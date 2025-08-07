REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Technologie
  3. Gry

Call of Duty i Battlefield z nowym, ważnym wymaganiem. O co chodzi?

Jeszcze do niedawna sprawdzanie wymagań technicznych gier było proste. Wystarczyło upewnić się, że komputer ma odpowiedni mocną kartę graficzną, procesor i wystarczającą ilość pamięci. Dziś to już nie wystarczy. Obsługa gier zmieni się nie do poznania.

Albert Żurek
Call of Duty Black Ops 7
REKLAMA

Wymagania sprzętowe oczywiście były zawsze tylko poglądowe. Wskazywały, jakiej konfiguracji sprzętowej w komputerze czy laptopie potrzebujemy, by komfortowo zagrać w daną grę w określonej określonej rozdzielczości i ustawieniach graficznych. W praktyce nawet słabszy komputer był w stanie "odpalić" grę, choć wydajność i jakość mogła pozostawiać wiele do życzenia. Teraz jednak pojawia się nowe, bardzo konkretne wymaganie.

REKLAMA

Call of Duty: Black Ops 7 z nowym wymaganiem sprzętowym. Chodzi o bezpieczeństwo

Twórcy nadchodzącej odsłony Call of Duty Black Ops 7, ujawnili, że gra będzie miała nieoczywiste wymaganie. Nie chodzi jednak o odpowiednio mocną kartę graficzną czy superszybki procesor lub dysk SSD M.2.

Po premierze, która planowana jest na koniec roku, uruchomienie gry na komputerach osobistych będzie możliwe tylko na sprzętach wyposażonych w fizyczny moduł TPM 2.0 oraz funkcję Secure Boot.

Jeśli macie wrażenie, że już wcześniej słyszeliście te nazwy, macie rację. Do obsługi najnowszego systemu operacyjnego Microsoft Windows 11 niezbędny jest TPM (choć w wersji 1.2 - 2.0 jest opcjonalny) oraz aktywowana funkcja tzw. bezpiecznego rozruchu w ustawieniach płyty głównej komputera (bądź laptopa).

Obie funkcje mają zwiększać zabezpieczenia komputera: TPM 2.0 realizuje to na poziomie sprzętowym, przechowując ważne klucze np. do autoryzacji biometrycznej. Secure Boot natomiast zapobiega uruchamianiu złośliwego oprogramowania podczas rozruchu urządzenia. Kupując dziś nowy sprzęt - komputer stacjonarny lub laptop - mamy niemalże 100-procentową pewność, że znajdziemy wsparcie tych dwóch funkcji.

Ich obecność jednak nie jest oczywista w przypadku starszych maszyn. Jeszcze do niedawna brak wsparcia oznaczał głównie brak możliwości instalacji Windowsa 11. Mieliśmy za to alternatywę: Windowsa 10, który wciąż jest chętnie wykorzystywany, mimo że w październiku 2025 straci oficjalne wsparcie bezpieczeństwa. Wraz z pojawiającymi się grami takimi jak Call of Duty: Black Ops 7 dochodzi kolejna kwestia - obsługa gier.

Jeśli nasz komputer nie wspiera TPM-a 2.0 oraz bezpiecznego rozruchu, możemy zapomnieć o włączeniu gry. Nawet jeśli mamy odpowiednio mocną kartę graficzną i stosunkowo szybki procesor czy dużą ilość pamięci (operacyjnej, dyskowej).

To nie tylko Call of Duty. Coraz więcej gier wymaga odpowiednio zabezpieczonego komputera

Problem w tym, że nie tylko nadchodzące Call of Duty: Black Ops 7 stawia takie wymagania. Ostatnio zaprezentowany Battlefield 6 również wymaga od graczy - niezależnie od tego, czy grają na Windowsie 10 czy 11 - aktywowanego modułu TPM 2.0 oraz uruchomienia funkcji Secure Boot w UEFI (ustawieniach płyty głównej laptopa lub komputera). Jeśli nasz sprzęt nie obsługuje tych rozwiązań, możemy zapomnieć o grze.

Podobne wymagania wdrożył Riot Games, czyli twórcy popularnego League of Legends czy Valoranta. Obie produkcje korzystają z systemu antycheat Vanguard, który również wymaga obecności TPM 2.0 oraz Secure Boot - ale tylko naWindowsie 11 - gracze na Windowsie 10 nie mają takiego ograniczenia.

Fakt, że moduł zabezpieczeń oraz funkcja bezpiecznego rozruchu zaczynają pojawiać się jako obowiązkowe wymagania w coraz większej liczbie gier (głównie sieciowych, nastawionych na rywalizację), pokazuje zmiany w świecie gier komputerowych. W przyszłości podobne wymagania mogą stać się standardem również w innych tytułach. Odpowiednio mocny procesor i karta graficzna już nie będą wystarczały. Gracze korzystający ze starszych komputerów będą musieli zdecydować się na nowszy sprzęt.

REKLAMA

Więcej o grach przeczytasz na Spider's Web:

REKLAMA
Albert Żurek
07.08.2025 21:32
Tagi: BattlefieldCall of DutyGry akcjiKomputer do gierKomputeryWindows 11
Najnowsze
8:17
Zaczęło się sprzątanie po Dudzie. Były prezydent wyprowadza się nie tylko z pałacu
Aktualizacja: 2025-08-08T08:17:02+02:00
7:41
Nie odróżnisz prawdy od fałszu. Obrazki z GPT-4o za darmo
Aktualizacja: 2025-08-08T07:41:35+02:00
7:00
Koniec niespodzianek. Oto seria Pixel 10 i Watch 4 w całej okazałości
Aktualizacja: 2025-08-08T07:00:00+02:00
6:57
Lecisz samolotem, a tam dinozaury. Skutki tej szalonej współpracy są wspaniałe
Aktualizacja: 2025-08-08T06:57:08+02:00
6:41
Siedzieli i oglądali filmy z tańczącymi papugami. Efekt? Coś pięknego
Aktualizacja: 2025-08-08T06:41:00+02:00
6:31
Niewidzialny smok z Korei. Ten myśliwiec będzie miał własny rój dronów
Aktualizacja: 2025-08-08T06:31:00+02:00
6:21
Surface Laptop 13 cali - trzy razy gromkie "tak", jedno stanowcze "nie"
Aktualizacja: 2025-08-08T06:21:00+02:00
6:11
Zegarek obserwuje twoje ciało i wykrywa nieprawidłowości. To już się dzieje
Aktualizacja: 2025-08-08T06:11:00+02:00
21:34
Najlepsze akcesoria i gadżety dla ucznia lub studenta. Co warto włożyć do plecaka?
Aktualizacja: 2025-08-07T21:34:44+02:00
21:32
Call of Duty i Battlefield z nowym, ważnym wymaganiem. O co chodzi?
Aktualizacja: 2025-08-07T21:32:58+02:00
20:50
ChatGPT właśnie wskoczył na wyższy poziom. Oto co potrafi GPT-5
Aktualizacja: 2025-08-07T20:50:31+02:00
20:07
Te smartfony Samsunga miały już nie żyć. A tu proszę - aktualizacja
Aktualizacja: 2025-08-07T20:07:32+02:00
19:31
Amerykańska armia kupuje Tesle. Będzie do nich strzelać
Aktualizacja: 2025-08-07T19:31:49+02:00
19:03
Komputery Della z krytyczną usterką. Musisz natychmiast działać
Aktualizacja: 2025-08-07T19:03:46+02:00
18:24
Allegro kusi zniżkami do -40 proc. Ale to ostatni moment
Aktualizacja: 2025-08-07T18:24:09+02:00
17:43
Galaxy S26 Edge - znamy grubość i akumulator. Współczujemy Apple’owi
Aktualizacja: 2025-08-07T17:43:09+02:00
17:10
Tablet dla ucznia - który model wybrać? Ranking ofert na 2025 rok
Aktualizacja: 2025-08-07T17:10:34+02:00
17:01
Przystanek zawalczy z upałem i… hałasem. Powinno być takich więcej
Aktualizacja: 2025-08-07T17:01:45+02:00
16:41
Orange uruchamia ważną usługę. Ułatwi rozmowy niedosłyszącym
Aktualizacja: 2025-08-07T16:41:32+02:00
15:57
Samsung po cichu wprowadził nowy smartfon. Wyjątkowo tani
Aktualizacja: 2025-08-07T15:57:38+02:00
15:14
Głupi żart na streamie sparaliżował kolej. Kara będzie surowa
Aktualizacja: 2025-08-07T15:14:27+02:00
14:50
Najlepsze akcesoria i gadżety dla ucznia lub studenta. Konfigurujemy biurko, czyli miejsce do pracy i nauki
Aktualizacja: 2025-08-07T14:50:39+02:00
14:00
Płać jak król - jeden gest ręką, a cały sklep w szoku. mBank z wyjątkową ofertą
Aktualizacja: 2025-08-07T14:00:28+02:00
13:07
Nowy sposób zbierania Żappsów. Dostaniesz je nie tylko za zakupy
Aktualizacja: 2025-08-07T13:07:08+02:00
12:50
A tak Włochy wydają kasę na "obronność". Zbudują niesamowity most
Aktualizacja: 2025-08-07T12:50:25+02:00
12:08
Wyrzucił setki milionów dolarów na śmietnik. Teraz chce się dorobić na swojej tragedii
Aktualizacja: 2025-08-07T12:08:58+02:00
11:29
Kontenery na odzież znikną z miast. Oto co je zastąpi
Aktualizacja: 2025-08-07T11:29:17+02:00
10:51
Google twierdzi, że wcale nie zabija internetu. "Nie ma wyboru"
Aktualizacja: 2025-08-07T10:51:19+02:00
10:02
Kosmici czy kometa? Zagadkowy obiekt pędzi w stronę Słońca
Aktualizacja: 2025-08-07T10:02:06+02:00
9:49
Złożył i rozłożył Z Folda 7 200 tys. razy. Co się stało potem?
Aktualizacja: 2025-08-07T09:49:51+02:00
9:01
Sprawdzili teren pod pierwszą polską elektrownię jądrową. 22 km odwiertów
Aktualizacja: 2025-08-07T09:01:29+02:00
8:25
Samsung po cichu wypuścił nowe słuchawki. Znamy cenę Galaxy Buds3 FE
Aktualizacja: 2025-08-07T08:25:31+02:00
7:59
Ważna zmiana w lubianych przez Polaków smartfonach. Może ci się nie spodobać
Aktualizacja: 2025-08-07T07:59:39+02:00
7:36
Szef Apple'a na kolanach u Trumpa. Było złoto, wazelina i dolary
Aktualizacja: 2025-08-07T07:36:11+02:00
7:00
Umieszczą reaktor jądrowy na Księżycu. Ruszył szalony wyścig po kosmiczne skarby
Aktualizacja: 2025-08-07T07:00:00+02:00
6:22
Spektakularne zderzenie galaktyk. Zdjęcie pokazuje kosmiczną katastrofę
Aktualizacja: 2025-08-07T06:22:00+02:00
6:16
Ryby w Odrze masowo padają. Użyją technologii, by je ratować
Aktualizacja: 2025-08-07T06:16:00+02:00
6:14
Ziemia przyspiesza i nikt nie wie dlaczego. Możemy mieć przez to problem z GPS
Aktualizacja: 2025-08-07T06:14:00+02:00
6:11
Dziś trudno nawet wyjść ze sklepu. Zakupy w 2025 r. to jakiś koszmar
Aktualizacja: 2025-08-07T06:11:00+02:00
6:00
Programowanie nie umiera. Eksperci mówią, jakie kompetencje będą potrzebne
Aktualizacja: 2025-08-07T06:00:00+02:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA