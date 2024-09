Co zamiast AirPods 4? Wybieramy najlepsze alternatywy

Na rynku istnieje wiele lepszych opcji niż najnowsze AirPodsy 4. generacji z ANC. Jeśli szukacie zastępstwa dla tych propozycji, to z pewnością korzystacie z iPhone'a. Kupno AirPodsów Pro 2. generacji z USB-C, które są 200 zł droższe wydaje sie znacznie bardziej uzasadnione. Nie zrozumcie mnie źle - "czwórki" są niezłymi słuchawkami, ale jeśli już macie do dyspozycji ok. 1000 zł na pchełki do iPhone'a, lepiej dopłacić do Prosów. Jeśli nie potrzebujecie ANC to prosta sprawa - oszczędzacie 250 zł i kupujecie zwykłe AirPods 4 bez ANC za 649 zł, które są istotnie tańsze od Pro 2. generacji.