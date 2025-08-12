/
Uwielbiany procesor znika z rynku. To ostatni moment na zakup

AMD zakończyło produkcję jednego z najlepszych procesorów do gier. Sprzęt zaraz całkowicie zniknie rynku, a posiadacze starszych platform stracą możliwość ulepszenia komputera w rozsądnej cenie. 

Albert Żurek
AMD Ryzen 7 5700X3D koniec
Mowa o procesorze Ryzen 7 5700X3D, który był jednym z najchętniej kupowanych procesorów do gier na platformę AM4. Czip został wydany na początku 2024 r., ale powoli całkowicie znika z rynku. Niebawem nie będzie można go kupić już w ogóle.

AMD Ryzen 7 5700X3D kończy swój żywot. AMD zaprzestaje produkcji

AMD Ryzen 7 5700X3D był nieco mniej zaawansowanym wariantem jeszcze bardziej popularnego Ryzena 7 5800X3D. Model z dopiskiem 5800X3D został wydany na początku 2022 i w tym czasie okazał się najlepszym procesorem do gier, który niszczył droższego Intela Core i9-12900K(S). Czip został wycofany pod koniec 2024 r. i od tego czasu nie można go kupić. Z 5700X3D zaraz będzie tak samo.

Czip osiągnął status wycofanego i znika z rynków na całym świecie. Postanowiłem sprawdzić, jak to wygląda w Polsce i faktycznie - czip nie jest już dostępny w największych sieciach sklepów komputerowych. Można go nabyć tylko w niektórych miejscach, w cenie ok. 1100 zł. Oczywiście, nie jest to najlepsza cena jak za procesor korzystający ze starej architektury Zen 3 oraz wykorzystujący gniazdo AM4 ze wsparciem DDR4.

W tej cenie możemy kupić znacznie lepsze CPU, bazujące na nowszym gnieździe AM5 i wspierające szybsze pamięci DDR5. Od dłuższego czasu nie jest to jednak czip polecany dla osób składających nowy komputer, a dla tych, którzy mają już jednostkę ze starszym procesorem AMD Ryzen na gnieździe AM4. W takich maszynach wystarczy tylko wymienić procesor, nie trzeba myśleć o wymiany płyty głównej i pamięci operacyjnej. 

Jeśli ma się odpowiednio mocną kartę graficzną, wymiana procesora może przynieść znaczący skok wydajności i stabilności w grach komputerowych. Właściwie nie tylko w grach, ale też w codziennym użytkowaniu i systemie operacyjnym. AMD Ryzen 7 5700X3D to jednostka 8-rdzeniowa i 16-wątkowa, a więc oferuje niezłą moc obliczeniową w aplikacjach wymagających wielowątkowości. 

Tak naprawdę platforma AM4 jest już martwa, ale wiem, że w dalszym ciągu wiele użytkowników ma w swoim komputerze taki sprzęt. Dlatego rychłe wycofanie układu AMD Ryzen 7 5700X3D z rynku może być jedyną ostatnią sensowną opcją na ulepszenie obecnej maszyny. Gdy w komputerze macie starszą i słabszą kartę graficzną typu RTX 3060, 3070 czy 4060 połączoną z np. procesorem Ryzen 5 3600/5600 lub jednostką o podobnej mocy, wymiana na nowy model nie przyniesie zauważalnego skoku wydajności.

Posiadacze mocniejszych kart graficznych typu RTX 3080 Ti, RTX 4070 Super, mogą pomyśleć o wymianie - wtedy zauważą większą wydajność w grach komputerowych. Jeśli macie taki sprzęt sparowany ze starszym procesorem Ryzen, faktycznie możecie chcieć ulepszyć swoją istniejącą jednostkę.

Dla składających nowy komputer to nie ma większego znaczenia

Natomiast jeśli składacie zupełnie nowy komputer, nie bierzcie pod uwagę Ryzena 7 5700X3D. Kupując taki procesor wraz z innymi komponentami takimi jak płyta główna i pamięć DDR4 odcinacie się od możliwości dalszych ulepszeń komputera. Znacznie lepszym wyborem procesora do gier w niższej cenie jest nowoczesny AMD Ryzen 5 9600X, który przebija wydajnością i ceną starszego 7 5700X3D. 

Ten czip kosztuje ok. 850 zł, do czego należy jeszcze doliczyć koszt płyty głównej B650 (lub lepszej) i pamięci DDR5. Połączenie Ryzen 5 9600X, rozsądna płyta główna i 32 GB RAM DDR5-6000 będzie was kosztować ok. 1800 zł, czyli wcale niewiele więcej niż sam Ryzen 7 5700X3D. Taki komputer jednak oferuje większą możliwość rozbudowy w przyszłości - platforma AM5 ma być wspierana co najmniej do 2027 r. 

Obrazek główny: Vivitta / Shutterstock.com

Obrazek główny: Vivitta / Shutterstock.com

Albert Żurek
12.08.2025 19:16
