Compute należących do Apple'a, co ma zagwarantować, że dane użytkowników nie trafią do Google'a. W odróżnieniu od wcześniejszych rozmów dotyczących integracji Gemini jako chatbota, ta umowa nie będzie miała publicznego charakteru - Google zostanie technologicznym podwykonawcą działającym z cienia.

Tonący brzytwy się chwyta

Apple od lat stara się nadrobić zaległości w wyścigu AI. Firma traciła talenty, notowała opóźnienia i aż do zapowiedzi Apple Intelligence w czerwcu 2024 nie miała wiele do powiedzenia w debacie o przyszłości generatywnej sztucznej inteligencji. Jednak i po oficjalnej premierze Apple Intelligence we wrześniu 2024 roku firma Tima Cooka nadal była daleka od rozdawania kart - Apple potrzebował pół roku by je wydać, a finalnie koncern nie był w stanie wywiązać się z dostarczenia aktualizacji Siri w deklarowanym terminie. Ani nawet rok po nim. Tak więc decyzja o sięgnięciu po zewnętrzny model to nie tylko inwestycja w spełnienie oczekiwań klientów i akcjonariuszy, ale także uznanie własnych słabości i próba szybkiego nadgonienia rynku.

Warto jednak podkreślić, że Apple traktuje tę współpracę jako rozwiązanie tymczasowe. W Cupertino nadal wierzy się, że własne modele - rozwijane przez zespół Apple Models - osiągną zbliżony poziom jakości do obecnej wersji Gemini. Problem w tym, że Google nie zwalnia tempa: Gemini 2.5 Pro dominuje w rankingach modeli LLM i stale się rozwija.

Dla Apple'a kluczowa będzie nie tylko jakość, ale i niezależność. Firma nie chce, by nowa Siri kojarzyła się z technologią od największego konkurenta z Mountain View. Dlatego też - jak donosi Bloomberg - umowa z Googlem ma charakter wyłącznie infrastrukturalny i nie obejmuje np. integracji Gemini z wyszukiwarką czy systemem operacyjnym Apple'a.

Szczególną zagwozdką pozostaje rynek chiński, gdzie usługi Google nie działają. Tam Apple planuje lokalną wersję Apple Intelligence, korzystającą z własnych modeli i filtrów treści opracowanych wspólnie z Alibaba Group, a potencjalnie również z pomocą Baidu.

Choć Siri przez lata była obiektem żartów i memów, jej odrodzenie może być bliżej niż kiedykolwiek. Wydając miliard dolarów rocznie na sztuczną inteligencję od Google'a, Apple pokazuje, że stawką jest coś więcej niż poprawki kosmetyczne - chodzi o wizerunek koncernu, przyszłość asystenta głosowego Apple'a i udowodnienie światu, że Siri potrafi zrobić coś poza nastawieniem minutnika.

06.11.2025 10:20
Tagi: AppleGeminiGoogleiOSSiriSztuczna inteligencja (AI)
