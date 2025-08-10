REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Nauka
  3. Kosmos

Zaraz po wojnie wymyślił nową, lepszą przyszłość. I od razu przed nią ostrzegał

Urodzony w Pabianicach Roman Gajda krótko po II wojnie światowej napisał jedną z pierwszych polskich powojennych powieści science-fiction – "Ludzie ery atomowej". Niedoceniona, zapomniana, ale nawet dziś zadająca ważne pytania.

Adam Bednarek
roman gajda
REKLAMA

10 marca 1928, Pabianice – odpowiada Jerzy Relski, gdy pytany jest o datę i miejsce urodzenia. To nie przypadek. W prawdziwym świecie, też w Pabianicach, ale 20 lat wcześniej, rodzi się Roman Gajda, autor "Ludzi ery atomowej". Jego ojciec był tkaczem, a matka pracowała w przędzalni. Ukończył tylko szkołę podstawową. Wojna sprawiła, że nie mógł opublikować autobiograficznej powieści rozgrywającej się właśnie w Pabianicach. Nie mógł nam pokazać swojego miasta, więc po II wojnie światowej zabrał wszystkich w XXI w., gdzie rzeczy niemożliwe załatwia się od ręki, a na cud trzeba poczekać. Ale co najwyżej kilka miesięcy.

Jerzy Relski, główny bohater "Ludzi ery atomowej", człowiek XX w., szybko się o tym przekonuje. Od dawna nie żyje, ale jego ciało w lodzie znajdują badacze. Inżynier z poprzedniej epoki zostaje przywrócony do życia i trafia do świata przyszłości, w którym ożywianie zmarłych to pestka. Celem naukowców jest zaś zbliżenie Ziemi do Słońca. Można zająć się tak ambitnymi przedsięwzięciami, bo wszelkie problemy są rozwiązane, a dobrobyt zapewniony każdemu.

REKLAMA

"Wiek, w którym pan miał zaszczyt się urodzić i żyć, był wiekiem krwi, ale nie chwały. Pełen dynamiki, kontrastów, sprzeczności i tragicznych powikłań, skręcał się i wił w bolach. A imię jego – Chaos" – podsumowała dawną erę jedna z bohaterek "Ludzi ery atomowej". I prawdę mówiąc, trudno nie przyznawać jej racji.

W erze atomowej człowiek modyfikuje klimat. Miasta znajdują się pod ziemią, żeby na powierzchni można było cieszyć się naturą. Dawnych miast już nie ma, bo były ciasne, ciemne, smutne. Zastąpiły je ogrody, parki, aleje. Ludzie pracują od 20 do 48 godzin miesięcznie, bo człowiek opanował "tajemnice natury i wyzwalał olbrzymie ilości energii w sposób dotąd nieznany" i "kosztem niewielkiego wysiłku mógł zaspokoić kilkukrotnie wyższe potrzeby". Pojął czym jest sens bytu – nie gromadzenie bogactwa, a natura, sztuka, kształtowanie własnej osobowości. Istny raj, gdzie nie ma trosk i cierpień.

Kiedy człowiek czegoś potrzebuje, składa zapotrzebowanie na daną rzecz (albo wyjazd) i potem odpracowuje niewielkim kosztem, aby "zrównoważyć przewidziany przez siebie preliminarz wraz ze wszystkimi świadczeniami społecznymi".

Nie istnieli bogaci ani biedni, bo nie było wyzysku, nikt nie gromadził dóbr, które budziłyby zazdrość innych

W pewnym momencie Relski ma małą pretensję do nowego świata, że postępowa epoka odebrała morzu romantyczny urok, pozbawiając wybrzeża wielkich statków i portów, ale towarzysząca mu kobieta odpowiada, że po prostu przeniesiono go w przestworza, tworząc romantyzm kosmiczny.

Inne zmiany dziwią go bardziej, jak choćby to, że kobiety ani myślą o małżeństwie. Zakładanie rodziny w ogóle nie jest priorytetem. Nie wszystkie podzielają ten pogląd. Od jednej Relski słyszy, że mężczyźni są egoistami, myślą wyłącznie o sobie, on, romantyk dawnej epoki, jest z kolei zupełnie inny i dlatego tak fascynujący. Kierowanie się sercem w epoce atomowej może jednak boleć, ale to żaden problem – niewygodne wspomnienia są po prostu kasowane w specjalnych laboratoriach. Choć i to ma swoje konsekwencje.

Ten idealny świat musi mieć rysy i jak łatwo się domyślić, Relski szybko je odkrywa

Oprócz ludzi, którzy rodzą się w naturalny sposób, powstają też mieszkańcy przychodzący na świat sztucznie. Nie odnajdą się w tym świecie, bywają traktowani gorzej, a przede wszystkim nie widzą sensu życia.

