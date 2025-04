To najlepsza klawiatura w historii Razera. Nasza recenzja Razer BlackWidow V4 Pro 75%

Połączenie 2,4 GHz odbywa się poprzez dołączony do zestawu adapter na kablu USB, podpinany do komputera. Sam adapter jest sporawy, a kabel w zestawie długi. Nie jest to więc tak poręczne i minimalistyczne rozwiązanie, jak klasyczny adapter USB, do którego przyzwyczaił graczy Razer. Dzięki akcesorium klawiatura łączy się z PC bezprzewodowo z imponującą częstotliwością próbkowania 4000 Hz, co zadowoli ligowych wymiataczy.