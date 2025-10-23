REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Technologie
  3. Sprzęt

Amazon da kurierom okulary. To już nie inwigilacja, ale niewolnictwo

Amazon wyposaża kurierów w okulary z AI. Prototypowy gadżet o nazwie "Amelia" ma śledzić każdy krok kuriera, podpowiadać mu czy jest pod właściwymi drzwiami i informować, czy może się spodziewać pogryzienia kostek przez miejscowego Azora.

Malwina Kuśmierek
Amazon testuje smart okulary dla kurierów
REKLAMA

Smart okulary to nowe oczko w głowie Doliny Krzemowej. Meta żarliwie inwestuje w ten sektor i raczy nas coraz to nowymi modelami okularów Meta AI, z kolei Samsung i Apple mają własne zestawy mieszanej rzeczywistości. No i nie zapominajmy o Google’u, który - choć wtopił z Google Glass - opracował system Android XR dedykowany inteligentnym okularom. Jednak to wszystko to produkty konsumenckie, podczas gdy Amazon właśnie pokazał coś dla... kurierów.

REKLAMA

Amazon wprowadza okulary AR dla kurierów. Mają trzymać ich na smyczy podczas dostaw

Podczas wydarzenia "Delivering the Future" Amazon oficjalnie zaprezentował prototypowe smart okulary przeznaczone dla kierowców dostarczających zamówienia. Urządzenie korzysta z rozszerzonej rzeczywistości (AR), widzenia komputerowego i sztucznej inteligencji, aby wyświetlać kurierom informacje o przesyłkach, wskazówki dojazdu oraz rejestrujące proces dostarczania paczki pod drzwi - bez potrzeby sięgania po telefon. Według firmy ma to zwiększyć bezpieczeństwo i "płynność" pracy w terenie.

Widok z perspektywy kuriera noszącego smart okulary Amazonu: opcja zrobienia zdjęcia dostarczonych paczek, adres, lista paczek do dostarczenia

Okulary nie są jeszcze gotowym produktem - znajdują się na etapie pilotażu i są testowane przez setki kierowców w Ameryce Północnej. Amazon zbiera od nich opinie, które mają pomóc w dopracowaniu sprzętu przed planowaną szerszą premierą.

Komputer na twarzy, pilot na klatce piersiowej

System nazwany roboczo "Amelia" składa się z lekkich okularów z wyświetlaczem i kamerami oraz kontrolera przymocowanego do kamizelki kurierskiej. W kontrolerze umieszczono wymienną baterię wystarczającą na cały dzień pracy oraz przycisk alarmowy, który w razie potrzeby umożliwia szybki kontakt ze służbami ratunkowymi. Okulary wspierają również szkła korekcyjne i fotochromowe.

Okulary Amelia oraz sterujący nimi pilot

Całość aktywuje się automatycznie po zaparkowaniu pojazdu - to ważny detal, bo Amazon chce uniknąć zarzutów o rozpraszanie kierowców w czasie jazdy. Od tego momentu okulary przejmują stery: pokazują, które paczki wyjąć z auta, prowadzą po chodniku cyfrowym śladem do drzwi klienta, a na miejscu proszą o wykonanie zdjęcia potwierdzającego dostawę.

Czy Amazon buduje armię pół-ludzi, pół-cyborgów?

Amazon podczas wydarzenia "Delivering the Future" chwalił się, że nowa technologia została stworzona "dla kurierów, z kurierami" i że setki kierowców miały wpływ na ergonomię, komfort noszenia i jakość wyświetlanych informacji.

Przez cały czas czułem się bezpieczniej, ponieważ informacje wyświetlane są bezpośrednio w moim polu widzenia. Nie muszę spoglądać w dół na telefon, mogę patrzeć przed siebie i nie odrywać wzroku od wyświetlacza - zawsze skupiam się na tym, co dzieje się przede mną

Nie brakuje jednak krytyków, którzy widzą w okularach kolejny krok w stronę cyfrowego nadzoru i wyśrubowanego rozliczania pracowników. Amazon od lat inwestuje w automatyzację procesów dostawczych i operacyjnych, co zdaniem związków zawodowych prowadzi do "pracy ponad ludzkie siły".

W smart okularach można zobaczyć zarówno obietnicę zwiększenia bezpieczeństwa, jak i potencjalne narzędzie presji. Przyszłe wersje urządzenia mają analizować warunki otoczenia (np. słabe oświetlenie, obecność zwierząt na posesji) czy ostrzegać kuriera gdy ten próbuje dostarczyć paczkę pod zły adres.

Nie wiem jak wy, ale ja czekam na jedną funkcję: ocenę rzutu paczki na podwórko. Albo wręcz jakiś interaktywny ranking kurierów z najlepszymi notami za rzuty i najszybszymi dostawami.

REKLAMA

Dostarczamy najświeższe newsy na temat osób, które dostarczają nam radość:

REKLAMA
Malwina Kuśmierek
23.10.2025 08:51
Tagi: AmazonGadżetykuriersmartglass
Najnowsze
7:50
Google ustawi ci limit na oglądanie Shortów na YouTube. Podziękujesz mu
Aktualizacja: 2025-10-23T07:50:43+02:00
6:21
Wiemy, co rozbiło szybę Boeinga. Totalny niefart
Aktualizacja: 2025-10-23T06:21:14+02:00
6:19
Apple ma problem z liczeniem. Zapodzieje się jeden iPhone
Aktualizacja: 2025-10-23T06:19:00+02:00
6:15
Jest co najmniej 5 powodów, by odwiedzić Audio Video Show 2025. Musisz
Aktualizacja: 2025-10-23T06:15:00+02:00
6:00
Biedronka wywala plastik i pokazuje liczby. Aż kręci się w głowie
Aktualizacja: 2025-10-23T06:00:00+02:00
21:07
Nie działa ci Spotify na Androidzie? Serwis mówi, że ma problemy
Aktualizacja: 2025-10-22T21:07:21+02:00
20:30
Jak blokować niechciane połączenia telefoniczne? Poradnik
Aktualizacja: 2025-10-22T20:30:33+02:00
19:45
Mova pozamiata Polskę. Ma odkurzacze, suszarki, kosiarki, kuwetę i… grill
Aktualizacja: 2025-10-22T19:45:00+02:00
19:01
Google pokazał, co Rosjanie wyprawiają w Polsce. Przerażające
Aktualizacja: 2025-10-22T19:01:39+02:00
18:25
Sklonowali nawet Black Hawka. Chińczycy są niemożliwi
Aktualizacja: 2025-10-22T18:25:44+02:00
17:53
Microsoft się nie bał i.. skopiował. Nową funkcję Windowsa znasz z Androida
Aktualizacja: 2025-10-22T17:53:04+02:00
16:58
Duża zmiana aplikacji Allegro. Nikt nie czekał, wszyscy potrzebowali
Aktualizacja: 2025-10-22T16:58:03+02:00
16:09
iPhone 17 Pro zmienia kolor. Uważaj, jak czyścisz, bo się doigrasz
Aktualizacja: 2025-10-22T16:09:57+02:00
15:53
Przed Rosją będziemy się bronić bagnami. I jeszcze środowisko skorzysta
Aktualizacja: 2025-10-22T15:53:51+02:00
15:32
YouTube ogłosił wojnę z fałszywymi treściami. Tylko udaje, że coś robi
Aktualizacja: 2025-10-22T15:32:53+02:00
15:08
Nowości w Messengerze i WhatsAppie. Ochronią cię przed własną głupotą
Aktualizacja: 2025-10-22T15:08:20+02:00
14:44
Polacy jak pingwin z mema. "Teraz już nie chcemy promocji w PKP Intercity"
Aktualizacja: 2025-10-22T14:44:58+02:00
14:14
Abonament albo prepaid - a może coś pomiędzy? Sprawdź, co lepsze
Aktualizacja: 2025-10-22T14:14:54+02:00
13:26
Okulary Samsunga nadchodzą. Czuję, że będzie o nich głośno
Aktualizacja: 2025-10-22T13:26:50+02:00
12:51
Nowy przekręt na paczkę. Tym razem oszuści zagrali inaczej
Aktualizacja: 2025-10-22T12:51:08+02:00
11:30
Trump dopiął swego. Coca-Cola zmieniła recepturę
Aktualizacja: 2025-10-22T11:30:14+02:00
10:53
Uber dał kierowcom dodatkową fuchę. Pomysł "dystopijny" i "ponury"
Aktualizacja: 2025-10-22T10:53:48+02:00
9:51
Składany iPad utknął. Apple przesadził
Aktualizacja: 2025-10-22T09:51:39+02:00
9:18
Nowy trend na cmentarzach przyspiesza. Polacy szybko się przekonali
Aktualizacja: 2025-10-22T09:18:25+02:00
9:12
Jak pobrać film z Facebooka? Tak ściągniesz wideo na telefonie i komputerze
Aktualizacja: 2025-10-22T09:12:18+02:00
8:34
Ludzie znudzili się ChatemGPT? Potężne spadki zasięgu w Europie
Aktualizacja: 2025-10-22T08:34:11+02:00
7:58
Kto zablokował mnie na Messengerze? Jest sposób, by to sprawdzić
Aktualizacja: 2025-10-22T07:58:30+02:00
7:33
Samsung z przełomową nowością. Apple znowu musi gonić
Aktualizacja: 2025-10-22T07:33:15+02:00
6:55
Wszystko o Audio Video Show 2025 w jednym miejscu: dojazd, parking i bilety
Aktualizacja: 2025-10-22T06:55:00+02:00
6:31
Pokazali wnętrze ekstremalnej reakcji. Hipnotyzujące nagranie
Aktualizacja: 2025-10-22T06:31:00+02:00
6:21
Pierwsze polskie teleskopy w kosmosie. Robi się poważnie
Aktualizacja: 2025-10-22T06:21:00+02:00
6:11
Nowy radar wykrywa niewidzialne. Groźne to mało powiedziane
Aktualizacja: 2025-10-22T06:11:00+02:00
21:46
Messenger i PIN. Jak stworzyć i co zrobić, gdy go zapomnisz
Aktualizacja: 2025-10-21T21:46:28+02:00
21:37
Oppo szykuje hit. Potężny aparat i jeszcze mocniejsza bateria
Aktualizacja: 2025-10-21T21:37:36+02:00
21:09
UE obiecała koniec zmiany czasu. Cóż, wyszło jak zwykle
Aktualizacja: 2025-10-21T21:09:33+02:00
20:38
MSI rozdaje dolary za zakupy. Taką promocję szanuję
Aktualizacja: 2025-10-21T20:38:31+02:00
20:26
Tak działa Garmin z LTE. Zapomnij o swoim operatorze
Aktualizacja: 2025-10-21T20:26:17+02:00
20:01
Nowa przeglądarka od twórców ChataGPT. Współczuję Google Chrome
Aktualizacja: 2025-10-21T20:01:22+02:00
19:26
Android Auto znika ze starszych smartfonów. Z twojego też?
Aktualizacja: 2025-10-21T19:26:38+02:00
18:39
Allegro tnie ceny dostaw. Koniec kombinowania z koszykiem
Aktualizacja: 2025-10-21T18:39:21+02:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA