Smartfon do 1500 zł. Oto najlepsze propozycje, które dziś możecie kupić

POCO X6 Pro jest smartfonem, który oferuje dużą wydajność. Napędza go procesor MediaTek Dimensity 8300 Ultra. To czip, który w popularnym teście AnTuTu wykręca ok. 1,4 mln punktów, co jest porównywalne z wynikami procesorów Snapdragon 8 Gen 2 oraz Snapdragon 8s Gen 3, stosowanych w znacznie droższych smartfonach, takich jak Samsung Galaxy S23 czy OnePlus 12R.