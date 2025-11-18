REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Technologie
  3. Biznes

Biletu do kasownika już nie kupisz. Pasażerowie wściekli i ja ich rozumiem

"Powolne gotowanie żaby" – twierdzą niektórzy, obawiając się, że los tradycyjnych biletów jest już przesądzony.

Adam Bednarek
bilety
REKLAMA

PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście poinformowała, że od 1 stycznia 2026 r. nie będzie sprzedawać biletów jednorazowych kartonikowych do kasowników.

Pasażerowie posiadający ważne bilety jednorazowe kartkowe będą mogli z nich korzystać do 12 grudnia 2026 r. Zachęcamy do stopniowego przechodzenia na nowoczesne formy biletów, co zapewni większą wygodę podróży – przekonuje przewoźnik.

REKLAMA

PKP SKM argumentuje, że pasażerowie i tak coraz częściej wybierają bilety cyfrowe, które są "dostępne szybko i wygodnie w aplikacjach mobilnych, na stronach internetowych, w automatach biletowych oraz walidatorach".

Zdaniem przewoźnika to trend, który ułatwia codzienne podróże

Zwrócono również uwagę na kwestie środowiskowe. Rezygnacja z papierowych biletów oznacza redukcję odpadów i ochronę zasobów naturalnych, wyjaśnia PKP SKM, więc dzięki temu można dołożyć swoją cegiełkę do zrównoważonego transportu.

PKP SKM chce też uprościć procedury. Bilety jednorazowe kartkowe są ponoć częstym źródłem reklamacji, np. związanych z brakiem skasowania. Dlatego "nowe rozwiązania eliminują te problemy, zapewniając płynniejszą obsługę".

To nie koniec papierowych biletów. Jeszcze?

Przewoźnik podkreślił, że bilety będzie można kupować poprzez aplikacje i strony internetowe, ale też dostępne będą w kasach biletowych, poprzez walidatory Systemu Fala, w automatach biletowych oraz w pociągu – u kierownika pociągu lub kontrolera biletów. Czyli jeżeli ktoś uprze się na papier, to osiągnie swój cel.

Tyle że trójmiejskim pasażerom to nie wystarcza.

W komentarzach burza. "Koniec z wygodą posiadania biletu na zaś" – zauważa jeden.  Mieszkanka Trójmiasta zastanawia się, co z osobami, które podróżują koleją sporadycznie, a nie chcą zaśmiecać sobie telefonu kolejną aplikacją lub "po prostu nie mają na nią miejsca".

Pod warunkiem, że biletomaty będą w SKM tak jak jest to w wielu miastach w Polsce. Nie rozumiem, dlaczego tego nie ma. I ludzie pędzą na przód pociągu, żeby kupić bilet. Nie rozumiem. Trójmiejska komunikacja pod względem biletów to jest zacofanie albo grzech zaniechania - ocenia inny.

Niektórzy uważają, że nie ma sensu się oburzać i trzeba zaakceptować zmianę. "Też mam swoje przyzwyczajenia, jak każdy, ale prawda jest taka, że czasami trzeba je po prostu zmienić" – przekonuje pasażerów autor opinni.

W tym przypadku dostosowanie się nie jest aż tak bolesne. Owszem, znika jedna metoda, ale dalej zostają kasy biletowe, gdzie bilety będą drukowane na bieżąco, a nie na zapas – jak precyzuje PKP SKM w komentarzach. Kłoda pod nogi została rzucona, lecz ciągle można kontynuować wędrówkę.

Czy jednak mamy do czynienia z powolnym gotowaniem żaby, jak ujął to jeden z komentujących, spodziewający się dalszych posunięć wpychających pasażerów w objęcia biletowych aplikacji? Pikanterii sprawie dodaje fakt, że obserwując ruchy polskich miast, ten scenariusz nie musi jawić się jako teoria spiskowa. W Krakowie tamtejsze biletomaty już nie drukują papierowych biletów. Zresztą na czele tej rewolucji stoi właśnie Gdańsk, który nie tylko szykuje się do pożegnania kasowników. W mieście rezygnuje się nawet w niektórych przypadkach z komercyjnych aplikacji. Spór z Jakdojade doprowadził do tego, że sprawie przygląda się UOKiK.

