Apple szykuje kolejne premiery. Oto jakie nowości pojawią się jeszcze w tym roku

Zabrakło tu dwóch - według mnie - najważniejszych dla typowego odbiorcy premier. Bo MacBook Pro czy Mac mini to produkty dla wymagającego użytkownika, a iPad mini to coś, co spodoba (i przyda!) się każdemu, kto lubi małe telefony. Ale będą sporo kosztować, a bazowa linia Apple’a, czyli zwykły iPad oraz MacBook Air, nie dostaną w tym roku nic nowego. Dlaczego?