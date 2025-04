Karty pamięci Nintendo Switch 2 w Polsce. Tyle kosztuje więcej miejsca w konsoli

Konsola Nintendo Switch 2 otrzymała 256 GB pojemności na dane, z czego pewna część będzie zarezerwowana dla systemu. Użytkownicy mogą liczyć na 200 - 220 GB przestrzeni na gry, aplikacje, zrzuty ekranu, klipy wideo oraz stany zapisu. To mało? To dużo? Biorąc pod uwagę niską wagę gier Switcha w porównaniu do PS5, na początek wystarczy. Jednak później warto pomyśleć o rozbudowie pojemności przy pomocy karty microSD.