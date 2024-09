Jak działa ANC w AirPods 4 w porównaniu do AirPods Pro 2? Pierwsze wrażenia

Różnica w cenie pomiędzy AirPods 4 (649 zł) a AirPods 4 z ANC (899 zł) to dwie i pół stówki, czyli nie mało, ale aktywna redukcja szumów to nie jedyne, co różni te dwa modele. Droższy zestaw słuchawkowy z tej serii wyposażony został nie tylko w etui ładowane bezprzewodowo oraz z głośnikiem do obsługi funkcji Znajdź, ale również same słuchawki znają więcej sztuczek.