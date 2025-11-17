REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Technologie
  3. Sprzęt

Ostatni moment na kupno karty graficznej. Robi się naprawdę nieprzyjemnie

Wygląda na to, że teraz jest ostatni naprawdę dobry moment, by kupić kartę graficzną i komputer. Za chwilę będzie tylko drożej - i to na tyle, że wielu z nas będzie zaciskać zęby przy kasie.

Albert Żurek
Ceny kart graficznych w górę
REKLAMA

W ostatnich tygodniach rynek komputerów wywrócił się do góry nogami. Ceny pamięci operacyjnych skoczyły ponad dwukrotnie - kości, które kosztowały 400 zł, dziś chodzą po 900-1000 zł. Analitycy ostrzegają, że to dopiero początek: sytuacja ma dotknąć także laptopy, a teraz do listy dopisujemy karty graficzne.

REKLAMA

Ceny karty graficznych wystrzelą do góry. Szykuje się powtórka z rozrywki

Podwyżki cen są spowodowane wysokim zainteresowaniem sztuczną inteligencją. Firmy inwestują gigantyczne pieniądze w infrastrukturę mającą zapewnić możliwie najwyższą wydajność w przetwarzaniu AI. Do tego potrzebny jest jednak odpowiedni sprzęt: do centrów danych trafiają zaawansowane systemy bazujące na pamięci operacyjnej DDR5.

Druga sprawa to fakt, że producenci pamięci skupiają się na produkcji bardziej zaawansowanych kości DRAM typu HBM stworzonych z myślą o najdroższym i najbardziej dochodowym profesjonalnym sprzęcie. DRAM-u jednak nie wykorzystuje się wyłącznie dla pamięci operacyjnej, ale też modułów GDDR najczęściej spotykanych w kartach graficznych.

W układach graficznych technologia GDDR jest niezbędna: w kartach graficznych AMD Radeon i Intel Arc wykorzystuje się kości GDDR6, natomiast w NVIDII i serii GeForce RTX 50 - GDDR7. W związku z trwającym niedoborem pamięci sytuacja dotknie także rynek kart graficznych. Z nowego raportu wynika, że że koszty zakupu kości GDDR już rosną, a to zwiastuje podwyżki gotowych kart.

Z doniesień wynika, że jeszcze w grudniu albo najpóźniej w styczniu 2026 r. NVIDIA, AMD i ich partnerzy podniosą ceny. A to znaczy jedno: rachunek zapłacą użytkownicy. Nie jest jasne, jak bardzo wysokie będą to podwyżki. W przypadku cen modułów pamięci operacyjnych typu DDR5 widzimy nawet ponad 100-procentowe wzrosty. 

SPRAWDŹ OFERTĘ
x-kom
GeForce RTX 5060
x-kom
x-kom
Radeon RX 9060 XT
x-kom
x-kom
GeForce RTX 5070
x-kom

Tyle że RAM składa się głównie z pamięci DRAM zamontowanych na niedużych płytkach drukowanych. Natomiast w kartach graficznych oprócz pamięci istotnym (i drogim) elementem jest też sam układ graficzny. Co gorsza, w ostatnich tygodniach ceny zdążyły spaść do poziomów poniżej MSRP, więc odbicie może być naprawdę bolesne.

Ostatni dobry moment na zakup karty graficznej i komputera 

Obecnie ceny kart graficznych stoją na dobrych poziomach. Taniego RTX-a 5060 można kupić za ok. 1200 zł, RX-a 9060 XT za ok. 1700 zł, a RTX-a 5070 za 2500 zł. Prawda jest taka, że większość graczy korzysta z właśnie z tego typu układów ze średniej półki cenowej. Niestety, nikt nie wie, o ile zrobi się drożej.

Pozostaje mieć nadzieję, że nie wróci sytuacja z 2021/2022 r. Wtedy sytuacja na rynku kart graficznych była tragiczna ze względu na ogromne zainteresowanie koparkami kryptowalut. Tym razem rynek komputerów "psuje" sztuczna inteligencja. Już teraz składanie komputera stało się mało opłacalne, a według ekspertów kryzys potrwa co najmniej dwa lata.

REKLAMA

Więcej o komputerach przeczytasz na Spider's Web:

REKLAMA
Albert Żurek
17.11.2025 21:03
Tagi: AMDKarty graficzneKomputeryNvidiapamięć
Najnowsze
20:36
Windows pod ostrzałem. Szef Microsoftu próbuje gasić pożar
Aktualizacja: 2025-11-17T20:36:17+01:00
20:13
Światłowód wreszcie za sensowną kasę. Brałbym w ciemno
Aktualizacja: 2025-11-17T20:13:44+01:00
19:56
Wpadł jeden z najgroźniejszych cyberterrorystów. Brawura go zgubiła
Aktualizacja: 2025-11-17T19:56:02+01:00
19:13
Apple porzuca legendarne komputery. Bolesny cios dla użytkowników
Aktualizacja: 2025-11-17T19:13:56+01:00
18:51
Boeing szkoli pilotów na grze Xboxa. Większy sens niż myślisz
Aktualizacja: 2025-11-17T18:51:51+01:00
18:16
Amazon zaostrza kontrolę nad sprzętem. "Kupujesz, my decydujemy"
Aktualizacja: 2025-11-17T18:16:53+01:00
17:51
Koniec z cwaniactwem. Tak Windowsa już nie aktywujesz
Aktualizacja: 2025-11-17T17:51:09+01:00
17:30
PKP Intercity tnie ceny biletów. Aż głupio nie jechać
Aktualizacja: 2025-11-17T17:30:19+01:00
17:02
Glovo dowozi iPhone'y jak pizzę. Czekasz godzinę, masz telefon
Aktualizacja: 2025-11-17T17:02:21+01:00
16:00
Szykują serwerownie w kosmosie. Ziemi zwyczajnie kończy się prąd
Aktualizacja: 2025-11-17T16:00:05+01:00
15:06
Nowa apka od Apple’a. Już nie przegapisz gola na iPhonie
Aktualizacja: 2025-11-17T15:06:58+01:00
13:30
iPhone 17 Pro tyle powinien kosztować od początku. Gruba promocja
Aktualizacja: 2025-11-17T13:30:57+01:00
13:09
10 lat, 50 miast i 8 gigabitów. Dlaczego warto teraz wybrać Światłowód od Orange?
Aktualizacja: 2025-11-17T13:09:44+01:00
12:58
Messenger informuje o zrzutach ekranu? Internet zachłysnął się półprawdą
Aktualizacja: 2025-11-17T12:58:41+01:00
12:23
Większe pakiety i dwa nowe kraje w Strefie UE. Podziękujesz operatorowi
Aktualizacja: 2025-11-17T12:23:06+01:00
12:10
Zobaczysz kometę 3I/Atlas na żywo. Szykuje się niesamowita transmisja
Aktualizacja: 2025-11-17T12:10:42+01:00
11:26
UE chce skanować komunikatory. Polska: "Nie zgodzimy się na inwigilację"
Aktualizacja: 2025-11-17T11:26:39+01:00
10:52
LOT zniechęcał do reklamacji. Doigrał się
Aktualizacja: 2025-11-17T10:52:52+01:00
10:01
Wojna dotarła do Polski. Wysadzono tory, służby szukają sabotażystów
Aktualizacja: 2025-11-17T10:01:07+01:00
9:00
Tim Cook na wylocie. W Apple'u gorączkowo szykują sukcesję
Aktualizacja: 2025-11-17T09:00:08+01:00
8:39
Topowe urządzenia Dreame w promocji na Black Friday. Grzech nie brać
Aktualizacja: 2025-11-17T08:39:03+01:00
8:29
Polskie lotnisko sparaliżowane. Cisną bekę, że lepiej je zamknąć na jesień i zimę
Aktualizacja: 2025-11-17T08:29:05+01:00
7:32
Kampania Call of Duty Black Ops 7 jest tragiczna. Wziąłem urlop na poratowanie zdrowia
Aktualizacja: 2025-11-17T07:32:21+01:00
7:00
Polski Fiat 126p nowym Hot Wheelsem. Zmiażdżył konkurencję
Aktualizacja: 2025-11-17T07:00:19+01:00
6:20
Nowo odkryta supernowa zaskakuje kształtem. Wygląda jak oliwka
Aktualizacja: 2025-11-17T06:20:32+01:00
6:19
OpenAI ma model dla wojska. W USA już z niego korzystają
Aktualizacja: 2025-11-17T06:19:58+01:00
6:19
Najpierw śmieci, potem start. Nowa technologia tnie emisję CO2
Aktualizacja: 2025-11-17T06:19:11+01:00
6:15
Leki będą w nas pływać. "To przyszłość medycyny"
Aktualizacja: 2025-11-17T06:15:00+01:00
6:00
Budujemy własny komputer Steam. Ile to będzie kosztować?
Aktualizacja: 2025-11-17T06:00:00+01:00
19:15
Lotnisko postawiło kontener. Pasażerowie drwią: "przecież ze starą drukarką nie lecę"
Aktualizacja: 2025-11-16T19:15:00+01:00
18:45
To nic, że chcą nas oszukać. Gorzej, że nas nie słuchają
Aktualizacja: 2025-11-16T18:45:00+01:00
17:37
Cristiano Ronaldo sprzedaje hot-doga. Tak realizujemy fantazję o sprawiedliwości
Aktualizacja: 2025-11-16T17:37:57+01:00
16:10
Pentagon z własnym Amazonem dla łowców dronów. "Będzie nawet sekcja komentarzy"
Aktualizacja: 2025-11-16T16:10:00+01:00
16:00
Polska armia robi historyczny krok. Pomaga nam Elon Musk
Aktualizacja: 2025-11-16T16:00:00+01:00
13:30
Amerykański Stratofortress krąży nad Europą. “Próba uderzeniowa na Wschód”
Aktualizacja: 2025-11-16T13:30:00+01:00
11:01
Kometa 3I/Atlas z kolejną - 12 już - anomalią. NASA opublikuje szczegółowe zdjęcia
Aktualizacja: 2025-11-16T11:01:35+01:00
7:50
mObywatelowi brakuje tylko jednej rzeczy. Mają ją w USA
Aktualizacja: 2025-11-16T07:50:00+01:00
7:40
Skończą się koncerty autobusowych DJ-ów. Miasto w końcu mówi dość
Aktualizacja: 2025-11-16T07:40:00+01:00
7:30
Wolność aplikacji na Androida uratowana. Google ustąpił
Aktualizacja: 2025-11-16T07:30:00+01:00
7:22
ChatGPT nie potrafi mówić "nie". To gigantyczny problem
Aktualizacja: 2025-11-16T07:22:00+01:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA