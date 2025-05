Recenzja Razer Blade 16 2025. Najlepszy, choć wcale nie najmocniejszy laptop RTX 5090 na rynku

Mimo niezłych narzędzi do przełączania iGPU/dGPU, współczesne laptopy do gier nie nadają się do pracy w terenie, a co dopiero do rozgrywki z dala od gniazda sieciowego. Gdy uruchamiamy taki laptop w pociągu albo na kempingu, procenty akumulatora znikają dosłownie w oczach. Można odnieść wrażenie, że każdy oddech w pobliżu laptopa to –1% energii.