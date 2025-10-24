Ikea wypuściła wspaniałe łóżko. Nie dla ciebie, dla twojego smartfona

Ładowanie...

Twój smartfon nie ma z tobą lekko. Pomyśl o tych wszystkich wiadomościach, które wysłałeś, godzinach spędzonych na doomscrollingu, zrobionych zdjęciach, torturowaniu wypadnięciami z rąk i noszeniem w kieszeni.



Po tak ciężkim dniu oglądania i publikowania dyrdymałów w internecie na odpoczynek zasługują nie tylko twoje oczy, ale także twój smartfon - tak przynajmniej myśli Ikea, która właśnie zaprezentowała miniaturowe łóżko… dla telefonu.

Miniłóżeczko z NFC dla smartfona ma pomóc ci nauczyć się zdrowych nawyków - i przy okazji zwrócić trochę kaski

W ramach kampanii "Phone Sleep Collection" sieć Ikea w Zjednoczonych Emiratach Arabskich rozpoczęła pilotażową akcję promującą cyfrowy detoks i higienę snu. Jej głównym elementem łóżka w wersji XS - stylizowane na klasyczne meble Ikea, ale zaprojektowane z myślą o smartfonach. Wbudowany moduł NFC i aplikacja Ikea UAE mają pomóc użytkownikom wypracować zdrowy nawyk odkładania telefonu na noc. Po siedmiu nocach z rzędu, w których urządzenie "prześpi" co najmniej siedem godzin, użytkownik otrzymuje nagrodę - voucher o wartości 100 dirhamów (ok. 99 zł zł) do wykorzystania w sklepie Ikea.

Aby dołączyć do wyzwania, wystarczy spełnić kilka warunków: pobrać aplikację Ikei, dać aplikacji upoważnienie do śledzenia aktywności telefonu, a następnie "położyć" telefon do łóżka - dosłownie. Po przyłożeniu urządzenia do zagłówka z NFC, aplikacja uruchamia tryb rejestrowania snu. Jeśli użytkownik wytrwa siedem nocy bez sięgania po telefon, czeka go nagroda. Ale uwaga - łóżeczka są dostępne wyłącznie w fizycznych sklepach Ikea w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, i to tylko przy zakupach powyżej 750 dirhamów (ok. 744 zł), które zawierają element z kolekcji Ikea Complete Sleep.

- Sen to jeden z najważniejszych projektów naszego życia, a jednocześnie najbardziej zaniedbywany. Nasze telefony często stają się nieproszonymi gośćmi w sypialni. Kolekcja Phone Sleep daje ludziom pretekst, by się od nich oderwać i odzyskać kontrolę nad nocą

Choć może się wydawać, że pomysł łóżek dla telefonów to kolejny absurdalny sposób Ikei na przyciągnięcie uwagi klientów, towarto przypomnieć, że nie jest to pierwszy tego typu projekt.

Już w 2016 roku dziennikarka i przedsiębiorczyni Arianna Huffington wypuściła The Phone Bed - stację dokującą z satynową pościelą dla nawet dziesięciu urządzeń. Także jej przyświecała idea odkładania telefonu na noc, by samemu móc się wyłączyć.

Na razie promocja Ikei dotyczy wyłącznie sklepów w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, ale biorąc pod uwagę zasięg kampanii i popularność w mediach społecznościowych, nie można wykluczyć, że Phone Sleep Collection trafi także na inne rynki. Miniaturowe łóżka z NFC mogą okazać się nie tylko skutecznym pretekstem do cyfrowego detoksu, ale też jednym z bardziej nieoczywistych gadżetów tej jesieni.

Choć łóżeczko dla smartfona może przyprawić o uśmiech, to pamiętajmy, że Ikea w swojej historii ma bardziej absurdalne projekty, które sprzedają się zaskakująco dobrze. W zestawieniu z takimi wybrykami kreatywności jak talerzo-rynna na klopsiki czy ogromna drewniana ręka na słuchawki, łóżeczo dla smartfona wygląda całkiem normalnie.

Malwina Kuśmierek 24.10.2025 09:57

