Call of Duty i Battlefield z nowym, ważnym wymaganiem. O co chodzi?

Wymagania sprzętowe oczywiście były zawsze tylko poglądowe. Wskazywały, jakiej konfiguracji sprzętowej w komputerze czy laptopie potrzebujemy, by komfortowo zagrać w daną grę w określonej określonej rozdzielczości i ustawieniach graficznych. W praktyce nawet słabszy komputer był w stanie "odpalić" grę, choć wydajność i jakość mogła pozostawiać wiele do życzenia. Teraz jednak pojawia się nowe, bardzo konkretne wymaganie.

Call of Duty: Black Ops 7 z nowym wymaganiem sprzętowym. Chodzi o bezpieczeństwo

Twórcy nadchodzącej odsłony Call of Duty Black Ops 7, ujawnili, że gra będzie miała nieoczywiste wymaganie. Nie chodzi jednak o odpowiednio mocną kartę graficzną czy superszybki procesor lub dysk SSD M.2.

Po premierze, która planowana jest na koniec roku, uruchomienie gry na komputerach osobistych będzie możliwe tylko na sprzętach wyposażonych w fizyczny moduł TPM 2.0 oraz funkcję Secure Boot.

Jeśli macie wrażenie, że już wcześniej słyszeliście te nazwy, macie rację. Do obsługi najnowszego systemu operacyjnego Microsoft Windows 11 niezbędny jest TPM (choć w wersji 1.2 - 2.0 jest opcjonalny) oraz aktywowana funkcja tzw. bezpiecznego rozruchu w ustawieniach płyty głównej komputera (bądź laptopa).

Obie funkcje mają zwiększać zabezpieczenia komputera: TPM 2.0 realizuje to na poziomie sprzętowym, przechowując ważne klucze np. do autoryzacji biometrycznej. Secure Boot natomiast zapobiega uruchamianiu złośliwego oprogramowania podczas rozruchu urządzenia. Kupując dziś nowy sprzęt - komputer stacjonarny lub laptop - mamy niemalże 100-procentową pewność, że znajdziemy wsparcie tych dwóch funkcji.

Ich obecność jednak nie jest oczywista w przypadku starszych maszyn. Jeszcze do niedawna brak wsparcia oznaczał głównie brak możliwości instalacji Windowsa 11. Mieliśmy za to alternatywę: Windowsa 10, który wciąż jest chętnie wykorzystywany, mimo że w październiku 2025 straci oficjalne wsparcie bezpieczeństwa. Wraz z pojawiającymi się grami takimi jak Call of Duty: Black Ops 7 dochodzi kolejna kwestia - obsługa gier.

Jeśli nasz komputer nie wspiera TPM-a 2.0 oraz bezpiecznego rozruchu, możemy zapomnieć o włączeniu gry. Nawet jeśli mamy odpowiednio mocną kartę graficzną i stosunkowo szybki procesor czy dużą ilość pamięci (operacyjnej, dyskowej).

To nie tylko Call of Duty. Coraz więcej gier wymaga odpowiednio zabezpieczonego komputera

Problem w tym, że nie tylko nadchodzące Call of Duty: Black Ops 7 stawia takie wymagania. Ostatnio zaprezentowany Battlefield 6 również wymaga od graczy - niezależnie od tego, czy grają na Windowsie 10 czy 11 - aktywowanego modułu TPM 2.0 oraz uruchomienia funkcji Secure Boot w UEFI (ustawieniach płyty głównej laptopa lub komputera). Jeśli nasz sprzęt nie obsługuje tych rozwiązań, możemy zapomnieć o grze.

Podobne wymagania wdrożył Riot Games, czyli twórcy popularnego League of Legends czy Valoranta. Obie produkcje korzystają z systemu antycheat Vanguard, który również wymaga obecności TPM 2.0 oraz Secure Boot - ale tylko naWindowsie 11 - gracze na Windowsie 10 nie mają takiego ograniczenia.

Fakt, że moduł zabezpieczeń oraz funkcja bezpiecznego rozruchu zaczynają pojawiać się jako obowiązkowe wymagania w coraz większej liczbie gier (głównie sieciowych, nastawionych na rywalizację), pokazuje zmiany w świecie gier komputerowych. W przyszłości podobne wymagania mogą stać się standardem również w innych tytułach. Odpowiednio mocny procesor i karta graficzna już nie będą wystarczały. Gracze korzystający ze starszych komputerów będą musieli zdecydować się na nowszy sprzęt.

Albert Żurek 07.08.2025 21:32

