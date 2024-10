Kolejną dużą rzecz Apple'a założysz na nos. Gdzieś już ją widzieliśmy

Jasne, Apple ma pieniądze i może sobie pozwolić na dopieszczanie każdego detalu, ale czy to wystarczy, żeby dogonić Metę? Zuckerberg i spółka nie próżnują, Quest 3 jest tańszy i ma już mocną pozycję na rynku. Na razie Vision Pro to taki produkt stworzony po to, żeby było głośno o Apple'u i żeby akcjonariusze byli zadowoleni. A co z kolejną dużą premierą? Będzie to kopia tego, co Meta wydaje od jakiegoś czasu.