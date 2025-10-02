Vision Pro okazały się klapą. Apple szykuje okulary, które mogą być jeszcze gorsze

Ładowanie...

Trudno się nie zgodzić, że Apple Vision Pro 1. generacji okazały się kompletną klapą. Sprzęt był drogi - kosztował 4 tys. euro (ponad 16 tys. zł), ciężki, niewygodny na głowie, działał 2 godziny na jednym ładowaniu i nie potrafił wiele więcej niż klasyczny smartfon czy komputer. Apple jednak marzy o czymś bardziej pomysłowym - prawdziwych inteligentnych okularach, a nie hełmie na głowie.

REKLAMA

Apple wstrzymuje się z lżejszą wersją Apple Vision Pro. Zamiast tego zrobi inteligentne okulary

Jak donosi Bloomberg, Apple postanowił zrezygnować z prac nad nową, tańszą i lżejszą wersją gogli Apple Vision Pro, które według wcześniejszych informacji miały trafić na rynek w 2026 lub 2027 r. Firma jednak postanowiła przenieść inżynierów pracujących nad anulowanym projektem do załogi działającej nad inteligentnymi okularami.

O tego typu sprzęcie słyszeliśmy wcześniej. Pierwsze informacje pojawiły się pod koniec 2024 r., a ich uzupełnienie zostało opublikowane w 2025 r. Wcześniejsze doniesienia zakładały, że sprzęt będzie mieć swoją premierę w następnym roku, a na rynek trafi później - w 2027 r. Czym w ogóle mają być te inteligentne okulary Apple? Stosunkowo prostym sprzętem, który zostanie wyposażony w podstawowe funkcje: kamerę, głośniki, mikrofony i najprawdopodobniej będzie wspierał sztuczną inteligencję.

Tak naprawdę na rynku istnieją już takie sprzęty. Wystarczy spojrzeć na okulary Meta Ray-Ban wcześniejszej generacji, które już teraz oferują takie same możliwości, jak nadchodzące okulary Apple’a. Huawei i Xiaomi również mają doświadczenie w tworzeniu inteligentnych "szkieł" z funkcjami sztucznej inteligencji.

Pierwsze wydanie urządzenia jednak ma być pozbawione wbudowanego w soczewki wyświetlacza. Problemem jest to, że ostatnio Meta wydała okulary wyposażone w wyświetlacz Ray-Ban Display, które trafią na międzynarodowe rynki na początku 2026 r. Wiecie, co to oznacza? Że Apple jest opóźniony i to bardzo.

Producent w pierwszej kolejności musi przebić możliwościami starsze Ray-Ban Meta. Apple będzie miał trudne zadanie - przekonać swoich klientów, żeby nosili ich okulary, które najprawdopodobniej nie będą potrafiły zbyt wiele. Bez ekranu użyteczność urządzenia może stać pod znakiem zapytania. Czy okulary zaoferują jakieś funkcje, których nie ma iPhone w połączeniu z AirPods'ami i Apple Watchem? Podejrzewam, że nie.

Wcześniejszy plan zakładał, że drugie wydanie okularów Apple'a ma mieć już wbudowany ekran, ale pojawi się dopiero w 2028 r. Natomiast dzięki anulowaniu lżejszych i tańszych Apple Vision Pro harmonogram wydawniczy mógł ulec zmianie. Spodziewamy się, że sprzęty zostaną wprowadzone na rynek wcześniej, niż początkowo zakładano.

REKLAMA

Więcej o sprzęcie Apple'a przeczytasz na Spider's Web:

REKLAMA

Albert Żurek 02.10.2025 20:50

Ładowanie...