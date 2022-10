To, jak ogromnym zainteresowaniem cieszy się przenośna konsola do Steama widać było od razu. Dosłownie w kilka minut czas oczekiwania na najtańszy wariant 64 GB zmienił się z „1-2 tygodnie” na powrót do możliwości zarezerwowania. Valve zapewnia jednak, że to przejściowe i najtańsza odmiana Steama będzie dostępna od ręki. To ważne, bo jedną z największych zalet Steam Decka jest możliwość samodzielnej naprawy i rozbudowy urządzenia, więc wielu graczy kupuje najtańszą wersję, a potem samodzielnie rozbudowuje pamięć masową.