Rozumiem, czemu ludzie chcą bronić papierowych biletów

To nie tak, że jestem wielkim ich fanem. Jednak od kiedy w Łodzi trzeba kasować cyfrowe bilety kupowane w aplikacji poprzez skanowanie kodu QR na szybie, zdarzyło mi się kupić ten papierowy. Zdarzyło, co oznacza, że nie robię tak zawsze, ale bywały sytuacje, że wolałem pofatygować się najpierw do biletomatu, a potem do kasownika, niż wystawiać smartfon jak na koncercie, by złapać właściwe ujęcie symbolu.

Rozumiem argumenty przewoźników – w końcu tradycyjne biletomaty się psują, z papierkami też są problemy, a większość i tak przechodzi na aplikacje. Odnoszę jednak wrażenie, że komunikacja miejska potrafi zniechęcać na wiele innych sposobów – to akurat PKP SKM nie dotyczy, bo przewoźnik chwalony jest za swoją punktualność – więc z pasażerem trzeba obchodzić się bardzo delikatnie. Spełniać nawet dziwaczne zachcianki, byleby tylko nie przepędzić go do samochodu. Nie mam tu rzecz jasna na myśli poczęstunku na trasie składającej się z trzech przystanków, oddalonych od siebie w odległości 1,2 km, ale wybór wygodnej dla niego formy zakupu biletów aż taką przesadą nie jest. Nawet, jeśli mowa o przestarzałym modelu sprzedaży.

REKLAMA

Zdaję sobie sprawę, że rezygnacja z kartonikowych jednorazowych biletów nie sprawi, że ktoś powie: "dość, tego za wiele, czas odwiedzić salon samochodowy!". Ewentualnie zapisać się na kurs prawa jazdy. Skoro jednak przyzwyczajenie jest, to zamiast podróżnych denerwować, wystarczy poczekać, aż przejdzie ochota na kupowanie takich biletów.

W Gdańsku, jak sądzę, wybrano nieco inną metodę. Tam nowe sposoby wciskane są niejako siłą, a nie poprzez zachętę. A tak byłoby lepiej.

REKLAMA
Adam Bednarek
18.11.2025 09:24
Tagi: biletyKomunikacja miejskaTransport
Najnowsze
9:00
Największa taka inwestycja w Polsce. Widziałem PGE Nowy Rybnik od środka
Aktualizacja: 2025-11-18T09:00:12+01:00
8:08
iPhone bez przycisków będzie dziwny. Bez etui nie podchodź
Aktualizacja: 2025-11-18T08:08:21+01:00
7:28
Elon Musk i szef Fortnite’a mają dwie prośby do Microsoftu. Obie są absolutnie słuszne
Aktualizacja: 2025-11-18T07:28:32+01:00
6:15
Łodzie podwodne dla Polski. Włosi oferują robiący wrażenie bonus
Aktualizacja: 2025-11-18T06:15:00+01:00
6:12
Samsung Galaxy S26 kontra iPhone 17. Przewaga widoczna gołym okiem
Aktualizacja: 2025-11-18T06:12:00+01:00
6:11
Chcą szpitali pod ziemią. "Potrzeba jest pilna"
Aktualizacja: 2025-11-18T06:11:00+01:00
6:03
Przerzucamy nasze Homary do Finlandii. "Pierwsza taka akcja w historii"
Aktualizacja: 2025-11-18T06:03:00+01:00
6:00
Polska rakieta odlicza dni do startu. Misja zapowiada się imponująco
Aktualizacja: 2025-11-18T06:00:00+01:00
21:31
Abonament, który rozbija bank. Ja się pytam: po co przepłacać?
Aktualizacja: 2025-11-17T21:31:18+01:00
21:03
Ostatni moment na kupno karty graficznej. Robi się naprawdę nieprzyjemnie
Aktualizacja: 2025-11-17T21:03:30+01:00
20:36
Windows pod ostrzałem. Szef Microsoftu próbuje gasić pożar
Aktualizacja: 2025-11-17T20:36:17+01:00
20:13
Światłowód wreszcie za sensowną kasę. Brałbym w ciemno
Aktualizacja: 2025-11-17T20:13:44+01:00
19:56
Wpadł jeden z najgroźniejszych cyberterrorystów. Brawura go zgubiła
Aktualizacja: 2025-11-17T19:56:02+01:00
19:13
Apple porzuca legendarne komputery. Bolesny cios dla użytkowników
Aktualizacja: 2025-11-17T19:13:56+01:00
18:51
Boeing szkoli pilotów na grze Xboxa. Większy sens niż myślisz
Aktualizacja: 2025-11-17T18:51:51+01:00
18:16
Amazon zaostrza kontrolę nad sprzętem. "Kupujesz, my decydujemy"
Aktualizacja: 2025-11-17T18:16:53+01:00
17:51
Koniec z cwaniactwem. Tak Windowsa już nie aktywujesz
Aktualizacja: 2025-11-17T17:51:09+01:00
17:30
PKP Intercity tnie ceny biletów. Aż głupio nie jechać
Aktualizacja: 2025-11-17T17:30:19+01:00
17:02
Glovo dowozi iPhone'y jak pizzę. Czekasz godzinę, masz telefon
Aktualizacja: 2025-11-17T17:02:21+01:00
16:00
Szykują serwerownie w kosmosie. Ziemi zwyczajnie kończy się prąd
Aktualizacja: 2025-11-17T16:00:05+01:00
15:06
Nowa apka od Apple’a. Już nie przegapisz gola na iPhonie
Aktualizacja: 2025-11-17T15:06:58+01:00
13:30
iPhone 17 Pro tyle powinien kosztować od początku. Gruba promocja
Aktualizacja: 2025-11-17T13:30:57+01:00
13:09
10 lat, 50 miast i 8 gigabitów. Dlaczego warto teraz wybrać Światłowód od Orange?
Aktualizacja: 2025-11-17T13:09:44+01:00
12:58
Messenger informuje o zrzutach ekranu? Internet zachłysnął się półprawdą
Aktualizacja: 2025-11-17T12:58:41+01:00
12:23
Większe pakiety i dwa nowe kraje w Strefie UE. Podziękujesz operatorowi
Aktualizacja: 2025-11-17T12:23:06+01:00
12:10
Zobaczysz kometę 3I/Atlas na żywo. Szykuje się niesamowita transmisja
Aktualizacja: 2025-11-17T12:10:42+01:00
11:26
UE chce skanować komunikatory. Polska: "Nie zgodzimy się na inwigilację"
Aktualizacja: 2025-11-17T11:26:39+01:00
10:52
LOT zniechęcał do reklamacji. Doigrał się
Aktualizacja: 2025-11-17T10:52:52+01:00
10:01
Wojna dotarła do Polski. Wysadzono tory, służby szukają sabotażystów
Aktualizacja: 2025-11-17T10:01:07+01:00
9:00
Tim Cook na wylocie. W Apple'u gorączkowo szykują sukcesję
Aktualizacja: 2025-11-17T09:00:08+01:00
8:39
Topowe urządzenia Dreame w promocji na Black Friday. Grzech nie brać
Aktualizacja: 2025-11-17T08:39:03+01:00
8:29
Polskie lotnisko sparaliżowane. Cisną bekę, że lepiej je zamknąć na jesień i zimę
Aktualizacja: 2025-11-17T08:29:05+01:00
7:32
Kampania Call of Duty Black Ops 7 jest tragiczna. Wziąłem urlop na poratowanie zdrowia
Aktualizacja: 2025-11-17T07:32:21+01:00
7:00
Polski Fiat 126p nowym Hot Wheelsem. Zmiażdżył konkurencję
Aktualizacja: 2025-11-17T07:00:19+01:00
6:20
Nowo odkryta supernowa zaskakuje kształtem. Wygląda jak oliwka
Aktualizacja: 2025-11-17T06:20:32+01:00
6:19
OpenAI ma model dla wojska. W USA już z niego korzystają
Aktualizacja: 2025-11-17T06:19:58+01:00
6:19
Najpierw śmieci, potem start. Nowa technologia tnie emisję CO2
Aktualizacja: 2025-11-17T06:19:11+01:00
6:15
Leki będą w nas pływać. "To przyszłość medycyny"
Aktualizacja: 2025-11-17T06:15:00+01:00
6:00
Budujemy własny komputer Steam. Ile to będzie kosztować?
Aktualizacja: 2025-11-17T06:00:00+01:00
19:15
Lotnisko postawiło kontener. Pasażerowie drwią: "przecież ze starą drukarką nie lecę"
Aktualizacja: 2025-11-16T19:15:00+01:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA