Nintendo Switch 2 ograny. Pierwsze wrażenia Spider’s Web

Wyświetlacz w Switchu 2 to znacznie więcej niż tylko większy ekran ze starszej konsoli. Kolory w nowym panelu LCD są odczuwalnie bardziej nasycone. Z kolei większa rozpiętość tonalna sprawia, że np. zachody słońca w The Legend of Zelda: Breath of the Wild są bardziej zniuansowane. To różnice, które wyczuwa się od razu. Mamy do czynienia z dużą zmianą na plus.