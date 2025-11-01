REKLAMA
Ten dysk potrafi się sam spalić. Mówią, że to zaleta

Szyfrowanie to za mało? Tajwański Team Group proponuje rozwiązanie atomowe: w ciągu 10 sekund możesz usmażyć dysk wraz z danymi.

Malwina Kuśmierek
Ten dysk potrafi się sam spalić. Mówią, że to zaleta
Zdarzyło ci się kiedyś pożyczyć laptopa kuzynowi i zorientować się w ostatniej chwili, że twoje prywatne dane są na pulpicie? Albo pracujesz zdalnie, a właśnie dzwoni do drzwi ekipa techniczna, której wcale nie planowałeś wpuszczać do biura domowego? Gdybyś tylko mógł nacisnąć jeden przycisk i... puff - po kłopocie.

P250Q Self-Destruct SSD to idealny dysk na sekrety i wrażliwe dane

Taki scenariusz stał się technologicznie możliwy dzięki Team Group, tajwańskiemu producentowi nośników pamięci masowej. Firma stworzyła dysk SSD, który może samodzielnie unicestwić wszystkie zapisane na nim dane.

Model P250Q Self-Destruct SSD to propozycja skierowana do użytkowników z wrażliwych sektorów rynku - przemysłu, obronności, sztucznej inteligencji - ale równie dobrze może go zakupić ktoś bardzo dbający o swoją prywatność.

Sprzęt wyposażono w podwójny mechanizm kasowania danych: klasyczne, programowe "Szybkie czyszczenie", oraz widowiskową autodestrukcję sprzętową, która w kilka sekund niszczy pamięć flash za pomocą wysokiego napięcia. W materiałach demo dysk błyska kontrolką, po czym zaczyna się dosłownie... dymić. Proces trwa około 10 sekund i smaży zarówno dane jak i sam dysk, czyniąc go bezużytecznym.

Na potrzeby bardziej poważnych zastosowań, Team Group opracowało też mechanizm automatycznego wznowienia niszczenia po awarii zasilania oraz patentowany układ destrukcji, który celuje wyłącznie w chipy pamięci. Całość zamknięto w formacie M.2, z obsługą PCIe Gen4x4 i protokołem NVMe 1.4 - wydajność sięga 7000 MB/s przy odczycie i 5500 MB/s przy zapisie.

Ceny nie ujawniono - zainteresowani zakupem muszą kontaktować się bezpośrednio z producentem. Trudno się dziwić: to nie jest to dysk przeznaczony z myślą o osobach składających sobie komputery do gier, lecz dla firm i instytucji, które potrzebują gwarancji bezpieczeństwa danych - nawet jeżeli oznacza to rozwiązanie atomowe.

Malwina Kuśmierek
01.11.2025 07:40
Tagi: CyberbezpieczeństwodaneDysk SSDKomputery
