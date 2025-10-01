#B69AFF
REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Technologie
  3. Sprzęt

Masz te sprzęty Apple'a? Są na wylocie

Apple właśnie zaktualizował swoją listę produktów vintage, dodając do niej niezwykle popularnego iPhone'a 11 Pro Max oraz całą rodzinę Apple Watch Series 3. Co to oznacza dla was?

Oliwier Nytko
Masz te sprzęty Apple'a? Są na wylocie
REKLAMA

Każdy sprzęt elektroniczny, niezależnie od ceny i renomy producenta, ma swoją datę przydatności. Nawet urządzenia Apple nie są wieczne. Oczywiście, patrząc na wydajność i kulturę pracy MacBooków z czipami Apple Silicon, można odnieść wrażenie, że posłużą one przez dekady, ale to tylko złudzenie. Technologia idzie do przodu, a komponenty z czasem się zużywają.

A proces starzenia się produktów jest nieunikniony i dotyczy całego portfolio firmy. Właśnie dlatego Apple regularnie aktualizuje swoją listę urządzeń, których cykl życia dobiega końca. Firma stosuje dwie kategorie do określania statusu serwisowego swoich starszych produktów: wycofane (vintage) oraz poza okresem wsparcia (obsolete).

  • Produkt wycofany (vintage): urządzenie jest uznawane za wycofane, gdy firma zaprzestała jego dystrybucji ponad 5 lat temu, ale nie wcześniej niż 7 lat temu. W tym okresie wciąż można uzyskać naprawę w autoryzowanych serwisach, ale jest to uzależnione od dostępności części.
  • Produkt poza okresem wsparcia (obsolete): produkt trafia na tę listę, gdy od zakończenia dystrybucji minęło ponad 7 lat. Wówczas Apple nie udziela już wsparcia sprzętowego, a serwisy nie mogą zamawiać do nich części.
REKLAMA

iPhone 11 Pro Max i Apple Watch 3 na wylocie

Zgodnie z najświeższą aktualizacją, na listę produktów wycofanych (vintage) trafiła cała gama popularnych niegdyś urządzeń. Co ciekawe, w przypadku smartfonów z 2019 r. dopisano tylko większy model – iPhone 11 Pro na razie uniknął tego losu. Pełna lista prezentuje się następująco:

  • iPhone 11 Pro Max
  • Apple Watch Series 3 (aluminium), 38 mm
  • Apple Watch Series 3 (aluminium), 42 mm
  • Apple Watch Series 3 Edition (ceramika), 38 mm
  • Apple Watch Series 3 Edition (ceramika), 42 mm
  • Apple Watch Series 3 Hermes, 38 mm
  • Apple Watch Series 3 Hermes, 42 mm
  • Apple Watch Series 3 Nike, 38 mm
  • Apple Watch Series 3 Nike, 42 mm
  • Apple Watch Series 3 (stal nierdzewna), 38 mm
  • Apple Watch Series 3 (stal nierdzewna), 42 mm

Paradoks Apple Watch, czyli dlaczego starszy model przetrwał dłużej

Wszystkie wymienione modele Apple Watch Series 3 również dołączyły do listy produktów wycofanych. Zegarek ten, który zadebiutował we wrześniu 2017 r., był sprzedawany jako tania opcja aż do września 2022 r.

Apple Watch series 3 ceny w Polsce

Jego długowieczność na rynku była na tyle duża, że Apple sprzedawał go jeszcze w momencie, gdy system watchOS 9 był w fazie testów beta – mimo że sam zegarek nie był z tą aktualizacją kompatybilny.

Długi cykl sprzedaży Series 3 doprowadził do nietypowej sytuacji. Okazało się, że nowsze modele, czyli Apple Watch Series 4, trafiły na listę produktów wycofanych wcześniej niż ich starszy i tańszy poprzednik.

Co jeszcze Apple uznaje za stare?

REKLAMA

Pora na przesiadkę?

Umieszczenie tych popularnych modeli na liście produktów wycofanych jest naturalnym etapem w cyklu życia każdego urządzenia. Dla ich posiadaczy to wyraźny sygnał, że warto zacząć rozważać przesiadkę na nowszy sprzęt, zwłaszcza że gwarancja dostępności części do napraw właśnie się skończyła.

Mimo wszystko, trzeba przyznać, że szczególnie iPhone 11 Pro Max może pochwalić się długim i udanym życiem. Od jego premiery minęło już przeszło sześć lat, a dzięki mocnemu procesorowi i wciąż dobremu aparatowi, dla wielu użytkowników pozostaje on w pełni wystarczający.

REKLAMA
Oliwier Nytko
01.10.2025 18:33
Tagi: AppleiPhone
Najnowsze
18:09
Potężna podwyżka subskrypcji Xbox. Lament graczy poniósł się w sieci
Aktualizacja: 2025-10-01T18:09:05+02:00
17:36
Microsoft zmienia boty w ludzi. Poczujesz się dziwnie
Aktualizacja: 2025-10-01T17:36:57+02:00
17:07
Raport o 5G na świecie. Wreszcie Polska nie ma czego się wstydzić
Aktualizacja: 2025-10-01T17:07:56+02:00
16:53
To najtańszy telefon Samsunga. Taniej się nie da
Aktualizacja: 2025-10-01T16:53:43+02:00
16:45
Jest nowy Kindle. Spełniły się marzenia użytkowników
Aktualizacja: 2025-10-01T16:45:11+02:00
16:21
Małpki wymknęły się systemowi kaucyjnemu. Śmieją się nam w twarz
Aktualizacja: 2025-10-01T16:21:19+02:00
16:03
Są nowe słuchawki Apple'a (ale nie AirPodsy). I nie mają sensu
Aktualizacja: 2025-10-01T16:03:05+02:00
15:41
Nowa aplikacja twórców ChataGPT. Chory i niebezpieczny twór
Aktualizacja: 2025-10-01T15:41:34+02:00
14:58
Aktualizacja Windowsa 11. Lepiej pobierz, to najważniejsze uaktualnienie w tym roku
Aktualizacja: 2025-10-01T14:58:27+02:00
14:41
Absurdalna butelka cofnęła nas o 15 lat. Kombinują, by ominąć system kaucyjny
Aktualizacja: 2025-10-01T14:41:00+02:00
14:00
Możesz zarobić na kawie, nie mając kawiarni. O tych rzeczach nie myślisz, sięgając po filiżankę
Aktualizacja: 2025-10-01T14:00:31+02:00
13:28
Ranking kart eSIM 2025. Tu znajdziesz najlepsze oferty
Aktualizacja: 2025-10-01T13:28:47+02:00
13:09
Monstrualna fala przetacza się przez naszą galaktykę. "Niczym kamień wrzucony do stawu"
Aktualizacja: 2025-10-01T13:09:52+02:00
12:37
Nowe sprzęty Apple'a wyciekły przez rząd USA. Co za wtopa
Aktualizacja: 2025-10-01T12:37:45+02:00
11:50
Musk tworzy własną "Wikipedię". Bo stara mu się wybitnie nie podoba
Aktualizacja: 2025-10-01T11:50:13+02:00
10:49
Nowy OLED od Samsunga to potęga. Drugiego takiego monitora nie ma - dosłownie
Aktualizacja: 2025-10-01T10:49:23+02:00
10:33
Zrobiłem wszystko, żeby rozładować ten zegarek. Minęło 18 dni, a ten nic
Aktualizacja: 2025-10-01T10:33:51+02:00
10:10
Polskie satelity wojskowe lecą w kosmos. To absolutny przełom
Aktualizacja: 2025-10-01T10:10:55+02:00
9:18
Nowy iPad Pro pokazany przez Rosjan. Tim Cook będzie wściekły
Aktualizacja: 2025-10-01T09:18:59+02:00
8:24
Google buduje mur na twoje pliki. Oszuści, możecie zwijać interes
Aktualizacja: 2025-10-01T08:24:25+02:00
8:02
System kaucyjny ledwo ruszył, a już go obeszli. Klasyk
Aktualizacja: 2025-10-01T08:02:32+02:00
7:29
Oto co dzieje się z nieodebraną kaucją za butelki. Lepiej usiądź
Aktualizacja: 2025-10-01T07:29:03+02:00
6:39
Księżyc naprawdę ma dwie twarze. Mniej ciepła, mniej życia i więcej pytań
Aktualizacja: 2025-10-01T06:39:00+02:00
6:10
"Mamy nową Koreę Północną". Afganistan odcięty od internetu i telefonii
Aktualizacja: 2025-10-01T06:10:00+02:00
5:58
Ukryte ładunki w diamentach. To one przyśpieszą pecety
Aktualizacja: 2025-10-01T05:58:00+02:00
5:42
Z laboratorium na orbitę. To paliwo obniży koszty lotów
Aktualizacja: 2025-10-01T05:42:00+02:00
19:53
Kto naprawdę wynalazł żelazo? Odpowiedź kryje się w Gruzji
Aktualizacja: 2025-09-30T19:53:45+02:00
19:20
Zmiana czasu nas zabija. Mają na to mocne dowody
Aktualizacja: 2025-09-30T19:20:23+02:00
19:14
Już wiem, co chcę pod choinkę. Album PlayStation to spełnienie marzeń
Aktualizacja: 2025-09-30T19:14:57+02:00
18:02
Wraca największa porażka Apple'a. Nowy pasek ma ją uratować
Aktualizacja: 2025-09-30T18:02:50+02:00
17:55
Możesz zgarnąć darmowy internet w Plusie. Biorę 25 GB gratis
Aktualizacja: 2025-09-30T17:55:46+02:00
17:46
WhatsApp z masą nowości. Możesz je sprawdzić już teraz
Aktualizacja: 2025-09-30T17:46:09+02:00
17:13
Teraz YouTube całuje pierścień. Zapłaci Trumpowi miliony dolarów
Aktualizacja: 2025-09-30T17:13:34+02:00
17:12
Chiński sposób na kradzieże papieru toaletowego. Obejrzyj reklamy albo płać
Aktualizacja: 2025-09-30T17:12:11+02:00
16:23
DeathAdder V4 Pro i BlackShark V3 Pro to duet na lata, jeśli grasz i pracujesz tym samym sprzętem
Aktualizacja: 2025-09-30T16:23:58+02:00
16:14
Kosmos zadzwonił. "Najwyraźniejszy obraz natury czarnych dziur"
Aktualizacja: 2025-09-30T16:14:13+02:00
15:15
Europa rzuca wyzwanie Muskowi. Buduje swoją rakietę
Aktualizacja: 2025-09-30T15:15:28+02:00
14:56
Google ma nowe logo. Zauważyłeś w ogóle?
Aktualizacja: 2025-09-30T14:56:15+02:00
13:43
iPhone pożera baterie w imię wyglądu. I to brzydkiego
Aktualizacja: 2025-09-30T13:43:13+02:00
12:44
K2PL wreszcie pokazany. Polski czołg ma "niewidzialny mur" na drony
Aktualizacja: 2025-09-30T12:44:18+02:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA