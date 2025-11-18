REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Technologie
  3. Sprzęt

DJI Osmo Action 6: niby kamerka sportowa, a z funkcją z prawdziwych aparatów

DJI - popularny producent sprzętu do nagrywania wydał Osmo Action 6. To kamerka sportowa wyróżniająca się możliwościami z najdroższych telefonów i aparatów fotograficznych.

Albert Żurek
DJI Osmo 6
REKLAMA

Kamerki sportowe kojarzą nam się przede wszystkim z wytrzymałością. Dawniej GoPro dominowało w kategorii tego typu sprzętu, dziś konkurencja z Chin (w tym DJI) depcze mu po piętach. Osmo Action 6 stawia na możliwości: oferuje zmienną przysłonę obiektywu, która jeszcze nigdy nie zagościła w kamerkach sportowych.

REKLAMA

DJI Osmo Action 6 - kamerka sportowa ze zmienną przysłoną obiektywu

Jak twierdzi producent, Osmo Action 6 jest pierwszym takim sprzętem na rynku. W urządzeniu zastosowano obiektyw z mechanicznie regulowaną przysłoną w zakresie od f/2.0 aż do f/4.0. 

Zapytacie się: komu to potrzebne, a dlaczego? Po to, aby lepiej kontrolować obraz w różnych warunkach oświetleniowych. Jeśli jest zbyt jasno, wyższa wartość przysłony może poprawić nagrywany lub fotografowany obraz. W słabych warunkach oświetleniowych natomiast niższe wartości mogą poprawić sytuacje i sprawić, aby cokolwiek było widoczne.

DJI uważa, że zmienna przysłona w nowym modelu ma zapewnić "świetne efekty w słabym oświetleniu". Wartość jest regulowana dynamicznie, w zależności od warunków korzystania z kamerki.

Oprócz obiektywu ze zmienną przysłoną zastosowano tu również dużą matrycę w rozmiarze 1/1,1 cala z pikselami o wielkości 2,4 μm (mikrometra). Kamerka jest w stanie nagrywać wideo w rozdzielczości 4K przy 120 kl./s w proporcjach 4:3. Producent chwali się zastosowaniem technologii redukującej szumy oraz trybu SuperNight, który ma zapewniać dobrą jakość obrazu podczas nagrań wykonywanych w nocy. Tryb jednak ogranicza wideo do 4K przy 60 kl./s. 

Dużą zaletą kamerki ma być niestandardowy tryb 4K, który nie wymaga fizycznego ustawiania kamerki w pozycji poziomej lub pionowej. Obraz ma być tak dostosowany przez Osmo Action 6, że nadaje się do zwykłych filmów w poziomie, oraz TikTokowych treści w pionie. Oprócz trybów 4K przy 120 kl./s jest też tryb Super Slow Motion x30. Działa on tak, że wykorzystuje technikę interpolacji klatek w 1080p przy 240kl./s i zapewnia efekt 960 kl./s.

W urządzeniu można korzystać z 2-krotnego zbliżenia o jakości optycznej w 4K, różnych trybu stabilizacji obrazu, trybu portretowego wykrywającego obiekt optymalizującego ekspozycję. Jest też funkcja śledzenia obiektu i utrzymywania go na środku kadru. 

Wytrzymałość Osmo Action 6? To odporny na przeciwności losu sprzęt

Kamerki sportowe muszą być przede wszystkim wytrzymałe. Co z tego, że nagrają piękny obraz, jak miałyby odmówić posłuszeństwa w trudniejszych warunkach. W Osmo Action 6 mamy pełną wodoszczelność IP68 z możliwością zanurzenia się na głębokość 20 m, a z dodatkową obudową można zwiększyć wartość do 60 m. Czujnik nawet pod wodą ma działać dobrze i odwzorowywać kolory zgodnie z rzeczywistością.

Sprzęt wytrzyma także w temperaturach do -20° C. Akumulator wytrzymuje do 4 godzin nagrywania, a szybkie ładowanie uzupełnia baterię do 80 proc. w 22 minuty. Domyślna wbudowana pamięć kamerki to 50 GB, ale można to rozszerzyć za pomocą karty microSD.

Ile to kosztuje? Zwykły zestaw - 379 euro (ok. 1600 zł), a ulepszony o np. dodatkowe baterie: 479 euro (ok. 2000 zł). W sprzedaży są też inne akcesoria: obiektyw makro, szeroki i wiele innych. 

REKLAMA

Więcej o DJI przeczytasz na Spider's Web:

REKLAMA
Albert Żurek
18.11.2025 13:00
Tagi: DJIKamery sportowe
Najnowsze
9:30
Płacą za dwa fotele, jadą sami. Nie pojmuję, ale mogą
Aktualizacja: 2025-11-19T09:30:32+01:00
9:00
Czysty dom, szczęśliwe zwierzę. To nowe rozdanie w BISSELL
Aktualizacja: 2025-11-19T09:00:10+01:00
8:15
Potrzebujesz superkomputera? Apple: kup sobie kilka Maców Mini
Aktualizacja: 2025-11-19T08:15:16+01:00
6:45
Spotify za darmo za używanie Paczkomatów. Szybko uzbieram
Aktualizacja: 2025-11-19T06:45:00+01:00
6:34
Roblox zażąda od dziecka selfika. Polskich graczy to nie ominie
Aktualizacja: 2025-11-19T06:34:00+01:00
6:23
Przez ekscytację Steam Machine zapomnieliście o najważniejszym
Aktualizacja: 2025-11-19T06:23:00+01:00
6:12
Właśnie przekazujemy satelity pod kontrolę AI. Skynet lubi to
Aktualizacja: 2025-11-19T06:12:00+01:00
6:01
Czy AI potrafi (już) czuć? Wyniki są jasne, gorzej z wnioskami
Aktualizacja: 2025-11-19T06:01:00+01:00
21:23
Microsoft ostrzega przed nowymi funkcjami Windows 11. Dobrze czytasz
Aktualizacja: 2025-11-18T21:23:05+01:00
21:11
Czekasz na nowy design Apple Watcha? To sobie poczekasz
Aktualizacja: 2025-11-18T21:11:56+01:00
20:56
Kupujesz smartfon Galaxy, drugi masz za darmo. Mocna promocja
Aktualizacja: 2025-11-18T20:56:51+01:00
20:29
Tym jest Agentyczny Windows. Będziemy jak klawisz pilnujący AI
Aktualizacja: 2025-11-18T20:29:58+01:00
20:05
Zrobił stronę z godzinami seansów bez reklam. Ludzie zachwyceni
Aktualizacja: 2025-11-18T20:05:06+01:00
19:21
Rząd aktywuje 3 stopień CHARLIE. Wiele się zmieni, nie tylko na kolei
Aktualizacja: 2025-11-18T19:21:44+01:00
19:03
Apple o tym nie mówi. iPhone 17 ma cichą przewagę nad poprzednikami
Aktualizacja: 2025-11-18T19:03:33+01:00
18:40
Jak płacić za parkowanie w Warszawie? Przegląd aplikacji i ich funkcji
Aktualizacja: 2025-11-18T18:40:34+01:00
18:29
Nowy robot Lidla jest malutki i taniutki. MC Compact będzie hitem
Aktualizacja: 2025-11-18T18:29:22+01:00
18:13
Microsoft musi zwolnić ekipę od social media. Fatalny żart
Aktualizacja: 2025-11-18T18:13:44+01:00
17:49
STALKER 2 żegna Xboksa. Straszna, ale piękna historia w branży gier
Aktualizacja: 2025-11-18T17:49:50+01:00
17:00
Gemini 3 już jest, dla każdego. Tak działa "pogromca ChatGPT"
Aktualizacja: 2025-11-18T17:00:32+01:00
16:56
3I/Atlas to tylko kometa? Kosmiczny detektyw Harvardu prowokuje
Aktualizacja: 2025-11-18T16:56:57+01:00
16:29
Robot kuchenny Lidla najtaniej w historii. Sam go kupię
Aktualizacja: 2025-11-18T16:29:23+01:00
15:55
Pół Internetu nie działa. Jest winny, tym razem nie Amazon
Aktualizacja: 2025-11-18T15:55:22+01:00
15:46
Ten smartfon zmienia wszystko. Honor Magic V5 wyznacza nowy standard w składanych modelach
Aktualizacja: 2025-11-18T15:46:01+01:00
13:00
DJI Osmo Action 6: niby kamerka sportowa, a z funkcją z prawdziwych aparatów
Aktualizacja: 2025-11-18T13:00:00+01:00
12:28
Android 17 ma już słodką nazwę. Kiedy premiera?
Aktualizacja: 2025-11-18T12:28:28+01:00
11:39
Wielka zmiana w iPhone’ach. Wywalą Siri z telefonów
Aktualizacja: 2025-11-18T11:39:22+01:00
11:31
Nasz system kaucyjny prawie działa. Niemcy zjadają nas na śniadanie
Aktualizacja: 2025-11-18T11:31:26+01:00
10:01
Zaprojektował iPhone’a i zwiał. Sypie się dział projektowy Apple'a
Aktualizacja: 2025-11-18T10:01:01+01:00
9:24
Biletu do kasownika już nie kupisz. Pasażerowie wściekli i ja ich rozumiem
Aktualizacja: 2025-11-18T09:24:28+01:00
9:00
Największa taka inwestycja w Polsce. Widziałem PGE Nowy Rybnik od środka
Aktualizacja: 2025-11-18T09:00:12+01:00
8:08
iPhone bez przycisków będzie dziwny. Bez etui nie podchodź
Aktualizacja: 2025-11-18T08:08:21+01:00
7:28
Elon Musk i szef Fortnite’a mają dwie prośby do Microsoftu. Obie są absolutnie słuszne
Aktualizacja: 2025-11-18T07:28:32+01:00
6:15
Łodzie podwodne dla Polski. Włosi oferują robiący wrażenie bonus
Aktualizacja: 2025-11-18T06:15:00+01:00
6:12
Samsung Galaxy S26 kontra iPhone 17. Przewaga widoczna gołym okiem
Aktualizacja: 2025-11-18T06:12:00+01:00
6:11
Chcą szpitali pod ziemią. "Potrzeba jest pilna"
Aktualizacja: 2025-11-18T06:11:00+01:00
6:03
Przerzucamy nasze Homary do Finlandii. "Pierwsza taka akcja w historii"
Aktualizacja: 2025-11-18T06:03:00+01:00
6:00
Polska rakieta odlicza dni do startu. Misja zapowiada się imponująco
Aktualizacja: 2025-11-18T06:00:00+01:00
21:31
Abonament, który rozbija bank. Ja się pytam: po co przepłacać?
Aktualizacja: 2025-11-17T21:31:18+01:00
21:03
Ostatni moment na kupno karty graficznej. Robi się naprawdę nieprzyjemnie
Aktualizacja: 2025-11-17T21:03:30+01:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA