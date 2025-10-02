#B69AFF
REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Technologie
  3. Sprzęt

Vision Pro okazały się klapą. Apple szykuje okulary, które mogą być jeszcze gorsze

Apple najwyraźniej nie chce ratować swojej największej porażki wydanej w ostatnich latach - gogli Vision Pro. Nie stworzy ulepszonej wersji, która miałaby więcej sensu niż obecna. Zamiast tego zrobi coś innego, ale czy lepszego?

Albert Żurek
Vision Pro okazały się klapą. Apple szykuje okulary, które mogą być jeszcze gorsze
REKLAMA

Trudno się nie zgodzić, że Apple Vision Pro 1. generacji okazały się kompletną klapą. Sprzęt był drogi - kosztował 4 tys. euro (ponad 16 tys. zł), ciężki, niewygodny na głowie, działał 2 godziny na jednym ładowaniu i nie potrafił wiele więcej niż klasyczny smartfon czy komputer. Apple jednak marzy o czymś bardziej pomysłowym - prawdziwych inteligentnych okularach, a nie hełmie na głowie.

REKLAMA

Apple wstrzymuje się z lżejszą wersją Apple Vision Pro. Zamiast tego zrobi inteligentne okulary

Jak donosi Bloomberg, Apple postanowił zrezygnować z prac nad nową, tańszą i lżejszą wersją gogli Apple Vision Pro, które według wcześniejszych informacji miały trafić na rynek w 2026 lub 2027 r. Firma jednak postanowiła przenieść inżynierów pracujących nad anulowanym projektem do załogi działającej nad inteligentnymi okularami.

O tego typu sprzęcie słyszeliśmy wcześniej. Pierwsze informacje pojawiły się pod koniec 2024 r., a ich uzupełnienie zostało opublikowane w 2025 r. Wcześniejsze doniesienia zakładały, że sprzęt będzie mieć swoją premierę w następnym roku, a na rynek trafi później - w 2027 r. Czym w ogóle mają być te inteligentne okulary Apple? Stosunkowo prostym sprzętem, który zostanie wyposażony w podstawowe funkcje: kamerę, głośniki, mikrofony i najprawdopodobniej będzie wspierał sztuczną inteligencję.

Tak naprawdę na rynku istnieją już takie sprzęty. Wystarczy spojrzeć na okulary Meta Ray-Ban wcześniejszej generacji, które już teraz oferują takie same możliwości, jak nadchodzące okulary Apple’a. Huawei i Xiaomi również mają doświadczenie w tworzeniu inteligentnych "szkieł" z funkcjami sztucznej inteligencji. 

Pierwsze wydanie urządzenia jednak ma być pozbawione wbudowanego w soczewki wyświetlacza. Problemem jest to, że ostatnio Meta wydała okulary wyposażone w wyświetlacz Ray-Ban Display, które trafią na międzynarodowe rynki na początku 2026 r. Wiecie, co to oznacza? Że Apple jest opóźniony i to bardzo. 

Producent w pierwszej kolejności musi przebić możliwościami starsze Ray-Ban Meta. Apple będzie miał trudne zadanie - przekonać swoich klientów, żeby nosili ich okulary, które najprawdopodobniej nie będą potrafiły zbyt wiele. Bez ekranu użyteczność urządzenia może stać pod znakiem zapytania. Czy okulary zaoferują jakieś funkcje, których nie ma iPhone w połączeniu z AirPods'ami i Apple Watchem? Podejrzewam, że nie.

Wcześniejszy plan zakładał, że drugie wydanie okularów Apple'a ma mieć już wbudowany ekran, ale pojawi się dopiero w 2028 r. Natomiast dzięki anulowaniu lżejszych i tańszych Apple Vision Pro harmonogram wydawniczy mógł ulec zmianie. Spodziewamy się, że sprzęty zostaną wprowadzone na rynek wcześniej, niż początkowo zakładano.

REKLAMA

Więcej o sprzęcie Apple'a przeczytasz na Spider's Web:

REKLAMA
Albert Żurek
02.10.2025 20:50
Tagi: AppleApple VisionMetaokulary
Najnowsze
20:12
Elon Musk apeluje: zrezygnujcie z Netflixa. "Dla zdrowia waszych dzieci"
Aktualizacja: 2025-10-02T20:12:08+02:00
19:33
Nowa aplikacja OpenAI szokuje. Większe szambo niż się spodziewałam
Aktualizacja: 2025-10-02T19:33:04+02:00
19:02
AirPodsy Pro 3 są nie do naprawienia. Apple, gdzie ta twoja ekologia?
Aktualizacja: 2025-10-02T19:02:20+02:00
18:50
Najlepszy VPN na iPhone’y i iPady - sprawdzone i popularne aplikacje 2025
Aktualizacja: 2025-10-02T18:50:36+02:00
18:14
Unio, zostaw roślinnego burgera w spokoju. Serio nikogo nie krzywdzi
Aktualizacja: 2025-10-02T18:14:49+02:00
17:28
Kaufland wycofuje kontrowersyjną butelkę. "To był błąd, nie strategia"
Aktualizacja: 2025-10-02T17:28:33+02:00
17:23
Plus uruchomił specjalną sieć 5G. Totalnie inna niż wszystko, co znasz
Aktualizacja: 2025-10-02T17:23:51+02:00
16:36
Samsung twierdzi, że mój sen jest idealny. Prawda jest zupełnie inna
Aktualizacja: 2025-10-02T16:36:15+02:00
15:50
PKP Intercity oberwało za nowe wagony. Teraz obiecuje solidne poprawki
Aktualizacja: 2025-10-02T15:50:11+02:00
15:04
Mapy Google z nowym widokiem. Spacer zmienisz w lot nad miastem
Aktualizacja: 2025-10-02T15:04:21+02:00
13:48
Allegro będzie sprzedawać nowe produkty. Kurier sprawdzi wiek
Aktualizacja: 2025-10-02T13:48:29+02:00
12:59
Zestrzelenie drona nad Polską. Holenderski F-35 dostał specjalny dowód zwycięstwa
Aktualizacja: 2025-10-02T12:59:56+02:00
12:13
Kolejni obchodzą system kaucyjny. Coś jest nie tak z tym krajem
Aktualizacja: 2025-10-02T12:13:27+02:00
11:18
Polska odpowiedź na rosyjskie kolumny pancerne. Nie daje szans czołgom
Aktualizacja: 2025-10-02T11:18:18+02:00
10:58
Operator pokazał, jak zmieniał się jego światłowód. Kosmiczna różnica
Aktualizacja: 2025-10-02T10:58:02+02:00
10:23
Nowa subskrypcja zmiażdżyła ChatGPT Plus. To nokaut
Aktualizacja: 2025-10-02T10:23:29+02:00
9:46
Dziurawe oprogramowanie w polskich urzędach. Minister straszy najgorszym
Aktualizacja: 2025-10-02T09:46:12+02:00
9:10
Poszedłem sprawdzić system kaucyjny. Jedno słowo: "żenada"
Aktualizacja: 2025-10-02T09:10:26+02:00
8:28
Legendarne Word i Excel mają nowe ikony. Zauważyłeś różnicę?
Aktualizacja: 2025-10-02T08:28:03+02:00
7:45
Wielka afera o nowe butelki bez kaucji. "Cwaniactwo trzeba tępić"
Aktualizacja: 2025-10-02T07:45:05+02:00
7:27
Idzie lawina nowości od Apple'a. Odgrzane kotlety, ale z jednym wyjątkiem
Aktualizacja: 2025-10-02T07:27:27+02:00
6:18
Utrzymali przy życiu ważny fragment ucha. Przełom w badaniach słuchu
Aktualizacja: 2025-10-02T06:18:00+02:00
6:14
Ludzie świecą w ciemności. Właśnie tego dowiedli
Aktualizacja: 2025-10-02T06:14:00+02:00
6:12
Nowe polskie drony kamikadze. Niszczycielska moc
Aktualizacja: 2025-10-02T06:12:00+02:00
6:06
Nagroda Nobla albo foch. Trumpowi odjechał peron
Aktualizacja: 2025-10-02T06:06:00+02:00
6:01
Odczytali stare dane i ich zamurowało. Księżyc Saturna kryje życie?
Aktualizacja: 2025-10-02T06:01:00+02:00
21:06
Samsung Galaxy S26 będzie miał nowy procesor. Może ci się nie spodobać
Aktualizacja: 2025-10-01T21:06:06+02:00
20:02
Komputery z Androidem bliżej niż myślisz. Porzucisz swojego Windowsa
Aktualizacja: 2025-10-01T20:02:47+02:00
18:58
Polskie centrum treningowe Ryanaira kosztowało fortunę. Efekt jest piorunujący
Aktualizacja: 2025-10-01T18:58:15+02:00
18:33
Masz te sprzęty Apple'a? Są na wylocie
Aktualizacja: 2025-10-01T18:33:09+02:00
18:09
Potężna podwyżka subskrypcji Xbox. Lament graczy poniósł się w sieci
Aktualizacja: 2025-10-01T18:09:05+02:00
17:36
Microsoft zmienia boty w ludzi. Poczujesz się dziwnie
Aktualizacja: 2025-10-01T17:36:57+02:00
17:07
Raport o 5G na świecie. Wreszcie Polska nie ma czego się wstydzić
Aktualizacja: 2025-10-01T17:07:56+02:00
16:53
To najtańszy telefon Samsunga. Taniej się nie da
Aktualizacja: 2025-10-01T16:53:43+02:00
16:45
Jest nowy Kindle. Spełniły się marzenia użytkowników
Aktualizacja: 2025-10-01T16:45:11+02:00
16:21
Małpki wymknęły się systemowi kaucyjnemu. Śmieją się nam w twarz
Aktualizacja: 2025-10-01T16:21:19+02:00
16:03
Są nowe słuchawki Apple'a (ale nie AirPodsy). I nie mają sensu
Aktualizacja: 2025-10-01T16:03:05+02:00
15:41
Nowa aplikacja twórców ChataGPT. Chory i niebezpieczny twór
Aktualizacja: 2025-10-01T15:41:34+02:00
14:58
Aktualizacja Windowsa 11. Lepiej pobierz, to najważniejsze uaktualnienie w tym roku
Aktualizacja: 2025-10-01T14:58:27+02:00
14:41
Absurdalna butelka cofnęła nas o 15 lat. Kombinują, by ominąć system kaucyjny
Aktualizacja: 2025-10-01T14:41:00+02:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA