Ostatni moment na kupno karty graficznej. Robi się naprawdę nieprzyjemnie

W ostatnich tygodniach rynek komputerów wywrócił się do góry nogami. Ceny pamięci operacyjnych skoczyły ponad dwukrotnie - kości, które kosztowały 400 zł, dziś chodzą po 900-1000 zł. Analitycy ostrzegają, że to dopiero początek: sytuacja ma dotknąć także laptopy, a teraz do listy dopisujemy karty graficzne.

Ceny karty graficznych wystrzelą do góry. Szykuje się powtórka z rozrywki

Podwyżki cen są spowodowane wysokim zainteresowaniem sztuczną inteligencją. Firmy inwestują gigantyczne pieniądze w infrastrukturę mającą zapewnić możliwie najwyższą wydajność w przetwarzaniu AI. Do tego potrzebny jest jednak odpowiedni sprzęt: do centrów danych trafiają zaawansowane systemy bazujące na pamięci operacyjnej DDR5.

Druga sprawa to fakt, że producenci pamięci skupiają się na produkcji bardziej zaawansowanych kości DRAM typu HBM stworzonych z myślą o najdroższym i najbardziej dochodowym profesjonalnym sprzęcie. DRAM-u jednak nie wykorzystuje się wyłącznie dla pamięci operacyjnej, ale też modułów GDDR najczęściej spotykanych w kartach graficznych.

W układach graficznych technologia GDDR jest niezbędna: w kartach graficznych AMD Radeon i Intel Arc wykorzystuje się kości GDDR6, natomiast w NVIDII i serii GeForce RTX 50 - GDDR7. W związku z trwającym niedoborem pamięci sytuacja dotknie także rynek kart graficznych. Z nowego raportu wynika, że że koszty zakupu kości GDDR już rosną, a to zwiastuje podwyżki gotowych kart.

Z doniesień wynika, że jeszcze w grudniu albo najpóźniej w styczniu 2026 r. NVIDIA, AMD i ich partnerzy podniosą ceny. A to znaczy jedno: rachunek zapłacą użytkownicy. Nie jest jasne, jak bardzo wysokie będą to podwyżki. W przypadku cen modułów pamięci operacyjnych typu DDR5 widzimy nawet ponad 100-procentowe wzrosty.

Tyle że RAM składa się głównie z pamięci DRAM zamontowanych na niedużych płytkach drukowanych. Natomiast w kartach graficznych oprócz pamięci istotnym (i drogim) elementem jest też sam układ graficzny. Co gorsza, w ostatnich tygodniach ceny zdążyły spaść do poziomów poniżej MSRP, więc odbicie może być naprawdę bolesne.

Ostatni dobry moment na zakup karty graficznej i komputera

Obecnie ceny kart graficznych stoją na dobrych poziomach. Taniego RTX-a 5060 można kupić za ok. 1200 zł, RX-a 9060 XT za ok. 1700 zł, a RTX-a 5070 za 2500 zł. Prawda jest taka, że większość graczy korzysta z właśnie z tego typu układów ze średniej półki cenowej. Niestety, nikt nie wie, o ile zrobi się drożej.

Pozostaje mieć nadzieję, że nie wróci sytuacja z 2021/2022 r. Wtedy sytuacja na rynku kart graficznych była tragiczna ze względu na ogromne zainteresowanie koparkami kryptowalut. Tym razem rynek komputerów "psuje" sztuczna inteligencja. Już teraz składanie komputera stało się mało opłacalne, a według ekspertów kryzys potrwa co najmniej dwa lata.

Albert Żurek 17.11.2025 21:03

