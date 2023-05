Gram w Cyberpunk 2077 na ASUS ROG Ally i chętnie o tym opowiem

Te 30 proc. więcej mocy w grach wideo to właśnie to, czego potrzebowałem i czego brakowało mi w Steam Decku. AMD Ryzen Z1 Extreme sprawia, że filmowy God of War na ASUS ROG Ally w trybie Turbo działa w 40 fps-ach. Wyścigowa Forza Horizon 5 trzyma 50 klatek na sekundę z wysokimi ustawieniami, co jest niesamowitym wynikiem. Humorystyczne High of Life z Game Passa to także solidne 45 fps. Wszystko to w jakości 1080p!