"Nasza epoka nie fabrykuje już bohaterów" – mówi jeden z naukowców – "Wojen nie ma kto aranżować. Widocznie stały się już niemodne. Jedynie samobójcy podtrzymują mit o bohaterstwie, ale czynią to raczej z nudów".

Owszem, momentami "Ludzie ery atomowej" trącą myszką, ale wykreowany przez pabianiczanina świat wciąga. A problemy dalej są aktualne. Do czego człowiek będzie w stanie się posunąć, jeśli uwierzy, że stać go na wszystko? Czy nauka może być nowym bożkiem i czy postępem da się wytłumaczyć każde działanie?

Przestrogi są ważne, ale mnie u Gajdy najbardziej zafascynowały opisy nowego, lepszego, utopijnego świata. Jasne, kryją się pułapki, ale dawne science-fiction imponuje próbą wyobrażenia sobie innej rzeczywistości. Gajda zachęca do marzeń, ostrzegając, żeby nie wykonać o jednego kroku za dużo, bo później powrotu nie ma. Co nie znaczy, że należy się zatrzymać.

Zbyt śmiałe wizje

Gdyby wyszła zaraz po napisaniu, czyli pod koniec lat 50., mogłaby odegrać "istotną rolę w kształtowaniu oblicza gatunku - pisze w posłowiu wydania z 1986 r. Andrzej Wójcik.

Niestety. Śmiałość swych wizji i niekonwencjonalność przekazu przypłaciła przymusowym "odleżeniem na półce". Opublikowana dopiero "na fali odnowy" w 1957 r., ukazała się w niewielkim nakładzie 8 tys. egzemplarzy. (…) Gdyby pozwolono jej funkcjonować w obiegu społecznym, tak jak w przypadku wczesnych utworów Lema, inaczej być może ocenialibyśmy dorobek gatunku w latach czterdziestych i pięćdziesiątych, inaczej też potoczyłby się losy wielu innych, wtórnie "odkrywanych książek".

Zdaniem Wójcika mało jest podobnych książek w całej powojennej fantastyce naukowej. "Ludzie ery atomowej" są powieścią "pełną zadumy i gorzkiej refleksji nad zastosowaniem i zasięgiem poszczególnych odkryć, nad dojrzałością moralną, społeczną i intelektualną człowieka, jego nadążaniem za własnymi dziełami".

REKLAMA

To prawda. Z jednym się z Wójcikiem nie zgadzam – że to książka pełna "istotnych braków literackich". Po latach "Ludzie ery atomowej" to świetna rozrywka, zabawa gatunkami – momentami to przecież romans! – która urzeka swoim naturalnym urokiem, luzem, pomysłem. Jaka to szkoda, że dziś tak trudno nam nawet próbować wyobrazić sobie lepszy świat, jak to czynił Gajda. Dziś od razu widzimy ponure konsekwencje.

Zdjęcia: fot. Shutterstock / Chayanit

REKLAMA
Adam Bednarek
10.08.2025 15:00
Tagi: science fiction
Najnowsze
13:15
Jest mistrz świata w szachach wśród... botów. Czatbot od Muska zmiażdżony w finale 
Aktualizacja: 2025-08-10T13:15:00+02:00
7:52
Dlaczego mówimy przez sen? Oni już wiedzą
Aktualizacja: 2025-08-10T07:52:00+02:00
7:42
Stworzył ekspres do kawy z funkcją gamingowego PC. Bo mógł
Aktualizacja: 2025-08-10T07:42:00+02:00
7:32
Dojazd z lotniska w Paryżu. RER, metro i Uber - ceny 2025 r.
Aktualizacja: 2025-08-10T07:32:00+02:00
7:23
Chińczycy pilnowali amerykańskiego bezpieczeństwa. Kogoś mocno pogięło
Aktualizacja: 2025-08-10T07:23:00+02:00
7:12
Ludzie wybierają ChataGPT zamiast terapeuty. Idzie ważna zmiana
Aktualizacja: 2025-08-10T07:12:00+02:00
7:01
Radioaktywne gniazdo os. Znaleziono je w bazie atomowej
Aktualizacja: 2025-08-10T07:01:00+02:00
16:50
Autonomiczne taksówki zabiją małe lokalne sklepy. Już się to dzieje
Aktualizacja: 2025-08-09T16:50:00+02:00
16:40
Roboty seksualne. Gdzie są granice intymności w erze androidów?
Aktualizacja: 2025-08-09T16:40:00+02:00
16:30
Zmarł Jim Lovell. Człowiek, który znał smak ciszy między gwiazdami
Aktualizacja: 2025-08-09T16:30:00+02:00
16:20
Trwa oblężenie oazy prawdy i wolności. Wikipedia walczy z botami AI i może przegrać
Aktualizacja: 2025-08-09T16:20:00+02:00
16:10
Jedna z najsłynniejszych aplikacji na Windowsa z krytyczną luką. Zaktualizuj jeszcze dziś
Aktualizacja: 2025-08-09T16:10:00+02:00
16:00
Elon Musk przewiduje rychłą śmierć Microsoftu. Co na to Nadella?
Aktualizacja: 2025-08-09T16:00:00+02:00
7:51
Wiemy, czemu łaziki grzęzną na Marsie. NASA źle je testuje
Aktualizacja: 2025-08-09T07:51:00+02:00
7:41
Kupiłem MacBooka Air zamiast iMaka. I ty zrób to samo
Aktualizacja: 2025-08-09T07:41:00+02:00
7:31
Lotnisko szkoli spadochroniarzy. Mieszkańcy świętują, kiedy pada
Aktualizacja: 2025-08-09T07:31:00+02:00
7:21
Domki na kółkach. Tak będą mieszkać ludzie na Księżycu
Aktualizacja: 2025-08-09T07:21:00+02:00
7:11
Będą remontować wielką zaporę. Spuszczą wodę, mieszkańcy zatkają nosy
Aktualizacja: 2025-08-09T07:11:00+02:00
7:00
Garmin Forerunner czy Fenix 8? Na 4 rzeczy musisz zwrócić uwagę
Aktualizacja: 2025-08-09T07:00:00+02:00
19:36
Zapłacisz 100 zł miesięcznie za przeglądarkę? Rywal Chrome ma plan
Aktualizacja: 2025-08-08T19:36:54+02:00
17:58
GPT-5 kontra Gemini Pro. Panie Altman, proszę przeprosić inwestorów
Aktualizacja: 2025-08-08T17:58:33+02:00
17:32
Zegarek Samsunga powie ci, kiedy masz pójść spać. Tak to działa
Aktualizacja: 2025-08-08T17:32:24+02:00
17:27
ChatGPT powie ci, kim będzie twoje dziecko. Wystarczy rozprawka
Aktualizacja: 2025-08-08T17:27:33+02:00
17:06
Szykuj argumenty dla rodziców. Ten sprzęt namiesza po wakacjach
Aktualizacja: 2025-08-08T17:06:42+02:00
17:01
Kwantowy komputer po raz pierwszy zrobił coś pożytecznego.
Aktualizacja: 2025-08-08T17:01:44+02:00
16:59
Polskie lotnisko ostrzega. Z nowych przepisów nie skorzystamy wszędzie
Aktualizacja: 2025-08-08T16:59:34+02:00
15:59
Microsoft zamyka swoją aplikację. Korzystałem z niej każdego miesiąca
Aktualizacja: 2025-08-08T15:59:56+02:00
15:46
PlayStation pójdzie w ślady Xboxa. To już niemal pewne
Aktualizacja: 2025-08-08T15:46:24+02:00
15:34
Tym będą latać w Top Gun. Ten samolot przypomina statek obcych
Aktualizacja: 2025-08-08T15:34:41+02:00
15:30
Rząd wprowadził program Jacht+. Sprawdzamy, na co poszły dotacje z KPO
Aktualizacja: 2025-08-08T15:30:27+02:00
13:43
Masz frajera, to go duś. Smród afery KPO zostanie z nami na długo
Aktualizacja: 2025-08-08T13:43:37+02:00
13:26
Zaskakująca bateria w tanim smartfonie. Tę Motorolę zechcesz kupić
Aktualizacja: 2025-08-08T13:26:38+02:00
13:03
Smartfon Samsunga wykryje, że dzwoni oszust. W trakcie rozmowy
Aktualizacja: 2025-08-08T13:03:46+02:00
12:53
Jest plan podróży do czarnej dziury. Potrzebujemy sondy wielkości znaczka pocztowego
Aktualizacja: 2025-08-08T12:53:26+02:00
12:09
Rząd wyłączył mapę wstydu. Tak sprawdzisz, na co przepalane są pieniądze z KPO
Aktualizacja: 2025-08-08T12:09:29+02:00
11:42
Doładowujesz konto i masz więcej internetu. Orange daje świetny bonus
Aktualizacja: 2025-08-08T11:42:31+02:00
11:15
Piszą z TikToka i oferują pracę marzeń. Na dzień dobry kuszą "zabójczą" premią
Aktualizacja: 2025-08-08T11:15:04+02:00
10:34
Polskie F-16 będą znacznie groźniejsze. Mamy bardzo dobrą wiadomość
Aktualizacja: 2025-08-08T10:34:19+02:00
10:24
Ministerstwo ujawni kod mObywatela. Wtedy się zacznie
Aktualizacja: 2025-08-08T10:24:05+02:00
9:52
Kiedyś na zeszyt, teraz na aplikację. Wiemy, jak Żabka pożyczy ci na zakupy
Aktualizacja: 2025-08-08T09:52:12+02:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA