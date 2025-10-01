Masz te sprzęty Apple'a? Są na wylocie

Ładowanie...

Każdy sprzęt elektroniczny, niezależnie od ceny i renomy producenta, ma swoją datę przydatności. Nawet urządzenia Apple nie są wieczne. Oczywiście, patrząc na wydajność i kulturę pracy MacBooków z czipami Apple Silicon, można odnieść wrażenie, że posłużą one przez dekady, ale to tylko złudzenie. Technologia idzie do przodu, a komponenty z czasem się zużywają.

A proces starzenia się produktów jest nieunikniony i dotyczy całego portfolio firmy. Właśnie dlatego Apple regularnie aktualizuje swoją listę urządzeń, których cykl życia dobiega końca. Firma stosuje dwie kategorie do określania statusu serwisowego swoich starszych produktów: wycofane (vintage) oraz poza okresem wsparcia (obsolete).

Produkt wycofany (vintage): urządzenie jest uznawane za wycofane, gdy firma zaprzestała jego dystrybucji ponad 5 lat temu, ale nie wcześniej niż 7 lat temu. W tym okresie wciąż można uzyskać naprawę w autoryzowanych serwisach, ale jest to uzależnione od dostępności części.

Produkt poza okresem wsparcia (obsolete): produkt trafia na tę listę, gdy od zakończenia dystrybucji minęło ponad 7 lat. Wówczas Apple nie udziela już wsparcia sprzętowego, a serwisy nie mogą zamawiać do nich części.

REKLAMA

iPhone 11 Pro Max i Apple Watch 3 na wylocie

Zgodnie z najświeższą aktualizacją, na listę produktów wycofanych (vintage) trafiła cała gama popularnych niegdyś urządzeń. Co ciekawe, w przypadku smartfonów z 2019 r. dopisano tylko większy model – iPhone 11 Pro na razie uniknął tego losu. Pełna lista prezentuje się następująco:

iPhone 11 Pro Max

Apple Watch Series 3 (aluminium), 38 mm

Apple Watch Series 3 (aluminium), 42 mm

Apple Watch Series 3 Edition (ceramika), 38 mm

Apple Watch Series 3 Edition (ceramika), 42 mm

Apple Watch Series 3 Hermes, 38 mm

Apple Watch Series 3 Hermes, 42 mm

Apple Watch Series 3 Nike, 38 mm

Apple Watch Series 3 Nike, 42 mm

Apple Watch Series 3 (stal nierdzewna), 38 mm

Apple Watch Series 3 (stal nierdzewna), 42 mm

Paradoks Apple Watch, czyli dlaczego starszy model przetrwał dłużej

Wszystkie wymienione modele Apple Watch Series 3 również dołączyły do listy produktów wycofanych. Zegarek ten, który zadebiutował we wrześniu 2017 r., był sprzedawany jako tania opcja aż do września 2022 r.

Jego długowieczność na rynku była na tyle duża, że Apple sprzedawał go jeszcze w momencie, gdy system watchOS 9 był w fazie testów beta – mimo że sam zegarek nie był z tą aktualizacją kompatybilny.

Długi cykl sprzedaży Series 3 doprowadził do nietypowej sytuacji. Okazało się, że nowsze modele, czyli Apple Watch Series 4, trafiły na listę produktów wycofanych wcześniej niż ich starszy i tańszy poprzednik.

Co jeszcze Apple uznaje za stare?

REKLAMA

Pora na przesiadkę?

Umieszczenie tych popularnych modeli na liście produktów wycofanych jest naturalnym etapem w cyklu życia każdego urządzenia. Dla ich posiadaczy to wyraźny sygnał, że warto zacząć rozważać przesiadkę na nowszy sprzęt, zwłaszcza że gwarancja dostępności części do napraw właśnie się skończyła.

Mimo wszystko, trzeba przyznać, że szczególnie iPhone 11 Pro Max może pochwalić się długim i udanym życiem. Od jego premiery minęło już przeszło sześć lat, a dzięki mocnemu procesorowi i wciąż dobremu aparatowi, dla wielu użytkowników pozostaje on w pełni wystarczający.

REKLAMA

Oliwier Nytko 01.10.2025 18:33

Ładowanie...