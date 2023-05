Recenzja ASUS ROG Ally. Moc PS4 w kieszeni. Przez godzinę

Zacznę od komplikacji. Korzystanie z Windows 11 na 7-calowym, dotykowym ekranie to nic przyjemnego. Microsoft nigdy nie dopasował w pełni swojego systemu do nawigacji padem i teraz się to mści. Korzystanie z aplikacji pełnoekranowych jest względnie wygodne, ale praca na kilku mniejszych oknach to już koszmar. Na szczęście nic nie stoi na przeszkodzie by do ROG Ally podłączyć hub USB z myszką oraz klawiaturą. Polecam, zwłaszcza podczas procesu logowania się na platformy z grami.