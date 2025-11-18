DJI Osmo Action 6: niby kamerka sportowa, a z funkcją z prawdziwych aparatów

Ładowanie...

Kamerki sportowe kojarzą nam się przede wszystkim z wytrzymałością. Dawniej GoPro dominowało w kategorii tego typu sprzętu, dziś konkurencja z Chin (w tym DJI) depcze mu po piętach. Osmo Action 6 stawia na możliwości: oferuje zmienną przysłonę obiektywu, która jeszcze nigdy nie zagościła w kamerkach sportowych.

DJI Osmo Action 6 - kamerka sportowa ze zmienną przysłoną obiektywu

Jak twierdzi producent, Osmo Action 6 jest pierwszym takim sprzętem na rynku. W urządzeniu zastosowano obiektyw z mechanicznie regulowaną przysłoną w zakresie od f/2.0 aż do f/4.0.

Zapytacie się: komu to potrzebne, a dlaczego? Po to, aby lepiej kontrolować obraz w różnych warunkach oświetleniowych. Jeśli jest zbyt jasno, wyższa wartość przysłony może poprawić nagrywany lub fotografowany obraz. W słabych warunkach oświetleniowych natomiast niższe wartości mogą poprawić sytuacje i sprawić, aby cokolwiek było widoczne.

DJI uważa, że zmienna przysłona w nowym modelu ma zapewnić "świetne efekty w słabym oświetleniu". Wartość jest regulowana dynamicznie, w zależności od warunków korzystania z kamerki.

Oprócz obiektywu ze zmienną przysłoną zastosowano tu również dużą matrycę w rozmiarze 1/1,1 cala z pikselami o wielkości 2,4 μm (mikrometra). Kamerka jest w stanie nagrywać wideo w rozdzielczości 4K przy 120 kl./s w proporcjach 4:3. Producent chwali się zastosowaniem technologii redukującej szumy oraz trybu SuperNight, który ma zapewniać dobrą jakość obrazu podczas nagrań wykonywanych w nocy. Tryb jednak ogranicza wideo do 4K przy 60 kl./s.

Dużą zaletą kamerki ma być niestandardowy tryb 4K, który nie wymaga fizycznego ustawiania kamerki w pozycji poziomej lub pionowej. Obraz ma być tak dostosowany przez Osmo Action 6, że nadaje się do zwykłych filmów w poziomie, oraz TikTokowych treści w pionie. Oprócz trybów 4K przy 120 kl./s jest też tryb Super Slow Motion x30. Działa on tak, że wykorzystuje technikę interpolacji klatek w 1080p przy 240kl./s i zapewnia efekt 960 kl./s.

W urządzeniu można korzystać z 2-krotnego zbliżenia o jakości optycznej w 4K, różnych trybu stabilizacji obrazu, trybu portretowego wykrywającego obiekt optymalizującego ekspozycję. Jest też funkcja śledzenia obiektu i utrzymywania go na środku kadru.

Wytrzymałość Osmo Action 6? To odporny na przeciwności losu sprzęt

Kamerki sportowe muszą być przede wszystkim wytrzymałe. Co z tego, że nagrają piękny obraz, jak miałyby odmówić posłuszeństwa w trudniejszych warunkach. W Osmo Action 6 mamy pełną wodoszczelność IP68 z możliwością zanurzenia się na głębokość 20 m, a z dodatkową obudową można zwiększyć wartość do 60 m. Czujnik nawet pod wodą ma działać dobrze i odwzorowywać kolory zgodnie z rzeczywistością.

Sprzęt wytrzyma także w temperaturach do -20° C. Akumulator wytrzymuje do 4 godzin nagrywania, a szybkie ładowanie uzupełnia baterię do 80 proc. w 22 minuty. Domyślna wbudowana pamięć kamerki to 50 GB, ale można to rozszerzyć za pomocą karty microSD.

Ile to kosztuje? Zwykły zestaw - 379 euro (ok. 1600 zł), a ulepszony o np. dodatkowe baterie: 479 euro (ok. 2000 zł). W sprzedaży są też inne akcesoria: obiektyw makro, szeroki i wiele innych.

Albert Żurek 18.11.2025 13:00

