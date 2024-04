Ostatnim smartfonem z Androidem na liście w tej cenie jest Pixel 7 z 6,3-calowym wyświetlaczem typu AMOLED (90 Hz, 2400 na 1080 pikseli). Ten telefon z czystym systemem operacyjnym od Google’a (i przez niego jest produkowany), nie doczekał się co prawda oficjalnej dystrybucji w Polsce tak jak inne modele z tej linii, ale i tak można go u nas kupić i to właśnie w cenie do 2000 zł.