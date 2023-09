Masz tego MacBooka? Sorki, Apple uważa, że jest "vintage"

Jak zauważył serwis MacRummors, Apple dodało do swojej listy "vintage" pięć modeli MacBooków Pro, które przestały być produkowane ponad 5 lat temu, ale mniej niż 7 lat temu - co według kryteriów Apple oznacza status "vintage". Głównie chodzi o modele z charakterystyczną klawiaturą z 2017 roku - obejmuje to zarówno modele 13-calowe, jak i 15-calowe.